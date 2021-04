Hauptbahnhof Duisburg: Kunst gegen Vermüllung der Meere

Duisburg. Ausstellung im Duisburger Hauptbahnhof zeigt Kunst aus Müll. #Zerowasteart will auf die Gefahren durch Vermüllung der Meere aufmerksam machen.

Auf die verheerenden Folgen der Müllverschmutzung gerade für die Ozeane, für Meerestiere und Seevögel macht die Ausstellung #Zerowasteart aufmerksam, die durch Bahnhöfe in ganz Deutschland tourt. Sie zeigt auf großformatigen LED-Stelen aus Müll geschaffene Kunstwerke, die auf kreative Art und Weise die Müllproblematik veranschaulichen wollen.

Vom 20. April bis 2. Mai sind die Exponate im Duisburger Hauptbahnhof zu sehen. Die digitale Vernissage wird am 21. April ab 17.30 Uhr auf der Webseite www.zerowasteart.de ausgestrahlt und zeigt eine Vorstellung der Künstler sowie einzelne Zero-Waste-Projekte der Stadt.

Neben den sechs Künstlern, die an allen Stationen vertreten sind, konnte als „Local Artist“ in Duisburg die Künstlerin Laura Flöter aus Meerbusch mit ihrer Idee überzeugen. Ihr Exponat „It’s a waste land“ ist eine Objektcollage und besteht aus Plastikmüll, den sie größtenteils an den Rheinufern in Duisburg gesammelt hat. Weitere Informationen gibt es unter www.zerowasteart.de.