Erste neue DVG-Straßenbahn ab Mittwoch in Duisburg

Duisburg. Früher als erwartet: Der erste Prototyp für insgesamt 47 neue Straßenbahnen soll schon spätestens am Mittwoch in Duisburg ankommen.

Früher als erwartet wurde der erste Prototyp für insgesamt 47 neue Straßenbahnen des Herstellers Bombardier an diesem Montag von Bautzen aus mit einem Schwertransporter auf den Weg in Richtung Duisburg geschickt. Dies berichtet die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) auf ihrer Facebookseite.

In der Vergangenheit hatte es Lieferschwierigkeiten gegeben. Aber nun ist es soweit: Fast 700 Kilometer ist das 40 Tonnen schwere Fahrzeug quer durch Deutschland unterwegs, bis es in der Nacht zu Mittwoch, 2. September, oder am Morgen am Betriebshof Grunewald ankommt. „Ich bin die Neue. Deine neue Komfortzone“, steht in roter Schrift auf der Bahn.

Umfangreiche Testfahrten mit dem Prototyp in Duisburg geplant

Das Fahrzeug soll am Montag, 7. September der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Danach prüfen die Mitarbeiter am Grunewald die Bahn auf Herz und Nieren, damit die Testfahrten im gesamten Betriebsgebiet starten können.

Sie sind notwendig, damit die Bahnen die Zulassung für den Fahrgastbetrieb erhalten. Voraussichtlich im Sommer 2021, wenn die schrittweise Auslieferung der Serienfahrzeuge beginnt, sollen sich dann auch die Fahrgäste von den neuen Bahnen im Alltagseinsatz überzeugen können.