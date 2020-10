Bau der Meidericher Umgehungsstraße: Neue Verkehrssituation

Rund um die Straße Am Nordhafen in Duisburg-Meiderich wird die lang herbeigesehnte Umgehungsstraße gebaut. Das führt regelmäßig zu Änderungen bei der Verkehrsführung. (Aufnahme aus dem Juni)

Duisburg-Meiderich. Rund um die Baustelle an der geplanten Meidericher Umgehungsstraße erwarten Autofahrer ab Montag neue Verkehrseinschränkungen.

Der Bau der Umgehungsstraße Meiderich läuft weiter auf Hochtouren: Im Rahmen des Großprojektes wird ab Montag, 12. Oktober, die Fahrbahndecke im Bereich der Straßen Am Nordhafen und Vohwinkelstraße erneuert. Das führt auch zu neuen Verkehrseinschränkungen.

In zwei Abschnitten regeln Ampeln die wechselnde Verkehrsführung. Fußgänger und Radfahrer können die Stelle jedoch jederzeit passieren. Dieser Teil der Arbeiten und die damit verbundene Verkehrssituation werden voraussichtlich bis Freitag, 23. Oktober, andauern.

Meiderich: Auch an der Brückelstraße kommt es zu Verkehrsbehinderungen

Auch abseits dieser Großbaustelle gilt es für Autofahrer in Meiderich ab dem Montag eine Änderung zu beachten: Die Wirtschaftsbetriebe führen an der Brückelstraße Kanalarbeiten durch. Diese wird dafür zwischen Bronkhorststraße und Vogesenstraße in Fahrtrichtung Emmericher Straße zur Einbahnstraße. Zudem wird die Vogesenstraße ab der Reinholdstraße als Sackgasse ausgeschildert.

Die Einfahrt von der Schwarzwaldstraße in den Baustellenbereich auf der Brückelstraße wird aufgrund der Arbeiten ebenfalls gesperrt. Der Verkehr kann jedoch aus der Schwarzwaldstraße über die Brückelstraße in Richtung Augustastraße abfließen. Fußgänger und Radfahrer können den Baustellenbereich passieren. Diese Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Oktober.