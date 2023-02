Ehrung im Stadtbezirk: Deshalb lehnt Sylvia Brennemann ab

Duisburg-Marxloh. Sylvia Brennemann sollte in Kürze für ihr Engagement in Duisburg-Hamborn geehrt werden. Jetzt sagte sie ihre Teilnahme ab. Das sind die Gründe.

Eigentlich sollte sie am kommenden Donnerstag (2. März) während der Sitzung der Bezirksvertretung Hamborn mit der Ehrennadel des Stadtteil-Parlaments ausgezeichnet werden. Auf Facebook verkündete Sylvia Brennemann jetzt jedoch, dass sie sich aus politischen Gründen dazu entschlossen habe, diese Ehrung nicht anzunehmen.

Geehrt werden sollte die Marxloherin für ihr großes Engagement in ihrem Stadtteil, so beim Projekt „Grüngürtel Duisburg-Nord“ sowie in den Bürgerinitiativen „Gegen Häuserabriss in Duisburg-Marxloh“ und „Mieterinitiative Zinkhüttensiedlung Duisburg“.

Duisburgerin engagierte sich unter anderem gegen Häuserabriss in Marxloh

„Mit meinem Engagement gegen den Häuserabriss in Marxloh und bei der Bürgerinitiative Zinkhüttenplatz hatte ich mich gegen den politischen Willen der damaligen Bezirksvertreter und der gängigen Rathauspolitik gestellt, um das berechtigte Anliegen der betroffenen Menschen, ihren Wohnraum zu erhalten, zu unterstützen.

Wäre es nach dem Willen der Politik gegangen, hätten Tausende Betroffene ihre Wohnungen und ihr langjähriges Wohnumfeld gegen ihren erklärten Willen zugunsten etwaiger kapitaler Interessen verlassen müssen. Dieses Vorgehen der Politik war aus meiner Sicht nicht hinnehmbar und diente in keiner Weise den betroffenen Menschen vor Ort“, begründet Sylvia Brennemann ihre Entscheidung auf Facebook.

Der Kampf um die Wohnungen habe für die Menschen erfreuliche Ergebnisse erbracht. „Jedoch haben diese Kämpfe den Betroffenen harte und kämpferische Jahre abverlangt, unter deren Eindruck sie bis heute stehen.“ Nun könnte man annehmen, dass die Politik sich inzwischen verändert habe, hin zu mehr Bürgernähe. Aber auch hin zu einer lebenswerten Politik für die Menschen in Duisburg, insbesondere im Duisburger Norden.

Doch das sei nicht so: „Im Angesicht der aktuell weiter durchgeführten Hausräumungen durch die sogenannte Task Force würde mir das Annehmen der Ehrennadel zynisch erscheinen lassen. Diese praktizierte Politik ist aus meiner Sicht menschenverachtend und entspricht nicht meiner Definition von menschenwürdiger Politik. Die Hausräumungen stellen sich konträr zu meiner Vorstellung einer solidarischen Gesellschaft. Zudem konterkariert sie erneut das Recht der Menschen auf bezahlbaren und lebenswerten Wohnraum. Damit sehe ich mich wiederum in klarer Gegnerschaft zur gesamten Duisburger Politik, was die Bezirksvertretung mit einschließt“, führt Sylvia Brennemann weiter aus.

