Hausbrand in Duisburg: Mehrere Menschen über Leiter gerettet

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Duisburg-Friemersheim musste eine Person von der Stadt Duisburg untergebracht werden.

Duisburg. Mitten in der Nacht hat in Duisburg-Friemersheim ein Mehrfamilienhaus gebrannt. Die Feuerwehr musste zwölf Personen retten.

In einem Mehrfamilienhaus auf der Straße Ehrlinghagenplatz in Friemersheim hat es gebrannt. Nach Feuerwehrangaben gab es in der Nacht zu Dienstag gegen halb fünf gleich mehrere Notrufe. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte ein Feuer in einer Wohnung im ersten Obergeschoss fest, das sich auf das zweite Obergeschoss auszubreiten drohte.

Insgesamt wurden zwölf Personen gerettet. Teilweise mussten sie über tragbare Leitern aus ihren Wohnungen befreit werden.

Keine Verletzten durch Feuer in Haus in Duisburg

Eine Person musste nach dem Brand durch die Stadt Duisburg untergebracht werden. Alle anderen Personen konnten bei Verwandten unterkommen. Verletzt wurde niemand.

Lesen Sie auch: Verheerendes Feuer in Duisburg: Brandursache wohl unklar

Im Einsatz waren circa 75 Kräfte der Berufsfeuerwehr, der freiwilligen Feuerwehr und des Rettungsdienstes. Im Laufe des Einsatzes mussten die leeren Wachen der Berufsfeuerwehr durch die freiwillige Feuerwehr besetzt werden. Die Brandursache ist bislang unklar. Die Polizei ermittelt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg