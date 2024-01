Eiseskälte: Mehr Obdachlose in Duisburg nutzen Schlafplätze

Duisburg Die Temperaturen sinken. Mehr Obdachlose suchen deshalb Hilfe bei der Stadt Duisburg. Warum einige dennoch auf eine Notunterkunft verzichten.

Aktuell sind die Nächte in Duisburg klirrend kalt – die Stadt hat deshalb 214 Personen, die sonst auf der Straße leben, durch das Amt für Soziales und Wohnen untergebracht. „Die hohe Unterbringungszahl ist vor allem auf die kalten Temperaturen zurückzuführen. Im vergangenen Jahr waren es zum gleichen Zeitpunkt 26 Personen weniger“, erklärt Stadtsprecher Sebastian Hiedels auf Nachfrage unserer Redaktion.

Sozialdezernentin Astrid Neese hatte stets betont, dass in Duisburg niemand auf der Straße dem frostigen Winterwetter ausgesetzt sein müsse.

Ehrenamtliche Helfer: Immer mehr Menschen leben in Duisburg auf der Straße

Frank Schlackmann, Ehrenamtler bei der Organisation „Help for Homeless“ und beispielsweise im Kant-Park unterwegs, wundert die gestiegene Zahl nicht: „Es werden immer mehr Leute, die auf der Straße leben. Jede Woche sehen wir neue Gesichter. Wir wissen gar nicht, wo die Menschen alle herkommen.“ Momentan seien die Helfer immer mit einer Notfallkiste unterwegs und versorgen Personen beispielsweise mit Schlafsäcken.

Viele Obdachlose, wissen sie, täten sich schwer, in eine Notunterkunft zu gehen. Dort seien keine Hunde erlaubt und der eine oder andere sei auch schon beklaut worden. Das spreche sich herum, deshalb zögen einige vor, auch nachts auf der Straße zu bleiben.

Für Personen, die diese Hilfeangebote ablehnen, stellt die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) aktuell eine witterungsgeschützte Rückzugsmöglichkeit insbesondere für die Nachtstunden am Hauptbahnhof (Ostseite/Mülheimer Straße/Ecke Neudorfer Straße).

„Grundsätzlich bieten wir obdachlosen Personen, die den Wunsch äußern, eine ganztägige Unterbringung an, um beispielsweise einen entsprechenden Kälteschutz zu bieten“, so Hiedels. Alleinstehende Wohnungslose über 21 Jahre können sich dazu an die Zentrale Anlauf,- Beratungs- und Vermittlungsstelle (ZABV) wenden. Sie befindet sich an der Beekstraße 45 in der Altstadt. In anderen Fällen steht die kommunale Fachstelle für Wohnungsnotfälle (Gutenbergstraße 24) als Ansprechpartner zur Verfügung.

Das „Duisburger Hilfesystem“ gewährleiste diese Unterstützung unabhängig von Witterungslage und Jahreszeit, betont Astrid Neese. Ziel des „präventiven Ansatzes“ sei es zudem, allen von Wohnungslosigkeit Bedrohten oder Betroffenen Wohnraum zur Verfügung zu stellen.

