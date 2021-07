Hochwasser in Duisburg: Marientor ist bereits geschlossen

Duisburg. Die Pegel an Rhein und Ruhr steigen in Duisburg stark. Erste Schritte haben die Wirtschaftsbetriebe getroffen. Prognose für die nächsten Tage.

Tief „Bernd“ hat Duisburg mit unwetterartigem Starkregen verschont. In der Nacht zu Donnerstag musste die Feuerwehr nach eigenen Angaben keine Unwettereinsätze fahren, während schon in der direkten Nachbarstadt Düsseldorf sowie unter anderem auch in Hagen oder im Niederbergischen Ausnahmezustand galt und weiter herrscht. Nun spürt aber auch Duisburg die Folgen der starken Regenfälle: Von Rhein und Ruhr werden Sommerhochwasser gemeldet.

Innerhalb von 24 Stunden ist der Rheinpegel in Duisburg-Ruhrort von 6,50 Metern auf 7,63 Meter gestiegen (Stand Donnerstag, 5 Uhr). Die Prognose der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung sagt zudem: Schon am Freitag könnte der Strom die offizielle Hochwassermarke von 9,30 Metern übersteigen.

Hochwasser in Duisburg: Wegen am Rhein gesperrt

Die Wirtschaftsbetriebe haben bereits die erste Maßnahme ergriffen: Das Sperrtor am Marientor wurde am Donnerstagvormittag geschlossen. „Dies geschieht ab einem Pegel von 7 Metern in Ruhrort mit steigender Tendenz. So ist die Innenstadt geschützt“, erklärte Sprecherin Silke Kersken.

Außerdem sperrten Mitarbeiter der Wirtschaftsbetriebe Wege und Zufahrten in Rheinnähe. Bürger werden gebeten, die Deichböschungen nicht zu betreten, um die Grasnarbe zu schützen.

Sollte der Wasserstand in den kommenden Stunden und Tagen wie prognostiziert weiter ansteigen, würde nach Angaben der Wirtschaftsbetriebe unter anderem mit regelmäßigen Deichkontrollen der nächste Schritt erfolgen.

Ungewöhnliche hoher Stand bei Rhein und Ruhr für Sommermonate

Wie ungewöhnlich ein solches Hochwasser außerhalb der Wintermonate ist, zeigt ein Blick auf die letzten Jahre: Ähnlich hohe Wasserstände wie jetzt erreichten Rhein und Ruhr zuletzt im Jahr 2013.

