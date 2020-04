Loveparade-Prozess: Wird das Verfahren Montag eingestellt?

Die Duisburger Staatsanwaltschaft hat der Einstellung des Loveparade-Prozesses zugestimmt. Am Montag könnte das Landgericht den Prozess beenden. Das Foto stammt von einem Verhandlungstag in Düsseldorf vor der Corona-Krise.

Duisburg/Düsseldorf. Am Montag geht der Loveparade-Prozess in Düsseldorf nach langer Unterbrechung weiter. Es könnte der letzte Verhandlungstag des Verfahrens sein.

Im Loveparade-Strafverfahren sind weitere Einzelheiten zum Inhalt der nächsten Sitzung am 4. Mai bekannt geworden. In einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Schreiben des Landgerichts Duisburg an Verfahrensbeteiligte hieß es: „Entweder wird dieser Termin nur der Verkündung des Einstellungsbeschlusses oder – falls die Kammer sich gegen eine Einstellung (...) entscheiden sollte – der Erörterung der Sach- und Rechtslage dienen.“ Eine weitere Beweiserhebung werde nicht stattfinden.

Mit dem Termin am 4. Mai, dem 184. Verhandlungstag, endet eine wochenlange Unterbrechung des Prozesses wegen der Corona-Pandemie. Die zuständige Kammer wollte ab Mittwoch beraten, ob der Mammutprozess eingestellt wird. Die drei Angeklagten und die Staatsanwaltschaft haben dem Vorschlag des Gerichts bereits zugestimmt. Für den Fall der Verkündung eines Einstellungsbeschlusses hatte das Gericht angekündigt, den Inhalt des Beschlusses noch vortragen zu wollen.

Bei der Loveparade am 24. Juli 2010 in Duisburg starben im Gedränge 21 Menschen, mehr als 650 wurden verletzt. Angeklagt sind noch drei Mitarbeiter des Veranstalters Lopavent wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung.