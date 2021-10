Neuer Leiter am Zentrum für Brennstoffzellen-Technik der Uni

Prof. Dr. Harry Hoster (l.) ist neuer Wissenschaftlicher Leiter des Zentrum für Brennstoffzellen-Technik der Uni Duisburg-Essen an der Carl-Benz-Straße in Neudorf.

Duisburg. Prof. Dr. Harry Hoster ist neuer Wissenschaftlicher Leiter am Zentrum für Brennstoffzellentechnik in Duisburg. Das sagt er über seine Ziele.

Anfang Oktober hat Prof. Dr.-Ing. Harry Hoster die Leitung des Lehrstuhls Energietechnik an der Universität Duisburg-Essen (UDE) übernommen. Er folgt damit auf Prof. Dr. Angelika Heinzel, die altersbedingt in den Ruhestand gegangen ist. Der 50 Jahre alte Physiker wird damit auch neuer Wissenschaftlicher Leiter am Zentrum für Brennstoffzellen-Technik (ZBT) auf dem Duisburger Uni-Campusin Duisburg.

„Ich freue mich auf die neue Aufgabe, das ZBT wissenschaftlich zu begleiten. Das Institut besitzt ein hervorragendes Renommee in der Fachwelt und steht mit seinen engagierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern für ausgezeichnete Grundlagen- und Anwendungsforschung in seinen Kernbereichen Wasserstoff, Brennstoffzellen und Batterien“, sagt Hoster.

Vielfältige Erfahrung aus Wirtschaft und Wissenschaft für Duisburg

Auch ZBT-Geschäftsführer Dr. Peter Beckhaus blickt erfreut auf die Zusammenarbeit. „Mit Prof. Hoster erhalten wir einen Wissenschaftlichen Leiter, der einen ausgezeichneten wissenschaftlichen Ruf besitzt, vielfältige Erfahrungen aus Wirtschaft und Wissenschaft auf internationaler Ebene vereint und das ZBT daher mit großem Engagement voranbringen wird“, so Beckhaus.

Hoster hat Physik an der Universität Bonn studiert. Ab 1996 promovierte er über Anodenmaterialien für Methanol-Brennstoffzellen an der Universität der Bundeswehr in München. 2003 baute er nach einem Postdoc-Aufenthalt in São Paulo eine Forschungsgruppe für Oberflächen-Wissenschaften und Elektrochemie an der Universität Ulm auf.

Neuer ZBT-Chef forschte zuletzt an der Universität Lancaster

Nach seiner Habilitation in Physikalischer Chemie im Jahr 2010 übernahm er eine W2-Professur am Institut für Technische Elektrochemie der TU München. Im Jahr 2011 wurde er Wissenschaftlicher Direktor von TUM CREATE in Singapur. Im Jahr 2013 erhielt er einen Ruf als Gastprofessor an die Nanyang Technological University in Singapur. Im Jahr 2015 wurde er zum Fellow der Royal Society of Chemistry ernannt. Hoster war zuletzt Professor für Physikalische Chemie und Direktor von Energy Lancaster an der Universität Lancaster.

