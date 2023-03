Neues Festival geplant – diese Star-DJs kommen nach Duisburg

Duisburg. Gute Nachrichten für Freunde elektronischer Tanzmusik: In der Villa Rheinperle in Duisburg ist ein neues Festival geplant. Line-Up mit Top-DJs.

Gute Nachrichten für Freunde elektronischer Tanzmusik: In der Villa Rheinperle in Duisburg wird am 30. April und somit zum Tanz in den Mai ein neues Festival seine Premiere feiern. Versehen mit dem Namen „Early Bird“ versprechen die Macher „das erste Festival des Jahres“ in der bekannten Partylocation – und lotsen Top-DJs in den Westen der Stadt an Rhein und Ruhr.

Zum Line-Up des eintägigen Open-Air-Festivals gehören The Disco Boys. Das Hamburger Duo ist für seine Samples bekannt und tourt weltweit durch die Clubs. „For You“ aus dem Jahr 2005 ist ihr bislang kommerziell erfolgreichster Titel, für den die Künstler mit Platin ausgezeichnet wurden.

„Early Bird Festival“ in Duisburg mit Moguai und Younotus

Ebenfalls beim „Early Bird“ wird André Tegeler alias Moguai auflegen. Der gebürtige Recklinghäuser ist international erfolgreich. Bis zu seinem Set in Duisburg wird er etwa noch in Portland, Boston und Miami in den USA auftreten. Das Kind des Ruhrgebiets ist auch Gastgeber der „1Live DJ-Session“ – immer Samstagabend beglückt Moguai zur Einstimmung auf die Partynacht die Radiohörer für eine Stunde mit einem exklusiven DJ-Set.

Ein halbes Heimspiel wird es auch für das Duo Younotus, das aus Gregor Sahm und Tobias Bogdon besteht. Letztgenannter ist im Duisburger Süden aufgewachsen und hat noch immer familiäre Verbindungen zur Ruhrgebietsstadt In Kollaboration mit Frans Zimmer alias Alle Farben konnte sich das Duo schon mehrfach erfolgreich in den Charts platzieren – so etwa mit einem Cover zu „Supergirl“ oder „Please Tell Rosie“.

Beim Festival in der Villa Rheinperle wird auch das DJ-Duo „Gestört aber geil“ mit ihrem melodischen Tech und Deep House vertreten sein. Den Durchbruch hatten die Künstler mit ihrer Single „Unter meiner Haut“ im Jahr 2015. Zum Line-Up zählen zudem Plastikfunk, Kid Chris und Mircowave.

Festival in der Villa Rheinperle: Tickets im Vorverkauf

Gefeiert und getanzt wird am 30. April in der Villa Rheinperle von 15 Uhr bis 3 Uhr am nächsten Morgen. Die Eintrittskarten kosten in der aktuellen Ticket-Phase 27,50 Euro und können über die Internetseite der Villa Rheinperle bestellt werden. Die Partylocation an der Villenstraße ist vor allem für ihre „Luft & Liebe“-Festivals bekannt. Die beliebte Reihe mit der detailverliebten Dekoration feiert 2023 ihr 15-jähriges Bestehen.

Das Datum für das „Early Bird Festival“ wird aber einige Freunde elektronischer Tanzmusik auch vor ein Dilemma stellen, denn zeitgleich wird das Dortmunder Mayday-Festival stattfinden, das als Top-Treffpunkt der elektronischen Musikszene gilt. 14 Stunden lang verwandeln sich die Dortmunder Westfalenhallen dann in einen riesigen Indoor-Rave.

