Endlich wieder Straßenkarneval in Duisburg! Alle Umzüge 2023

Duisburg. Am Sonntag startet in Duisburg der erste Karnevalszug – in Meiderich. Es gibt 2023 sieben Umzüge in Duisburg – und hier die große Übersicht.

Nach langer Corona-Zwangspause freuen sich die Jecken in Duisburg endlich wieder auf einen ausgelassen Straßenkarneval. Ganze sieben Karnevalszüge sind in dieser Session bei der Stadtverwaltung angemeldet – und besonders häufig gefeiert wird im Norden.

Meidericher Blutwurstsonntagsumzug

Den Anfang des Duisburger Straßenkarnevals macht traditionell der Blutwurstsonntagsumzug in Meiderich – so auch in dieser Session. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Den Anfang macht traditionell der Blutwurstwurstsonntagsumzug durch Meiderich. Der Einladung der 1. Großen Meidericher Carnevalsgesellschaft MCV Blau-Weiß wollen am Sonntag, 12.2., zahlreiche Gruppen, Musikkapellen, Vereine, Firmen und Karnevalsliebhaber folgen und so die diesjährige 20. Auflage des Zugs unvergessen machen. Zuletzt, im Jahr 2020, waren 20 Gruppen dabei. MCV-Präsident Steffen Rausch will als Organisator diesmal 2000 Blutwürste, die namensstiftende Leckerei, ans Narrenvolk verteilen lassen. Außerdem 500 frischgebackene Berliner Ballen, tausende Kamellen, Plüschtiere und Spielzeug. Der kleine Blutwurstsonntagsumzug gilt als besonders familienfreundlich, startet auch diesmal um 14.11 Uhr an der Spessartstraße und endet am Bahnhofsvorplatz.

• Wann? Sonntag, 12. Februar

• Start: 14.11 Uhr, Spessartstraße in Meiderich



Nelkensamstagszug durch Homberg und Moers

Der linksrheinische Karnevalshöhepunkt in Duisburg ist der Nelkensamstagsumzug von Homberg nach Moers. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Für ganz viele linksrheinische Karnevalsfreunde ist der Nelkensamstagszug von Homberg nach Moers das eindeutige Highlight der Session. Rund 60 Wagen- und Fußgruppen haben sich beim Kulturausschuss Grafschafter Karneval angemeldet und stellen sich ab 10 Uhr an der Ottostraße in Hochheide auf. In Bewegung setzen sich die Jecken dann ab 13.30 Uhr und marschieren gut fünf Kilometer bis zur Trutzburg-Kreuzung in Moers. Die Veranstalter rechnen mit 120.000 bis 150.000 Närrinnen und Narren, die am Straßenrand singen und schunkeln.

• Wann? Nelkensamstag, 18. Februar

• Start: 13.30 Uhr, Ottostraße in Hochheide



Kinderkarnevalszug durch Wehofen

Klein und gemütlich ist der Kinderkarnevalszug durch Wehofen. Foto: Udo Milbret / FUNKE Foto Services

Der Kinderkarnevalszug durch Wehofen ist klein und gemütlich, aber dennoch der Sessionshöhepunkt im kleinen Stadtteil. Diesmal ist er aber etwas ganz Besonderes, nicht nur wegen der langen Wartezeit seit 2019. Denn die Corona-Pandemie hat die Kinderkarnevalsgesellschaft Wehofen hart getroffen, als keine Veranstaltungen stattfinden durften. So fehlten Einnahmen und dem Karnevalszug drohte 2021, nach fast fünf Jahrzehnten seit der Erstauflage in 1972, das finanzielle Ende. Doch durch eine große Welle der Solidarität wurde der Umzug gerettet, durch die Spendenbereitschaft vieler Menschen, Vereine und Unternehmen. Umso größer ist die Vorfreude auf den Kinderkarnevalszug am Nelkensamstag. Vor dem Kultur- und Freizeitzentrum (Hans-Böckler-Straße 289) gibt es um 14.11 Uhr zunächst ein buntes Programm, bei dem natürlich der Gardetanz nicht fehlen darf. Schließlich setzt sich der närrische Lindwurm durch Wehofen um 15.11 Uhr in Bewegung.

• Wann? Nelkensamstag, 18. Februar

• Start: 15.11 Uhr, Kultur- und Freizeitzentrum Wehofen (Hans-Böckler-Straße 289), zuvor ab 14.11 Uhr buntes Programm mit Imbiss und Getränken.



