Duisburg-Buchholz. Zwölf brennende Autos in wenigen Minuten: Die Feuerwehr Duisburg ist am Sonntagmorgen zu einer Brandserie in den Duisburger Süden ausgerückt.

Feuerwehr Duisburg: Zwölf brennende Autos in wenigen Minuten

Die Duisburger Feuerwehr hat am frühen Sonntagmorgen zwölf brennende Pkw im Duisburger Süden gelöscht. Gegen 4 Uhr wurden die Einsatzkräfte über die Brandserie informiert. Betroffen war der Stadtteil Duisburg-Buchholz: In den Straßen Am Dickelsbach und Am Dickerhorst waren die Pkw binnen weniger Minuten in Flammen aufgegangen.

Da es sich um unterschiedliche Einsatzstellen handelte, musste die Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen ausrücken. Außerdem wurde zur Koordination der vielen Einsatzkräfte der Führungsdienst alarmiert. Unabhängig davon brannte zeitgleich noch ein Pkw in Duisburg-Walsum.

Um den Brandschutz im Duisburger Süden sicherzustellen, wurde die Feuerwache mit Kräften der Freiwilligen Feuerwehr besetzt. Insgesamt waren mehr als 50 Feuerwehrleute bis zum frühen Morgen im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.