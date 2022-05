Landtagswahl in Duisburg 2022: Kandidaten, Wahlkreise, FAQ

Duisburg. Zur Landtagswahl NRW 2022 in Duisburg: Wahlkreise, Wahllokale, Briefwahl, alle Kandidaten und Parteien, die Favoriten, FAQ. Der große Überblick.

Bei der NRW-Landtagswahl entscheidet sicha m 15. Mai, wer Nordrhein-Westfalen von 2022 bis 2027 regiert – und welche Kandidatinnen und Kandidaten aus Duisburg ihre Stadt und deren Einwohner in der neuen Legislaturperiode als Mitglieder des Landtags (MdL) in Düsseldorf vertreten. Bei der Wahl zum 18. Landtag sind etwa 13,2 Millionen Menschen aufgerufen, ihre Stimme abzugeben – darunter mehr als 317.000 Duisburgerinnen und Duisburger in drei Wahlkreisen.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zur Landtagswahl in Duisburg.

Welche Direktkandidaten stehen in Duisburg bei der Landtagswahl 2022 auf den Stimmzetteln?

Welche Stadtteile gehören zu welchem der drei neuen Duisburger Wahlkreise?

Wer sind die Kandidatinnen und Kandidaten? Wer sind die Favoriten?

Was müssen Wählerinnen und Wähler zur Stimmabgabe und zur Briefwahl wissen?

NRW-Landtagswahl in Duisburg: aktuelle Artikel zum Thema

Wer darf wählen?

Wahlberechtigt sind bei der Landtagswahl deutsche Staatsangehörige nach Vollendung des 18. Lebensjahres, sofern sie mindestens 16 Tage vor der Wahl mit Hauptwohnsitz in Nordrhein-Westfalen gemeldet sind und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Die Duisburger Stadtverwaltung übergibt der Post am 11. April mehr als 317.000 Wahlbenachrichtigungen. Erstmalig zur einer Landtagswahl sind nach Angaben der Stadt 20.512 Wählerinnen und Wähler aufgerufen. Die Zahl der Erstwähler liegt demnach nur bei etwa 2400 – weil die letzte Wahl noch gar nicht lange zurückliegt: die Bundestagswahl im September 2021.

Wie werden Wähler informiert?

Die Stadtverwaltung schickt allen Stimmberechtigten Wahlbenachrichtigungen mit der Post. Die Auslieferung beginnt am Dienstag, 12. April. Wer bis etwa zum 19. April noch keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, sollte sich bei Call Duisburg unter 0203 94000 oder mit einer E-Mail an die Stabsstelle für Wahlen und Informationslogistik (stabsstelle-03@stadt-duisburg.de) erkundigen, ob sie/er im Wählerverzeichnis eingetragen ist. Informationen zum Eintrag ins Wählerverzeichnis für Neu-Duisburger stehen hier am Textende.

Möglichkeit 1: Am 15. Mai im Wahllokal wählen

Das Duisburger Stadtgebiet ist in 323 Stimmbezirke eingeteilt. Es gibt Wahllokale an 159 Standorten. Die Wahllokale sind am Wahlsonntag, 15. Mai, von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Auf den Wahlbenachrichtigungen sind die für den Wahlakt notwendigen Informationen notiert: Wahlraum; Wahlzeit; die Nummer, unter der man im Wählerverzeichnis eingetragen ist; Angabe, ob das Wahllokal barrierefrei ist oder nicht; Barcode (darin sind Wahlbezirk und Wählerverzeichnisnummer eingetragen). Auch auf der Seite briefwahl.duisburg.de können Wähler unter „Wo ist mein Wahllokal?“ nachschauen, wo ihre Wahlurne steht. Die Stadt empfiehlt, die Wahlbenachrichtigung beim Gang zur Wahlurne mitzuführen. Der Personalausweis und der Reisepass berechtigen jedoch ebenfalls zur Stimmabgabe im vorgesehenen Wahllokal, sofern man wahlberechtigt und im Wählerverzeichnis eingetragen ist.

