Impfzentrum: Impfungen für alle Duisburger ab 16 ohne Termin

Duisburg. Schon ab Donnerstag, 8. Juli, können sich alle Duisburger ab 16 Jahren ohne Anmeldung im Impfzentrum impfen lassen. Was zu beachten ist.

Die Stadt Duisburg bietet nach eigenen Angaben bereits ab Donnerstag, 8. Juli, allen Duisburgerinnen und Duisburgern die Möglichkeit, sich kostenlos und ohne vorherige Anmeldung von 8 bis 20 Uhr im Impfzentrum im Theater am Marientor (TaM, Plessingstraße 20) impfen zu lassen. Impfberechtigt sind demnach alle Personen ab 16 Jahren, die eine Meldeadresse in Duisburg haben. Als Nachweis müsse ein gültiges Ausweisdokument vorgelegt werden. Der Impfausweis sollte demnach auch mitgenommen werden.

Aufgrund einer derzeit geringen Auslastung im Impfzentrum sei es möglich, dieses Angebot zu machen.

„Bei den Impfaktionen in den Stadtteilen haben wir außerdem gemerkt, dass viele Bürgerinnen und Bürger lieber einfach vorbeikommen, als einen Termin beim Hausarzt oder im Impfzentrum zu machen“, so Stadtdirektor und Corona-Krisenstabsleiter Martin Murrack. „Daher reagieren wir mit weiteren Vor-Ort Impfaktionen in den Stadtteilen und jetzt auch mit der Öffnung des Impfzentrums.“

Krisenstabsleiter in Duisburg: „Je mehr Menschen sich jetzt impfen lassen, desto besser“

Er hofft, dass das Angebot gut angenommen wird. „Je mehr Menschen sich jetzt impfen lassen, desto besser“, so Murrack.

Wer bereits einen Termin über die Kassenärztliche Vereinigung für das Impfzentrum erhalten habe, könne diesen auch weiterhin ganz regulär wahrnehmen. Hierfür stehe eine separate Anmeldung zur Verfügung.

Geimpft wird laut Stadt mit Moderna und Biontech – je nach Verfügbarkeit. Eine freie Auswahlmöglichkeit gebe es nicht.

