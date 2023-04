Made in Duisburg: Der Stoff aus dem die Steiff-Teddys sind

Duisburg. In jedem Steiff-Tier steckt das Knowhow einer Duisburger Firma. Im April findet die nächste Führung auf dem Werksgelände in Neudorf statt.

Steiff-Tiere sind in der ganzen Welt bekannt. Beliebt sind die die Teddybären mit dem Knopf im Ohr bei Kindern und Erwachsenen. Für besonders seltene Stofftiere zahlen Sammler heute viel Geld. Was viele nicht wissen: An dem Erfolg der Firma Steiff aus Baden-Württemberg ist von Anfang an eine Manufaktur aus Duisburg-Neudorf beteiligt.

Denn erst der Pelz der Duisburger Firma Schulte macht den Teddy zum Kuschelbären. Bereits seit 1902 liefert die Schulte Webmanufaktur ihren ,Original-Schulte-Mohair’ an die Firma Steiff in Giengen bei Ulm. 2009 wurde der Betrieb an der Holteistraße Teil der Steiff-Gruppe und zur Steiff Schulte Webmanufaktur GmbH.

Die nächste Führung bei der Steiff Schulte Webmanufaktur in Duisburg-Neudorf

Deren Betriebshallen können Teddy-Fans jetzt bei einer Führung besichtigen. Der nächste Termin ist am Mittwoch, 26. April um 10 Uhr. Die Führung dauert ungefähr eine Stunde und kostet 5 Euro pro Person. Buchungen sind bis Dienstag, 19. April bei der Tourist Information an der Königstraße oder unter www.duisburg-tourismus.de möglich.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg