An den Durchsuchungen sind auch Spezialeinheiten der Polizei beteiligt.

Polizei Großeinsatz gegen Drogenkriminalität in elf NRW-Städten

Duisburg. Seit dem Morgen durchsuchen Einsatzkräfte Häuser und Geschäftsräume in Duisburg und zehn weiteren NRW-Städten. Es geht um Drogenkriminalität.

In einem Großeinsatz gegen organisierte Drogenkriminalität sind am Mittwochmorgen Häuser, Wohnungen und Geschäftsräume in NRW durchsucht worden. Die Aktion richte sich gegen mehrere Beschuldigte, „die im Verdacht stehen, unerlaubt Betäubungsmittel anzubauen und zu vertreiben“, teilten Staatsanwaltschaft Duisburg und Landeskriminalamt mit.

Seit den frühen Morgenstunden seien die Durchsuchungen mit zahlreichen Beamten in Bochum, Dinslaken, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Gladbeck, Marl, Moers, Oberhausen, Wuppertal und Kalkar erfolgt. „An den Maßnahmen beteiligt sind unter anderem Spezialeinheiten der Polizei“, so die Staatsanwaltschaft Duisburg.

Details sollten im Tagesverlauf genannt werden. (red/dpa)

