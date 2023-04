FIFA 23: Jugendliche zockten in Duisburg um die Krone

Duisburg. Wer ist der beste junge FIFA-23-Zocker in Duisburg? Bei der Stadtmeisterschaft der Jugendzentren haben sich die Jugendlichen gemessen.

All diejenigen, die jetzt schon wieder tief Luft geholt haben, um anzumerken, dass die Jugend von heute ohnehin schon zu viel vor der Glotze sitzt und die Jugendzentren dem nicht auch noch Vorschub leisten sollten, können sich wieder entspannen. „Wir veranstalten diese Treffen ganz gezielt und sind uns unserer medialen Verantwortung in diesem Bereich sehr bewusst“, erklärt Jörg Seidel, Leiter der Insel und heute quasi der Gianni Infantino des Duisburger E-Sport-Fußballturniers: der FIFA-23-Stadtmeisterschaft der Jugendzentren.

Denn die Idee ist natürlich, dass die 10- bis 16-Jährigen die Chance nutzen, sich vor Ort zu treffen, um gemeinsam zu spielen. Sie können sich währenddessen, dazwischen oder auch danach miteinander unterhalten, Freundschaften knüpfen und genau auf diese Art und Weise der Vereinsamung allein zu Hause vor der Playstation entgehen. „Unsere Playstation-Nutzungszeiten in der Insel sind auf 30 Minuten pro Tag begrenzt. Danach können die Kids sich unterhalten und vielleicht auch mal ein Brettspiel spielen“, erklärt Seidel den Grund, warum die Jugendzentren mit modernen Playstations, gesponsort vom Jugendamt, ausgestattet sind.

FIFA-23-Stadtmeisterschaft in Duisburg als echtes Highlight inszeniert

Genug des metatheoretischen Pädagogikansatzes, das Turnier geht am Gründonnerstag gegen kurz nach fünf gerade in die entscheidende Phase und sowohl die bereits ausgeschiedenen Spieler, die mit angereisten Fans als auch die beiden momentan agierenden Gamer sind höchst konzentriert. Auf einer riesigen Leinwand, die die gesamte Wandfläche hinter der Bühne ausfüllt, wird das aktuelle Spielgeschehen um den Einzug in die Endrunde ausgetragen. Die Kontrahenten sitzen an Tischen direkt davor auf der Bühne vor einem ohnehin schon erstaunlich großen Bildschirm und bewegen mithilfe des Controllers ihre Kicker haft auf dem Spielfeld.

Spaß und Konzentration beim Gaming im Jugendzentrum „die Insel“. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Der ganze Raum ist abgedunkelt und es herrscht eine angenehme Spannung wie im Kino, kurz bevor der Blockbuster startet. Die Stuhlreihen sind in Blickrichtung auf die große Leinwand ausgerichtet und nahezu komplett besetzt. Es gibt ein paar Räume weiter noch eine VIP-Lounge, in der das Spiel ebenfalls auf eine große Leinwand übertragen wird und in gemütlichen Sofas verfolgt werden kann, aber da sitzt gerade niemand. Ein bisschen Live-Atmosphäre ist dann wohl auch bei den Gamern gefragt.

Mädchen waren in diesem Jahr nicht am Start

Eine Halbzeit dauert sechs Minuten und dort vor aller Augen auf der Bühne zu bestehen kostet echt Nerven. Das weiß auch Tim Lange. „Es kommt bei diesem Spiel auf Taktik an, man muss aber auch richtig Passen und Dribbeln können, das ist schon komplex“, erzählt der 15-Jährige. Gemeinsam mit seinem Kumpel ist er für das Spielzentrum Süd angetreten. Quasi als Titelverteidiger, denn im vergangenen Jahr hat er den ersten Platz gemacht. Diesmal hat es nicht ganz geklappt, aber Tim räumt neidlos ein, dass der andere ein würdiger Gegner gewesen sei und nickt anerkennend in Richtung Theke, wo der Sieger sich gerade für die Endrunde stärkt.

Insgesamt sieben Teams haben sich in diversen internen Ausscheidungen in den lokalen Jugendzentren qualifiziert. Ein Team besteht aus zwei Jungs, die in zwei unterschiedlichen Gruppen spielen, damit sie sich nicht schon in den Vorrunden gegenseitig rausschmeißen. Außerdem ist das Ganze so geplant und getaktet, dass jeder Spieler zumindest eine Partie lang auf der großen Bühne sein Können zeigen darf.

Mädchen sind dieses Jahr nicht mit am Start. Allerdings betont Jörg Seidel, dass das eher Zufall sei und die Damen in den vergangenen Jahren durchaus präsent waren.

Zu gewinnen gab es einen 100 Euro Gutschein eines lokalen Technikmarktes und 150 Euro Budget für das Jugendzentrum, für das man angetreten ist. Doch ums Geld ging es keinem der Jungs, die hier einen schönen Tag verbracht haben. Spaß und Wettkampf gibt es eben auch auf dem Computer und nicht nur auf dem realen Rasen.

>>Über FIFA 23

In dem Jugendzentrum „die Insel“ findet seit 2017 jährlich das FIFA Playstation-Turnier statt. Darüber hinaus ist die Einrichtung dreimal im Jahr der Austragungsort für die großen LAN-Parties des KellaRindaClans (http://www.lan-duisburg.de) mit bis zu 120 Teilnehmern. Zusätzlich ist im Herbst zum ersten Mal eine NINTENDO-Switch Super Mario Cart Herbstmeisterschaft geplant.

Zum Hintergrund: FIFA 23 ist ein Playstation-Spiel, bei dem die Spieler die bekanntesten Fußballspieler und -mannschaften der Welt auf dem virtuellen Spielfeld steuern können. Die FIFA-Reihe ist vermutlich eine der bekanntesten Konsolen-Spielreihen aller Zeiten.

