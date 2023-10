David Geballe, Oberrabbiner der Jüdischen Gemeinde Duisburg-Mülheim-Oberhausen (Bildmitte), dankt für die Anteilnahme der Zivilgesellschaft und kritisiert pro-palästinensische Demonstrationen. Das Archivbild zeigt ihn am Jahrestag der Auschwitz-Befreiung, am 27. Januar 2023 in Mülheim.