Möglichkeit 2: Vor dem 15. Mai per Briefwahl abstimmen

Die Alternative zum Gang ins Wahllokal am 15. Mai ist die Briefwahl, die in Duisburg ab etwa dem 12. April beantragt werden kann. Hier lesen Sie, welche Möglichkeiten Wählerinnen und Wähler in Duisburg haben, um Briefwahl zu beantragen und ihre Stimme vor dem Wahlsonntag abzugeben.

Bis wann sollten Briefwähler ihren Wahlbriefumschlag mit dem ausgefüllten Stimmzettel zurück ans Wahlamt schicken, damit die Stimmen sicher in die Auszählung eingehen? „Bis zum 12. Mai, also spätestens drei Tage vor dem Wahltag, sollten die Briefe im Briefkasten sein“, rät Andreas Weinand, städtischer Projektleiter Wahlen.

Erst- und Zweitstimme

Bei der Landtagswahl kann jeder Wähler auf dem Stimmzettel zwei Kreuzchen machen: jeweils eines für die Erst- und die Zweitstimme. Die Erststimme entscheidet, welche Direktkandidaten aus dem jeweiligen Wahlkreis in den Landtag einziehen (Kandidaten der Duisburger Wahlkreise: siehe unten). Die Zweitstimme zählt für die jeweiligen Parteien und bestimmt damit am Ende die Sitzverteilung im 18. NRW-Landtag, also die Mehrheitsverhältnisse.

Wie viele Wahlkreise gibt es Duisburg?

In NRW gibt es 128 Landtagswahlkreise. Nach der Neueinteilung der Wahlkreise ist das Duisburger Stadtgebiet in drei Wahlkreise aufgeteilt: Die Duisburger Wahlkreise haben die Nummern 61 (Wahlkreis Duisburg I), 62 (Duisburg II) und 63 (Duisburg III). Duisburg stellt also drei direkt gewählte Landtagsabgeordnete. Zum ersten Mal errechnet sich die Verteilung der Wahlkreise nicht nach der Einwohnerzahl, sondern nach der Zahl der Wahlberechtigten. Das Landeswahlgesetz wurde dafür 2020 geändert. In Duisburg gibt es darum nur noch drei statt vier Wahlkreise (siehe Karte).

Als Direktkandidaten für die Landtagswahl 2022 in NRW gehen in Duisburg diese Politikerinnen und Politiker ins Rennen:

Landtagskandidaten im Wahlkreis Duisburg I / Landtagswahlkreis 61

• Sarah Philipp (SPD), MdL, errang 2017 das Direktmandat im alten Wahlkreis Duisburg I mit 40,12 %

• Petra Vogt (CDU), MdL

• Kira Schulze Lohoff (FDP)

• Nicola Dennisen (AfD)

• Julia Wenzel (Bündnis 90/Die Grünen)

• Matthias Brachvogel (Die Linke)

• Katja Bieker (Die PARTEI)

• Quo Chir (MLPD)

• Britta Söngerath (Volt)

• Roman Bonitz, parteiloser Einzelbewerber (Klimagerechtigkeit)

• Übersicht mit Fotos und Wahlergebnissen 2017: zu den Kurzporträts aller Kandidatinnen und Kandidaten im Wahlkreis Duisburg I

Zum neuen Wahlkreis 61 Duisburg I gehören der gesamte Stadtbezirk Süd sowie sechs Stadtteile des Bezirks Mitte: Altstadt, Neudorf-Nord, Neudorf-Süd, Dellviertel, Hochfeld und Wanheimerort. In diesem Wahlkreis waren Ende März 105.407 Wahlberechtigte registriert.

