Augenzeugen berichten von Chaos und Gedränge vor dem Impfbus, der am Donnerstag in Duisburg-Neumühl Station gemacht hat.

Corona-Impfung Chaos am Impfbus: Gedränge ohne Abstände in Neumühl

Duisburg. Zu chaotischen Zuständen ist es beim mobilen Impfbus in Duisburg-Neumühl gekommen. Das Impf-Team musste das Ordnungsamt zur Hilfe rufen.

Viele Menschen haben am Donnerstag vom mobilen Impfangebot der Stadt Duisburg Gebrauch gemacht – zu viele, glaubt man anschließenden Berichten von Augenzeugen. In den Sozialen Netzwerken schildern Nutzerinnen und Nutzer dichtes Gedränge am Morgen auf dem Neumühler Marktplatz, ohne Abstände und ohne Rücksicht.

„Nichts organisiert“, schreibt Sandra K. bei Facebook, „die Leute wussten nicht wohin und der Impfbus erst recht nicht“. „Chaos ist noch untertrieben“, meint Klaus F. an gleicher Stelle. Es kursieren Bilder, die ihre Eindrücke bestätigen: Die Menschen stehen aneinandergequetscht dicht am Bus. Senioren mit Rollatoren warten zum Teil außerhalb des Getümmels, einige wenige haben sich hineingetraut.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Duisburg: Viele Impflinge wollten Bus gleichzeitig betreten

Als unser Fotograf am Mittag in Neumühl eintrifft, hat sich die Lage entspannt. Noch immer ist die Schlange geschätzte 100 Meter lang, doch die Abstände sind vertretbar und es wird nicht gedrängelt – so, wie bei den Impfangeboten der Stadt auch sonst meist Ordnung herrscht, wie Besuche der Redaktion vor Ort ergeben haben.

Stadtsprecher Peter Hilbrands bestätigt die schwierige Situation am Morgen in Neumühl: „Der Andrang war bereits eine Stunde vor Beginn sehr hoch. Um 10 Uhr haben dann zahlreiche Impflinge den Bus gleichzeitig betreten wollen.“

Das Team vor Ort habe die Lage nach etwa 20 Minuten in geordnete Bahnen bringen können. „Es kam danach zu keinen weiteren Zwischenfällen“, so Hilbrands. Auch der zur Sicherheit herbeigerufene städtische Außendienst habe nicht eingreifen müssen.

Impfbus ergänzt stationäre Angebote in Duisburg

Der Impfbus richtet sich vor allem an die Duisburgerinnen und Duisburger, die etwas weiter von den stationären Impfangeboten entfernt wohnen. Er erscheint an wechselnden Orten, wann und wo, gibt die Stadt vorab unter www.duisburg.de bekannt.

Wie berichtet, führt die Stadt Impfungen ohne vorherige Anmeldung montags bis sonntags von 10.30 bis 17.30 Uhr an diesen Standorten durch:

• Bürgermeister-Wendel-Platz in Alt-Homberg, Lauerstraße

• Fläche gegenüber der Merkez Moschee in Marxloh, Warbruckstraße 51

• Ehemaliger Parkplatz von Real in Großenbaum, Buscher Straße

• Vorplatz des Hauptbahnhofes (Portsmouthplatz)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Nord