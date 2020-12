Feuerwehr Duisburg bestätigt mit Impfzentrum ihren Ruf

Duisburg. Die Feuerwehr Duisburg hat in nur zwei Wochen ein Corona-Impfzentrum aus dem Boden gestampft, das anderen Städten als Vorbild dient.

Diese Leistung unter Zeitdruck ist beeindruckend: In zwei Wochen hat die Feuerwehr im Theater am Marientor ein Impfzentrum aus dem Boden gestampft, das auf den ersten Blick anscheinend allen Anforderungen für Massenimpfungen gerecht wird. Von der Beschilderung über Barrierefreiheit und Parkplätze bis hin zur Notfallversorgung – die Verantwortlichen haben in sehr kurzer Zeit vieles bedacht.

Auch wenn Feuerwehrchef Oliver Tittmann sagt, dass der Härtetest in der Praxis erst noch erfolgen müsse: Mit dem Corona-Impfzentrum bestätigt die Behörde ihren Ruf, den sie sich bereits in der ersten Lockdown-Phase im März und April hart erarbeitet hat: Auf sie ist in der Krise trotz der besonderen Herausforderungen in einem der größten NRW-Dauer-Hotspots Verlass.

Duisburger Corona-Impfzentrum wird zum Vorbild

Die Fähigkeiten der Duisburger Wehr und der Gemeinschaftssinn des #TEAMDUISBURG fanden auch in anderen Städten, Bundesländern und in Berlin Beachtung – die Kreativität hat der Feuerwehr bereits zahlreiche Aufträge beschert und bereits jetzt orientieren sich andere Kommunen auch beim Impfzentrum am Duisburger Konzept.