Kaufland, Hauptbahnhof, Märkte: Wo die Stadt Duisburg impft

Zu den bisherigen Sonderimpfangeboten der Stadt Duisburg gehörte bereits eine Aktion am Donnerstag, 8. Juli, bei Kaufland in Ruhrort. Nun sind weitere solcher dezentrale Angebote geplant.

Duisburg. Die Stadt beteiligt sich mit dezentralen Impfungen an der Woche des Impfens: Das sind die Standorte, diesen Impfstoff gibt es – ab Dienstag.

Die Stadt Duisburg beteiligt sich an der vom Gesundheitsministerium initiierten „Woche des Impfens“ mit weiteren dezentralen kostenlosen Sonderimpfaktionen jeweils ohne vorherige Anmeldung. Neben mehreren Impfangeboten auf Wochenmärkten gibt es demnach auch die Möglichkeit, sich am Donnerstag, 15. Juli, von 10 bis 16 Uhr, sowie am Freitag, 16. Juli, von 14 bis 20 Uhr bei Kaufland, Kirchstraße 96, in Hochfeld impfen zu lassen. Am Montag, 19. Juli, gibt es zudem eine Impfaktion von 12 bis 18 Uhr auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofs.

Unterstützung gibt es von Mitarbeitern des Kommunalen Integrationszentrums, die aufklären sollen und bei Bedarf helfen können, Sprachbarrieren zu überwinden.

Impfberechtigt sind alle Duisburger ab 18 Jahren

Impfberechtigt sind alle Duisburgerinnen und Duisburger ab 18 Jahren, die eine Meldeadresse im Stadtgebiet haben. Als Nachweis muss ein Ausweisdokument vorgelegt werden, aus dem die entsprechende Anschrift hervorgeht. Empfohlen wird zudem die Mitnahme des Impfausweises.

Für die Impfungen stehen nach Angaben der Stadt täglich rund 500 Dosen des Impfstoffes von Moderna zur Verfügung. Da hier eine zweite Dosis zur vollständigen Immunisierung erforderlich ist, wird nach vier Wochen jeweils an gleicher Stelle eine zweite Impfung ausschließlich für Personen angeboten, die sich am jeweiligen Standort entsprechend haben impfen lassen.

Impfaktionen gibt es auf diesen Wochenmärkten:

Dienstag, 13. Juli, jeweils von 8 bis 14 Uhr: Michaelplatz in Wanheimerort und Altmarkt in Hamborn

Mittwoch, 14. Juli, jeweils von 8 bis 14 Uhr: Atroper Straße/Hochemmericher Straße in Rheinhausen und Königstraße am Lifesaver in der Stadtmitte

Donnerstag, 15. Juli, jeweils von 8 bis 14 Uhr: Marktplatz in Beeck und Marktplatz an der Werthstraße/Schillstraße in Laar

Freitag, 16. Juli, jeweils von 8 bis 14 Uhr: Spichernplatz in Meiderich und August-Bebel-Platz in Marxloh