Landtagskandidaten im Wahlkreis Duisburg II / Landtagswahlkreis 62

• Benedikt Falszewski (SPD)

• Stefan Dase (CDU)

• Sven Benentreu (FDP)

• Alexander Schaary (AfD)

• Kevin Galuszka (Grüne)

• Helen Klee (Linke)

• Martin Kannewischer (Die PARTEI)

• Günther Bittel (MLPD)

• Eren Kocak, parteiloser Einzelbewerber

• Übersicht mit Fotos und Wahlergebnissen 2017: zu den Kurzporträts aller Kandidatinnen und Kandidaten im Wahlkreis Duisburg II

Der neue Wahlkreis Duisburg II umfasst im linksrheinischen Duisburg den Bezirk Rheinhausen und die Stadtteile des Bezirks Homberg/Ruhr/Baerl (Alt-Homberg, Hochheide, Baerl) und auf der rechten Rheinseite den Bezirk Walsum. In diesem Wahlkreis waren Ende März 112.237 Wahlberechtigte registriert.

Landtagskandidaten im Wahlkreis Duisburg III / Landtagswahlkreis 63

• Frank Börner (SPD), MdL, errang 2017 das Direktmandat im Wahlkreis Duisburg IV – Wesel V mit 41,6 %

• Deniz Güner (CDU)

• Sabine Dehnen (AfD)

• Dennis Erle (FDP)

• Melih Keser (Grüne)

• Anabella Peters (Linke)

• Jan Posny (Die PARTEI)

• Peter Römmele (MLPD)

• Kübra Arslan (Team Todenhöfer)

• Übersicht mit Fotos und Wahlergebnissen 2017: Zu den Kurzporträts aller Kandidatinnen und Kandidaten im Wahlkreis Duisburg III

Welche Duisburger Kandidaten sind die Favoriten auf die Direktmandate?

In den drei Duisburger Wahlkreisen gehen die SPD-Kandidatin und die beiden SPD-Kandidaten als Favoriten auf die Direktmandate ins Rennen: Sarah Philipp (Duisburg I), Benedikt Falszewski (Duisburg II) und Frank Börner (Duisburg III). 2017 erreichten alle SPD-Kandidatinnen und -Kandidaten in Duisburg – trotz teils deutlicher Verluste – einen Erststimmenanteil von mehr als 40 Prozent.

Den geringsten Vorsprung hatte Sarah Philipp im alten Süd-Wahlkreis mit 40,12 Prozent vor CDU-Kandidatin Petra Vogt, die 29,55 Prozent der Erststimmen erhielt. Beide sind aktuell Mitglieder des Landtags. Sarah Philipp, seit 2012 direkt gewählte Abgeordnete im Landtag und dort parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion, würde dem neuen Landtag mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch angehören, wenn sie bei ihrer vierten Landtagswahl im Wahlkreis Duisburg I wider Erwarten nicht erneut gewänne: Die NRW-SPD wählte Philipp auf der Landesdelegiertenkonferenz auf Platz 2 der Reserveliste direkt hinter Spitzenkandidat Thomas Kutschaty.

Aber der Neuzuschnitt der Duisburger Wahlkreise erhöht die Spannung, besonders im nun links- und rechtsrheinischen Wahlkreis Duisburg II, wo für die Sozialdemokraten mit Benedikt Falszewski ein Walsumer Ratsherr antritt, der kein etablierter Landtagsabgeordneter ist. Die CDU schickt dort mit Stefan Dase sowie im Wahlkreis III mit Deniz Güner ebenfalls vergleichsweise unbekannte Kandidaten ins Rennen. Aber nur viermal überhaupt in der Nachkriegsgeschichte gewannen CDU-Kandidaten im roten Duisburg die Mehrheit der Stimmen in einem Wahlkreis – zuletzt vor über sechs Jahrzehnten, 1958:

• 1958: Friedrich Heinen (CDU) im Wahlkreis „70 Duisburg II“

• 1947: Bernhard Kaes (CDU) im Wahlkreis „70 Duisburg-Altstadt“

• 1947: Heinrich Weitz (CDU) im Wahlkreis „69 Duisburg-Süd“

• 1947: Arnold Dehnen (CDU) im Wahlkreis „72 Duisburg-Meiderich“

Welche Kandidaten können es außerdem noch in den Landtag schaffen?

Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird jedoch über die drei Wahlkreissieger hinaus eine weitere Duisburger Kandidatin in den Landtag einziehen: Die Kreisvorsitzende der Grünen, Jule Wenzel, sicherte sich bei den NRW-Grünen Reservelistenplatz 15. Da den NRW-Grünen voraussichtlich deutlich mehr Sitze im Landtag zustehen als sie Direktmandate gewinnen werden, darf sich Wenzel Hoffnungen auf einen Sitz im Düsseldorfer Parlament machen. Vor fünf Jahren schafften es nach einem NRW-Ergebnis von 6,4 Prozent 14 Grüne in den Landtag – und ein besseres Zweitstimmenergebnis der Partei bei der bevorstehenden NRW-Wahl gilt als sicher.

Möglicherweise schafft es mit Petra Vogt (CDU) sogar eine dritte Kandidatin aus dem Wahlkreis Duisburg I über den Listen-Umweg ins Parlament: Sie rangiert auf Platz elf der CDU-Reserveliste. 2017 hätte dieser Listenplatz nicht gereicht, da die CDU beim Laschet-Sieg alle Sitze direkt in den Wahlkreisen errang. Es gilt jedoch als eher unwahrscheinlich, dass sich die CDU erneut über so viele Direktwahlsieger freuen darf. Nachrücker haben also voraussichtlich bessere Chancen.

Ein weiterer Kandidat aus Duisburg, der einen aussichtsreichen Platz auf der Reserveliste seiner Partei hat, ist Alexander Schaary, der AfD-Kandidat im Wahlkreis Duisburg II. Die NRW-AfD wählte ihn auf Rang 17 der Reserveliste. Die AfD wird keinen der 128 Wahlkreise in NRW direkt gewinnen, so dass all ihre künftigen Abgeordneten über die Liste in den Landtag einziehen. Bei der Wahl 2017 erhielt die AfD bei einem Zweitstimmenergebnis von 7,4 Prozent 16 Sitze im Parlament. Für Schaary wird es also ein besonders spannender Wahlabend.

So war das Ergebnis bei der Landtagswahl 2017 in Duisburg

Bei der Landtagswahl 2017 gewannen in allen vier Wahlkreisen die Direktkandidaten der SPD mit deutlichem Vorsprung die Direktmandate: Die jeweils meisten Erststimmen erhielten damals Sarah Philipp (Wahlkreis Duisburg I), Rainer Bischoff (Duisburg II), Ralf Jäger (Duisburg III) und Frank Börner (Duisburg IV – Wesel V). Bischoff und Jäger treten 2022 nicht mehr an und scheiden aus dem Landtag aus.

Bei den Zweitstimmen holte 2017 die SPD im Duisburger Stadtgebiet ebenfalls die meisten Stimmen:

• SPD: 37,56 %

• CDU: 23,56 %

• AfD: 11,51 %

• FDP: 9,50 %

• Die Linke: 5,96 %

• B’90/Die Grünen: 4,95 %

• Piratenpartei: 1,08 %

• Die PARTEI: 0,96 %

• Die Zweitstimmen-Ergebnisse anderer Parteien lesen Sie hier.

Wie hoch war die Wahlbeteiligung in Duisburg 2017?

Von den 335.602 Wahlberechtigten 2017 in Duisburg nutzten nur 196.893 ihr Stimmrecht. Das entsprach einer Wahlbeteiligung von 58,7 Prozent. Die Wahlbeteiligung in Duisburg war somit erneut deutlich niedriger als im Landesschnitt (65,2 Prozent).

In der nach Wahlbeteiligung sortierten Rangliste der 128 Wahlkreise belegten 2017 sogar zwei Duisburger Wahlkreise die letzten Plätze 127 und 128: Duisburg III mit 53,1 Prozent und Duisburg IV – Wesel V mit 54,2 Prozent. Duisburg II landete mit 60,9 Prozent auf Rang 107, Duisburg I mit 66,0 Prozent auf Platz 56. Die höchste Wahlbeteiligung gab es im Wahlkreis Köln II mit 75 Prozent. Ein Artikel zum Thema Nichtwähler in Duisburg: Wo und warum viele Duisburger nicht mehr wählen – oder die AfD.

Zweitstimmen: Welche Parteien stehen bei der Landtagswahl zur Wahl?

Für die Landtagswahl wurden die Landeslisten von 29 Parteien zugelassen. In der rechten Spalte auf dem Stimmzettel stehen in dieser Reihenfolge zur Wahl:

• CDU, Christlich Demokratische Union Deutschlands

• SPD, Sozialdemokratische Partei Deutschlands

• FDP, Freie Demokratische Partei

• AfD, Alternative für Deutschland

• Grüne, Bündnis 90/Die Grünen

• Die Linke

• Piraten, Piratenpartei Deutschland

• Die PARTEI, Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative

• Freie Wähler

• BIG, Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit

• ÖDP, Ökologisch-Demokratische Partei

• Volksabstimmung, Ab jetzt…Demokratie durch Volksabstimmung – Politik für die Menschen

• MLPD, Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands

• Die Violetten

• Gesundheitsforschung, Partei für Gesundheitsforschung

• Zentrum, Deutsche Zentrumspartei – Älteste Partei Deutschlands gegründet 1870

• DKP, Deutsche Kommunistische Partei

• Die Basis, Basisdemokratische Partei Deutschlands

• DSP, Deutsche Sport Partei

• Die Urbane, Die Urbane. Eine HipHop Partei

• Liebe, Europäische Partei Liebe

• Familie, Familien-Partei Deutschlands

• neo, neo. Wohlstand für alle

• Die Humanisten, Partei der Humanisten

• PdF, Partei des Fortschritts

• LfK, Partei für Kinder, Jugendliche und Familie – Lobbyisten für Kinder

• Tierschutzpartei, Partei Mensch Umwelt Tierschutz

• Team Todenhöfer, Team Todenhöfer – Die Gerechtigkeitspartei

• Volt, Volt Deutschland

Landtagswahl 2022 in NRW: Termin, Themen, Kandidaten

• Landtagswahl 2022 in NRW: Termine, Themen, Kandidaten

• Landtagswahl 2022 in NRW: So verteilen sich die 128 Wahlkreise

Wer liegt in den Umfragen vorn?

Die Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen

Rau, Clement, Kraft- Die NRW-Ministerpräsidenten seit 1946 Rau, Clement, Kraft- Die NRW-Ministerpräsidenten seit 1946 Dr. Rudolf Amelunxen (parteilos, ab 1947 Zentrumspartei) || * 30. Juni 1888 in Köln, ✝ 21. April 1969 || Jurist || Amtszeit: 24. Juli 1946 bis 22. April 1947 Foto: dpa-Film / picture alliance / dpa

Rau, Clement, Kraft- Die NRW-Ministerpräsidenten seit 1946 Karl Arnold (CDU) || * 21. März 1901 in Herrlishöfen, ✝ 29. Juni 1958 || Schuhmachergeselle und Gewerkschaftsgründer || Amtszeit: 17. Juni 1947 bis 20. Februar 1956 Foto: dpa-Film / picture alliance / dpa

Rau, Clement, Kraft- Die NRW-Ministerpräsidenten seit 1946 Fritz Steinhoff (SPD) || * 23. November 1897 in Wickede, ✝ 22. Oktober 1969 || Bergmann || Amtszeit: 20. Februar 1956 bis 21. Juli 1958 Foto: dpa-Film / picture alliance / dpa

Rau, Clement, Kraft- Die NRW-Ministerpräsidenten seit 1946 Dr. Franz Meyers (CDU) || * 31. Juli 1908 in Mönchengladbach, ✝ 27. Januar 2002 || Rechtsanwalt || Amtszeit: 21. Juli 1958 bis 08. Dezember 1966 Foto: dpa-Film / picture alliance / dpa

Rau, Clement, Kraft- Die NRW-Ministerpräsidenten seit 1946 Heinz Kühn (SPD) || * 18. Februar 1912 in Köln, ✝ 12. März 1992 || Journalist || Amtszeit: 8. Dezember 1966 bis 20. September 1978 Foto: dpa-Film / picture alliance / dpa

Rau, Clement, Kraft- Die NRW-Ministerpräsidenten seit 1946 Johannes Rau (SPD) || * 16. Januar 1931 in Wuppertal, ✝ 27. Januar 2006 || Verlagsbuchhändler || Amtszeit: 20. September 1978 bis 27. Mai 1998 Foto: dpa-Film / picture alliance / dpa

Rau, Clement, Kraft- Die NRW-Ministerpräsidenten seit 1946 Wolfgang Clement (SPD) || * 7. Juli 1940 in Bochum, ✝ 27. September 2020 || Jurist und Journalist || Amtszeit: 27. Mai 1998 bis 21. Oktober 2002 Foto: dpa-Film / picture alliance / dpa

Rau, Clement, Kraft- Die NRW-Ministerpräsidenten seit 1946 Peer Steinbrück (SPD) || * 10. Januar 1947 in Hamburg || Volkswirtschaftler || Amtszeit: 6. November 2002 bis 22. Juni 2005 Foto: dpa-Film / picture alliance / dpa

Rau, Clement, Kraft- Die NRW-Ministerpräsidenten seit 1946 Dr. Jürgen Rüttgers (CDU) || * 26. Juni 1951 in Köln || Jurist || Amtszeit: 22. Juni 2005 bis 14. Juli 2010 Foto: dpa-Film / picture alliance / dpa

Rau, Clement, Kraft- Die NRW-Ministerpräsidenten seit 1946 Hannelore Kraft (SPD) || * 12. Juni 1961 in Mülheim an der Ruhr || Ökonomin || Amtszeit: 14. Juli 2010 bis 27. Juni 2017 Foto: dpa-Film / picture alliance / dpa

Rau, Clement, Kraft- Die NRW-Ministerpräsidenten seit 1946 Armin Laschet (CDU) || * 18. Februar 1961 in Aachen || Journalist || Amtszeit: 27. Juni 2017 bis 25. Oktober 2021 Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Rau, Clement, Kraft- Die NRW-Ministerpräsidenten seit 1946 Hendrik Wüst (CDU) || * 19. Juli 1975 in Rhede || Jurist || Amtszeit: seit 27. Oktober 2021 Foto: Stefan Meinhardt

Duisburg: So kommen frisch Zugezogene noch ins Wählerverzeichnis

• Bürger, die von außerhalb des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen nach Duisburg ziehen, werden von Amts wegen bis zum 29. April 2022 in das Wählerverzeichnis aufgenommen.

• Bürger, die neu aus einer anderen nordrhein-westfälischen Kommune nach Duisburg umziehen, müssen in der Zeit vom 4. bis 24. April einen Antrag auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis stellen. Das geht in den Bürgerservice-Stellen und im Wahlamt, In den Haesen 84, 47198 Duisburg (Homberg). Vom 25. bis 29. April besteht noch die Möglichkeit, sich auf Einspruch in das Duisburger Wählerverzeichnis eintragen zu lassen. Die Anträge (für Aufnahme und Einspruch) sollen in den Bürgerservicestellen ausliegen und können auf der Webseite des Wahlamtes unter duisburg.de abgerufen werden.

Andere Internetseiten zur Landtagswahl in Duisburg

• Unterseite duisburg.de: Die Stadt informiert zur Landtagswahl

• Wahlergebnisseite für Duisburg: Ergebnis-Präsentationen für alle Wahlen ab 2009

Weitere Artikel zu Wahlen in Duisburg

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg