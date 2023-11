Millionendiebstahl im Duisburger Hafen – zwei Männer in Haft

Duisburg Die Polizei hat nach dem Millionendiebstahl im Duisburger Hafen zwei Männer festgenommen. Die beiden fielen in einem Lkw an der A3 auf.

Nach dem spektakulären Diebstahl im Duisburger Logport I hat die Polizei einen Ermittlungserfolg erzielt. Dabei half auch der Zufall.

Denn als Beamte der Autobahnpolizei am vergangenen Donnerstag auf dem Rastplatz Hünxe Ost an der A3 einen Laster mit Neusser Kennzeichen kontrollierten, stießen sie im Laderaum auf eine Vielzahl von elektrischen Zahnbürsten.

Auf diesem Rastplatz an der A3 fiel der Laster aus Neuss auf. Foto: Hans Blossey / FUNKE Foto Services

Die 39 und 41 Jahre alten Männer in dem Lkw konnten allerdings nur einen elektronischen Lieferschein vorzeigen und behaupteten, den Namen ihres Auftraggebers nicht zu kennen.

Festnahme auf der A3: Duo nun in Untersuchungshaft

Das machte die Polizisten stutzig – und sie erinnerten sich an den Einbruch in einer Duisburger Lagerhalle an der Marseiller Straße, bei dem in der Nacht vom 18. auf den 19. November eine Diebesbande Beute im Wert von circa 1,4 Millionen Euro gemacht hatte (wir berichteten).

Die Täter, nach Vermutung der Polizei eine Profi-Bande, waren durch ein Fenster in den unbewachten Bereich vorgedrungen und hatten in der Dunkelheit 2000 LED-Fernseher und 16.000 elektrische Zahnbürsten sowie einen 100 Kilogramm schweren Tresor eingeladen und abtransportiert.

Die Einsatzkräfte riefen die Ermittler des Duisburger Kriminalkommissariats 14 zu dem Autobahnrastplatz. Und die gewannen schnell Gewissheit: „Die Zahnbürsten stammen zweifelsfrei aus dem Einbruch in die Logistikfirma“, heißt es von der Polizei.

[Bleiben Sie mit unserem kostenlosen Newsletter bei Ermittlungen, Polizei- und Feuerwehreinsätzen in Duisburg immer auf dem Laufenden: Hier geht es zur Anmeldung]

Den Lkw stellten die Autobahnpolizisten sicher, die beiden Männer nahmen sie vorläufig fest. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen durchsuchten Beamte der Kripo mehrere Wohnungen und Lagerhallen und stellten hierbei Beweismaterial und einen weiteren Teil der Beute sicher.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurden die beiden Tatverdächtigen bereits am Freitag einem Haftrichter des Amtsgerichtes wegen des Verdachts des Bandendiebstahls vorgeführt. Der Richter erließ Haftbefehle.

Die Ermittlungen gehen nun weiter. Dabei soll auch die Frage nach möglichen Komplizen und dem Rest der Beute geklärt werden.

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg