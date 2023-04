Fünf neue Standorte für Speed Displays in Duisburg

Duisburg. An fünf neuen Standorten werden in Duisburg Speed Displays installiert. Wo sie angebracht werden und welche Daten sie speichern.

Schon bald werden Duisburgs Autofahrer an fünf Standorten im Stadtgebiet wieder freundlich begrüßt. Vorausgesetzt, sie halten sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeit. Dann bedankt sich nämlich ein grüner, lächelnder Smiley auf den Speed Displays für deren rücksichtsvolle Fahrweise.

Der anerkennende Gruß geht künftig von den an verschiedenen Orten installierten Geschwindigkeitsmessanlagen aus. Die von der Bürgerstiftung gespendeten Displays kommen frisch aus der Wartung, jetzt ist die Gesellschaft für Beschäftigungsförderung (GfB) mit dem Installieren der Anlagen am Zug.

Die künftigen Standorte stehen fest und sind über das gesamte Stadtgebiet verteilt. Auf zumeist freundliches Blinken und wenige rote Smileys (bei Geschwindigkeitsübertretungen) hofft nicht nur die Bürgerstiftung in Beeckerwerth an der Haus-Knipp-Straße, in Walsum an der Jupiterstraße und an der Dr. Wilhelm- Roelen-Straße und in Marxloh an der Hagedornstraße. Damit seien von rund neun Messanlagen in Duisburg allein fünf auf Vorschlag der Bürgerstiftung installiert (und finanziert) worden, erläutert Jörg Löbe vom Vorstand.

Speed Displays in Duisburg: Bürgerwünsche wurden berücksichtigt

Petra Karaus betreut für die Stiftung das spendenfinanzierte Projekt seit einem Jahr. Sie berichtet im Rahmen eines Pressetermins, dass die Standorte aufgrund von Bürgerwünschen ausgewählt werden: „Da kann sich jeder an uns wenden, wir schauen uns das Ganze vor Ort an und hängen die Displays dann bei festgestelltem Bedarf dort an geeigneter Stelle auf.“

Das geschieht natürlich in Zusammenarbeit mit der kommunalen Verkehrsüberwachung und den städtischen Wirtschaftsbetrieben. Alle drei Monate wird der Standort der Messanlagen gewechselt. Dazu Petra Karaus: „Der Bedarf ist groß, wir erhalten im Jahr rund 25 Anfragen.“

Vorstandmitglied Löbe erwähnt, dass es derzeit allein aus finanziellen Gründen nicht möglich sei, allen Anfragen nachzukommen. Sein Wunsch: „Spender für die Displays können sich bei uns gerne melden. Das können auch Unternehmen sein oder kleinere Unterstützer, die sich zusammenschließen.“ Die Kosten für die Neuanschaffung eines Displays belaufen sich auf 2500 bis 3000 Euro. Implementiert werden die Messanlagen vorzugsweise vor Kindergärten, Altenheimen und in verkehrsberuhigten Zonen.

Welche Daten erfassen die Speed Displays?

Die Speed Displays erfassen die gemessenen Daten, allerdings anonym ohne Auswirkungen für den Fahrer des Fahrzeugs. Das Ganze dient statistischen Auswertungen und ermöglicht Analysen über das Verkehrsverhalten vor Ort. Dazu zählen die Anzahl der Übertretungen und die Höhe der dabei gemessenen Geschwindigkeit. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse können durchaus straßenbauliche Maßnahmen wie den Bau von Verkehrsinseln zur Folge haben.

Petra Karaus betont die offensichtliche Akzeptanz, die die Anzeigetafeln bei den Auto- und Lasterfahrern haben: „Hier wird eine Geschwindigkeitsübertretung ja nicht wie bei einem Blitzer direkt sanktioniert. Die Speed Displays sollen die Autofahrer ganz bewusst für die Verkehrssituation sensibilisieren.“

Und das scheint mehrheitlich gut zu funktionieren, denn: „Die Fahrer halten danach die erlaubte Geschwindigkeit in der Regel ein.“ Für Claus Lindner von der GfB spielen im Auto sitzende Kinder eine nicht zu unterschätzende Rolle, denn die fordern von ihren Eltern „einen freundlich lächelnden Smiley“. Einen rot eingefärbten Smiley mit traurig hängenden Mundwinkeln will keiner gerne sehen.

>>So können Bürger Vorschläge machen

Vorschläge für weitere Standorte nimmt die Bürgerstiftung Duisburg an info@buergerstiftung-duisburg.de oder telefonisch unter der Nummer 0203 39 65 12 124 entgegen.

Mitteilen sollte man den möglichen neuen Standort und den Grund. Daraufhin wird der Standort geprüft – und bei festgestelltem Bedarf das Speed Display dort angebracht.

