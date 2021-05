In Duisburg gilt die Ausgangssperre ebenfalls seit dem 25. April (im Archivbild: Marxloh). Die Corona-Fallzahlen sinken auch wegen der stark steigenden Anzahl an Geimpften. Die Inzidenzen in den sieben Duisburger Bezirken und 46 Stadtteilen fallen dennoch weiterhin sehr unterschiedlich aus.