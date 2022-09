Mercator-Gymnasiasten eröffnen Pop-Up-Café in Hochfeld

Duisburg-Hochfeld. Der Samstag, 17. September, wird in Duisburg-Hochfeld zum „Cheatday“. Darum eröffnen die Mercator-Schüler nun ein Café vor der Pauluskirche.

Schülerinnen und Schüler des Mercator-Gymnasiums eröffnen am Samstag, 17. September, von 10 bis 15 Uhr das Pop-Up Café „Cheatday“ für einen Tag. Das Café ist Teil des Projektes „Urbane Zukunft Ruhr“ und wird vom Jungen Initiativkreis Ruhr gemeinsam mit den Jugendlichen des Mercator Gymnasiums durchgeführt. Der Name leitet sich von dem Begriff „Cheatday“ ab, der das eintägige Unterbrechen einer gesunden Ernährung beschreibt, als auch von dem Englischen „to cheat“, was übersetzt so viel wie „Mogeln in einem Spiel“ heißt.

Analyse: In Duisburg-Hochfeld fehlt ein Ort für Jugendliche

Auf dem Platz vor der Pauluskirche verkaufen die Mercator-Gymnasiasten vegane Donuts und Bubbletea und bieten die Möglichkeit, Brettspiele auszuleihen. Neben diesem Angebot steht aber vor allem die Möglichkeit des sozialen Austausches für die Jugendlichen im Mittelpunkt. Ein solcher Ort fehle im Stadtteil, haben die Projektteilnehmer des Kurses „Gentrification for Future“ analysiert.

Mit der Unterstützung des Jungen Initiativkreises Ruhr entwickelten die Schülerinnen und Schüler deshalb die Idee zum Pop-Up Café. Die jungen Organisatorinnen lernen ganz nebenbei, wie man Projekte managen kann oder den Verkauf organisiert. Außerdem wollen sie so ihre Abikasse auffüllen.

