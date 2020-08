Ahmad Omeirat, Geschäftsführer Laissez-passer, und Melih Keser, Ortsgruppensprecher Laissez-passer (v.l.) auf der Weseler Straße in Duisburg-Marxloh. Hier, und in Laar, will der Verein künftig Menschen helfen, die unter Dauerduldung in Deutschland leben – mit Rechtsberatung und Sozialarbeit.