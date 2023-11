Jetzt doch! Markus Krebs macht Comedy für den MSV Duisburg

Duisburg. Erst hat er sich geärgert, dass der MSV seine Hilfe nicht annimmt. Nun tritt Comedian Markus Krebs doch zu Gunsten der „Zebras“ auf – der Grund.

Jetzt geht alles plötzlich ganz schnell: Markus Krebs (53), erfolgreicher Comedian und Jahrzehnte langer Fan des MSV Duisburg, wird am Mittwoch, 10. Januar, im Flic-Flac-Zelt in der Nähe des Hauptbahnhofs zu Gunsten des finanziell chronischen klammen Clubs auftreten. Dies kündigt der Verein nun auf seiner Homepage an. Krebs wolle so auf seine ganz eigene humorvolle Art dem Meidericher Spielverein, derzeit Tabellenschlusslicht der Dritten Liga, zu neuen Offensiv-Spielern und damit zu neuen Höhen verhelfen, heißt es in der Mitteilung.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Erst vor knapp zwei Wochen hatte sich der 53-Jährige noch darüber beklagt, dass der MSV seine Hilfsangebote, Stand-up-Comedy zu Gunsten der „Zebras“ zu machen, nicht annehme. MSV-Geschäftsführer Peter Mohnhaupt hatte daraufhin auf Nachfrage der Redaktion unter anderem gesagt, dass es sich dabei bisher um „hochkomplexe Anfragen“ gehandelt habe. Die Umsetzung sei nicht so einfach, wie man sich das vielleicht vorstelle (wir berichteten).

Markus Krebs macht jetzt doch Comedy für den MSV Duisburg

Dass es nun doch klappt, liegt nach Angaben des Comedians am MSV-Vorstandsmitglied Uwe Struck. Mit dem Flic-Flac-Macher habe er die Benefiz-Veranstaltung „auf eigene Faust“ auf die Beine gestellt, teilt Krebs auf Nachfrage der Redaktion mit: „Es geht eben doch.“

Die Benefizaktion zu Gunsten des MSV Duisburg findet am 10. Januar im Flic-Flac-Zelt in der Nähe des Hauptbahnhofs statt. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Struck selbst sagt: „Wir hätten die Show von Markus Krebs auch gerne im MSV-Stadion der Stadt Duisburg präsentiert, aber das ist leider technisch nicht umsetzbar und auch die falsche Jahreszeit. Und so ist die Wahl auf unser Zelt gefallen.“

Flic-Flac-Macher und MSV-Vorstandsmitglied Uwe Struck. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

So heißt es am 10. Januar „Schenkelklopfen für den MSV“. Einlass ist um 18 Uhr, „Anpfiff“ um 19.30 Uhr. Tickets gibt es bereits ab Mittwoch, 15. November, 15 Uhr, an allen bekannten Flic-Flac-Vorverkaufsstellen ab 19,02 Euro. Wer dem MSV noch intensiver unter die Arme greifen möchte, hat die Möglichkeit, für satte 1902,00 Euro limitierte Supporter VIP-Tickets inklusive Buffet, Getränke und eines „Meet and Greet“ mit Markus Krebs zu erwerben. Der gesamte Erlös geht demnach an die „Zebras“.

„Der MSV ist mein Herzensverein“

„Vielleicht kann man solche Aktionen noch öfter machen“, sagt der Comedian. „Vielleicht helfen die Einnahmen ja, einen Spieler in der Winterpause zu verpflichten oder auszuleihen. Der MSV ist mein Herzensverein. Wir müssen den Klassenerhalt schaffen und dafür jetzt alles tun.“

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg