DVG investiert über 3,5 Millionen Euro in Duisburgs Bahnnetz

Duisburg. Die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) hat nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr mehr als 3,5 Millionen Euro ins Bahnnetz investiert.

Im Jahr 2020 hat die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) nach eigenen Angaben mehr als 3,5 Millionen Euro in das Straßen- und Stadtbahnnetz investiert. Dabei handelt es sich nach Angaben ihres Sprechers Felix zur Nieden hauptsächlich um eigene und städtische Mittel, aber auch um öffentliche Fördergelder. Die DVG hat demnach mehr als 1,2 Kilometer neue Gleise verlegt, vier neue Haltestellen gebaut und komplett ausgestattet sowie vier Weichen erneuert.

Mehr als 1,2 Millionen Euro seien allein an der Mülheimer Straße in den Neubau der Straßenbahnhaltestelle „Zoo/Uni“ und den Umbau der benachbarten Kehranlage investiert worden. In weniger als drei Monaten Bauzeit wurden dort laut DVG von August bis Oktober 2020 mehr als 500 Meter neues Gleis verlegt. Außerdem seien in kurzer Zeit zwei Weichen erneuert worden, um den Betrieb auf der Linie 901 für die Fahrgäste möglichst wenig zu beeinträchtigen.

DVG: Großteil der Investitionen für Modernisierungen und barrierefreie Neubauten von Haltestellen in Duisburg

Die neue Haltestelle biete den Fahrgästen nun deutlich mehr Komfort und sei barrierefrei mit Rampen und taktilem Leitsystem ausgebaut. Außerdem wurden nach Angaben des Verkehrsunternehmens neue Wartehallen aufgestellt und digitale Informationstafeln angebracht.

Mit rund 1,5 Millionen Euro sei ein Großteil der Investitionen auf Modernisierungen und barrierefreie Neubauten von Haltestellen entfallen. Im Jahr 2020 investierte die DVG demnach neben der Haltestelle „Zoo/Uni“ auch an den Haltestellen „Marienhospital“, „Hochfeld-Süd Bf/Rheinpark“ und „Rheintörchenstraße“ der Linie 903.

Den ÖPNV im Duisburger Schienennetz sicherstellen

Bei den zehn großen Baumaßnahmen im Schienennetz der DVG im Jahr 2020 wurden außerdem insgesamt mehr als 1,2 Kilometer Meter neue Gleise verlegt. „Die Maßnahmen sind notwendig, um den ÖPNV im Duisburger Schienennetz dauerhaft sicherzustellen“, erklärt Bernd Bandurski, Abteilungsleiter Fahrweg bei der DVG. Auch für das Jahr 2021 hat die DVG zahlreiche Modernisierungsmaßnahmen im Schienennetz geplant. So werde zum Beispiel die Stadtbahnhaltestelle Grunewald barrierefrei ausgebaut. (dwi)

123,7 Kilometer Schienen und Gleise sowie 214 Weichen umfasst das Streckennetz der DVG für die Bahnlinien 901, 903 und U79. 4,4 Millionen Kilometer legen die Bahnen darin Jahr für Jahr zurück.

