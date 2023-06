Massive Verspätungen auf Linie 901: Lkw zerstört Oberleitung

Nach einem Lkw-Unfall auf der Friedrich-Ebert-Straße in Duisburg-Beeck kommt es auf der DVG-Linie 901 zwischen Obermarxloh und Mülheim zu erheblichen Verspätungen.

Duisburg/Mülheim. Auf der Straßenbahnlinie 901 kommt es zu massiven Verspätungen: Ein Lkw hat in Beeck die Oberleitung beschädigt. Das unternimmt die DVG.

Der Verkehrsunfall eines Lastwagens bremst seit Sonntagmorgen die Straßenbahnlinie 901 im Duisburger Norden aus und führt zu erheblichen Verspätungen auf der gesamten Strecke zwischen Obermarxloh und Mülheimer Hauptbahnhof. Die DVG hat einen Schienenersatzverkehr für Teile der Strecke eingerichtet.

Nach Angaben der Verkehrsgesellschaft hat der Lastwagen eine Brücke an der Friedrich-Ebert-Straße in Beeck und die Fahrleitungen der Straßenbahn beschädigt. Seit Sonntagmorgen gebe es darum „erhebliche Einschränkungen auf der Linie 901“, teilt das Verkehrsunternehmen mit. „Aufgrund der Schäden an der Oberleitung können derzeit keine Straßenbahnen mehr unter der Brücke hindurchfahren. Die DVG hat umgehend reagiert und einen Ersatzverkehr eingerichtet.“

Das Team der Fahrleitung sei bereits den ganzen Tag im Einsatz, um die beschädigte Stelle an der Oberleitung zu reparieren. Aber: „Wann die Arbeiten abgeschlossen sind, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.“

Störung auf der DVG-Linie 901: Pendelbahn, Ersatzverkehr und Verspätungen

So soll zunächst den gesamten Sonntag über eine Straßenbahn zwischen den Haltestellen „Obermarxloh Schleife“ und „Beeck Denkmal“ pendeln.

Weiter südlich auf der Strecke ist zwischen den Haltestellen „Beeck Denkmal“ und „Scholtenhofstraße“ ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Im weiteren Verlauf sollen ab der Haltestelle Scholtenhofstraße bis nach Mülheim Hauptbahnhof dann wieder Straßenbahnen fahren (>> zum Streckenplan mit Haltestellen)

„Es werden alle Haltestellen der Linie 901 angefahren“, so die DVG. „Aufgrund der Beeinträchtigungen ist aber mit erheblichen Verspätungen zu rechnen. Die DVG bitte alle Fahrgäste um Verständnis.“

