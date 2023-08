Die Königstraße von oben: Duisburgs Einkaufsmeile in der City soll schon bald Highspeed-Internet bekommen – die Details.

Duisburg. Die Königstraße, Duisburgs Shoppingmeile in der City, soll schon bald dank Glasfaser Hochgeschwindigkeits-Internet bekommen. Das ist der Stand.

Auch für Einzelhandels-, Gewerbe- und Dienstleistungsunternehmen ist ein Hochgeschwindigkeits-Internetanschluss mittlerweile ein Erfolgsfaktor. Und nur eine Technologie bietet maximale Geschwindigkeit und höchste Verfügbarkeit: Glasfaser. Die Duisburg CityCom GmbH (DCC) will jetzt auch die bekannte Duisburger Einkaufsmeile entlang der Königstraße an das eigene Glasfasernetz anschließen.

Durch die neu verlegten Leitungen können künftig, beidseitig vom Hauptbahnhof bis zum Knüllermarkt, die Königstraße, Münzstraße und Kuhstraße versorgt werden. Auch Geschäfte, Dienstleister und Haushalte auf dem Sonnenwall sollen vom Hochgeschwindigkeits-Internet profitieren.

Glasfaser: Highspeed-Internet für Duisburgs Shoppingmeile

Die Ausbauplanung sieht vor, dass rund 180 Gebäude rund um die Einkaufsmeile schon bald schnellstes Internet nutzen können. Mehr als 24 Kilometer zusätzliche Glasfaserkabel wird die DCC dafür in der Duisburger Innenstadt verlegen. Die Genehmigungen für die Tiefbauarbeiten sind bereits beantragt. Sobald die DCC grünes Licht erhält, können die Leitungsarbeiten beginnen. Die ersten Kundinnen und Kunden sollen bereits zeitnah für die Nutzung freigeschaltet werden.

„Wir punkten vor allem bei Businesskunden damit, dass wir Paketlösungen bieten, die weit über einen normalen Internetanschluss hinausgehen: Neben Internet und Telefonie können wir eine Hochgeschwindigkeitsanbindung ans eigene Rechenzentrum inklusive Housing und Hosting sowie obendrein IT-Dienstleistungen bereitstellen“, erklärt DCC-Geschäftsführer Stefan Soldat. „Ein schnelleres und leistungsstärkeres Internetpaket gibt es so in Duisburg kein zweites Mal“, sagt er.

DCC: Glasfaserausbau in enger Abstimmung mit der Gebag

Das eigene Glasfasernetz der DCC hat eine Länge von rund 200 Kilometern und wird stetig weiter ausgebaut. So verlegt die DCC aktuell und bis ins Jahr 2024 in enger Abstimmung mit der Wohnungsbaugesellschaft Gebag Leitungen, um 12.000 weitere Wohnungen in Duisburg ans Glasfasernetz anzuschließen.

Internet mit Glasfasertechnologie inklusive TV und Telefonie gibt es bei der DCC für Privathaushalte nach eigenen Angaben ab monatlich 19,99 Euro, wobei der Hausanschluss ans Glasfasernetz bei einem Trassenausbau kostenlos ist. Im Bereich Geschäftskunden seien Geschwindigkeiten bis zu 10.000 Mbit/s möglich.

Die DCC Duisburg CityCom ist ein kommunaler IT- und Telekommunikationsdienstleister mit 180 Beschäftigten und Teil Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft (DVV). Die DCC betreibt ein eigenes Glasfaser-Breitbandnetz sowie mehrere zertifizierte Hochverfügbarkeits-Rechenzentren. Weitere Infos gibt es online www.duisburgcity.com.

