Duisburg. Nur wenige Tage im Einsatz und schon mit Graffiti beschmiert: Was die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) zum Schaden an ihrer neuen Bahn sagt.

Zwei neue Straßenbahnen der Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) sind erst seit ein paar Tagen auf der Linie 903 in Duisburg unterwegs – und schon ist ein Fahrzeug mit Graffiti beschmiert worden. Dies hat DVG-Sprecherin Kathrin Naß auf Nachfrage der Redaktion bestätigt.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

„Wo genau der Schaden entstanden ist, wissen wir nicht“, so Naß. „Als es aufgefallen ist, haben wir das Fahrzeug direkt außer Betrieb genommen und sofort gereinigt.“ Dies sei am Mittwoch, 20. April, gewesen. Der Wagen sei direkt vorne am Fahrkopf beschmiert worden.

Neue DVG-Bahn nach wenigen Tagen mit Graffiti beschmiert

„Das Graffiti ist schon entfernt, es ging zum Glück relativ schnell“, erklärt die DVG-Sprecherin. Der Wagen sei mittlerweile schon wieder im Einsatz.

Naß betont allerdings: „Vandalismus ist nicht nur kostenintensiv, sondern vor allem leiden die Fahrgäste darunter, denn das Fahrzeug konnte zeitweise nicht auf der Strecke eingesetzt werden.“ Die DVG erstatte in solchen Fällen in der Regel Anzeige bei der Polizei – „leider häufig erfolglos“, sagt die Sprecherin der Verkehrsgesellschaft.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg