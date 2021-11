Kindermuseum Explorado verlässt den Duisburger Innenhafen

Duisburg. Das Kindermuseum Explorado schließt überraschend schon bald an seinem Standort im Duisburger Innenhafen. Umzug in neue Location geplant.

Das Kindermuseum Explorado verlässt schon bald den Duisburger Innenhafen. Das gaben die Verantwortlichen am Mittwochabend überraschend bekannt.

Demnach ist schon der 14. November der letzte Öffnungstag am Philosophenweg. „Wir brauchen mehr Platz“, heißt es in einer Mitteilung. Mehr Raum für das Mitmach-Konzept soll nun ein neuer Standort bieten, an dem nach der Schließung mit dem Umbau begonnen werden soll. Wo die neue Location liegt, ist öffentlich noch nicht bekannt. „Wir bleiben in der Nähe“, versprechen die Verantwortlichen.

Explorado in Duisburg wird von Kölner AWC-Gruppe betrieben

Schon zu Anfang des Jahres 2021 hatte es Nachrichten über eine ungewisse Zukunft des Explorado gegeben. Hintergründe damals waren die lange Corona-Pause und Gespräche mit der Gebag, dem Eigentümer des Gebäudes im Innenhafen.

Dann öffnete das Kindermuseum am 1. April jedoch wieder, erst im September wurde die Ausstellung erneuert.

Erst im September 2021 erweiterte das Explorado seine Ausstellung am Duisburger Standort. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Das Explorado Kindermuseum ist eine privat betriebene Einrichtung, die seit Juni 2013 am Innenhafen sitzt. Motto: „So schlau macht Spaß.“ Seitdem haben mehr als eine halbe Million Jungen und Mädchen nach Schätzen gegraben, sind um die Wette gelaufen oder haben überraschende Experimente durchgeführt. Zu den Besuchern gehören sowohl Familien als auch Schulklassen. Die Einnahmen setzen sich aus Eintrittsgeldern und einzeln geförderten Projekten zusammen. Eine kontinuierliche finanzielle Hilfe von der Stadt gibt es bisher nicht.

Betreiber ist die Kölner AWC-Gruppe, zu der auch das Odysseum gehört.

Um noch möglichst vielen Gästen einen Besuch am Standort im Innenhafen zu ermöglichen, weitet das Explorado seine Öffnungszeiten ab Montag, 8. November, noch einmal aus.

Bis einschließlich 14. November ist das Kindermuseum dann täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