Niederrheinischer Kinderkarnevalszug durch Hamborn

Der Niederrheinische Kinderkarnevalszug durch Hamborn und Marxloh ist der größte in ganz Europa. Diesmal hat er fast wieder die gleich Größe erreicht wie vor der Corona-Pandemie Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Europas größter Kinderkarnevalszug zieht nach mehreren Jahren endlich wieder durch den Duisburger Norden. Ein Unwetter hatte im Februar 2020 kurzfristig den Start des beliebten Niederrheinischen Kinderkarnevalszugs verhindert. Dann folgten die Corona-Jahre. „Es ist schön, dass es jetzt wieder losgeht“, freut sich Axel Koch, Geschäftsführer der 1. Großen Karnevalsgesellschaft Hamborn-Marxloh. Am Tulpensonntag stellen sich rund tausend Beteiligte aus Karnevalsgesellschaften und örtlichen Gruppen am Hamborner Altmarkt auf, und ab 14.11 Uhr geht es dann, nach einem Schlenker, auf der Duisburger Straße und Weseler Straße nach Marxloh und schließlich zum August-Bebel-Platz. Mit 16 Wagen, zehn Fußgruppen und drei Musikgruppen hat die 59. Ausgabe beinahe die gleiche Stärke wie vor Corona. Axel Koch und seine Rot-Weißen erwarten bei schönen Wetter bis zu 35.000 Menschen am Straßenrand.

• Wann? Tulpensonntag, 19. Februar

• Start: 14.11 Uhr, Hamborner Altmarkt



Sermer Karnevalszug

Der bislang letzte Karnevalszug in Serm war 2019. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Erstmals seit 2019 sollen in Serm am Tulpensonntag wieder fröhliche Helau-Rufe erschallen, wenn die Karnevalsgesellschaft Südstern und ihre Mitstreiter wieder durch den Stadtteil ziehen. Die Sermer wissen, wie man die fünfte Jahreszeit ordentlich feiert und so werden sicher auch wieder die Anwohner ihre Häuser und Balkone an der Dorfstraße schmücken und ihre Gärten oder Garagen in kleine Partyzonen verwandeln. 18 Fußgruppen, zehn Wagen und fünf Musikkapellen starten um 14.11 Uhr an der Straße Am Lindentor, ziehen zur Straße „In der Donk“ und weiter über die Karnevalsmeile Dorfstraße bis zum Festplatz am Breitenkamp. Die KG Südstern rechnet mit 8000 bis 9000 Zuschauern.

• Wann? Tulpensonntag, 19. Februar

• Start: 14.11 Uhr, Am Lindentor in Serm



Neumühler Viertelzug

Wer beim Viertelumzug durch Neumühl dabei sein will, muss am Rosenmontag früh aufstehen. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Schon frühmorgens am Rosenmontag setzt sich der Neumühler Viertelzug in Bewegung. Bevor die Karnevalisten ab 9.45 Uhr durch ihr Viertel ziehen, treffen sie sich zunächst am Schützenplatz an der Gerlingstraße/Barbarastraße, wo die Veranstaltung später auch enden wird. Zogen vor rund 50 Jahren noch die Pils-Sucher, die Jecken der KG Blau-Weiß Neumühl, nur mit einem Bollerwagen, einem Köpi-Fass und Tanzgarden durch ihren Stadtteil, ist die Veranstaltung längst zu einer beliebten Sause für Karnevalisten und Familien angewachsen. Das soll auch jetzt bei der 46. Auflage wieder so sein. „Die Vorfreude ist riesig, wir wollen wieder richtig schön feiern“, sagt die Geschäftsführerin und Zugleiterin Petra Hofstetter. Sie erwartet bis zu 20 Gruppen aus Neumühl und dem übrigen Duisburger Norden sowie bei gutem Wetter gut 6000 Besucher. Autofahrer, warnt sie jedoch, sollten aber unbedingt die Parkverbote beachten. Denn allein bei der letzten Auflage 2020 sollen circa 90 Wagen abgeschleppt worden sein.

• Wann? Rosenmontag, 20. Februar

• Start: 9.45 Uhr, Parkplatz an der Gerlingstraße in Neumühl



Duisburger Rosenmontagszug durch die Stadtmitte

Zum Rosenmontagszug in der Innenstadt kommen traditionell Jecken aus allen Stadtbezirken und Himmelsrichtungen. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Beim Rosenmontagszug durch die Stadtmitte werden auch in diesem Jahr wieder Närrinnen und Narren aus allen Himmelsrichtungen mitmachen und zuschauen. Diesmal beginnt die vom Hauptausschuss Duisburger Karneval (HDK) organisierte Parade um 13.11 Uhr am Innenhafen, genauer am Stapeltor, und endet am Festzelt, dem Zelt von Zirkus Flic Flac am alten Güterbahnhof. 45 Prunk- und Motivwagen, 80 Fußgruppen und 25 Musikzüge sind in diesem Jahr dabei verteilen 120 Tonnen Süßes an das Narrenvolk am Straßenrand.

• Wann? Rosenmontag, 20. Februar

• Start: 13.11 Uhr, Stapeltor



