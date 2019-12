Friseurmeister spricht von Rheinhausen als „Ort des Wandels“

Mehr als 60 Menschen aus dem Stadtteil zeigten in den vergangenen Wochen und Monaten ihr „Gesicht Rheinhausens“. Nun wird aus all diesen Gesichtern eine große Friedenstaube gestaltet, die beim Konzert für Frieden und Vielfalt in Rheinhausen am Samstag, 14. Dezember, um 19 Uhr zu sehen sein wird.

Doch bis es soweit ist, stellen wir hier in dieser und auch in der kommenden Woche noch einige der „Gesichter Rheinhausens“ vor, also der Menschen, die im Stadtteil für Vielfalt und Frieden stehen und einstehen.

Menschen im Einsatz für den Stadtteil

Die Aktion ist ein Teil des Konzert-Projektes, das von Dominik Maxelon und weiteren, jungen Musikern zusammen mit den Macherinnen der Initiative „Du bist Rheinhausen“ ins Leben gerufen wurde. Die NRZ ist Medienpartner des Projektes, in dessen Rahmen sich Teilnehmer in einem Kurzporträt aus Text und Bild vorstellen und erklären, warum es ihnen wichtig ist, sich für ihren Stadtteil einzusetzen.

Der selbstständige Friseurmeister René Hartig ist in dieser Woche unser „Gesicht Rheinhausens“. Der 46-Jährige, dessen Vater bereits bei Krupp arbeitete und der als Schüler des Krupp-Gymnasiums auch schon beim Arbeitskampf in den 1980er-Jahren dabei war, betreibt heute mit seinem Kompagnon Andrea Messina ein Friseurgeschäft in einer alten Krupp-Villa in Bliersheim auf dem Logportgelände. In seinem Kurztext schreibt er, was die vielen Menschen im Stadtteil, seiner Meinung nach, verbindet:

Rheinhausen im stetigen Wandel

„Wenn ich an Rheinhausen denke, denke ich zuallererst an die Menschen. Aufgrund der Vielfältigkeit gibt es aber nicht den typischen Rheinhauser. Durch meinen Beruf als Friseur habe ich tagtäglich die Möglichkeit, mit vielen unterschiedlichen Rheinhausern zu sprechen, wodurch mir bewusst wird, welche Gemeinsamkeit diese Menschen doch haben: Es ist die Offenheit, da dieser Ort stets im Wandel war.“

