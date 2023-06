Duisburgerin sperrt sich aus: Feuerwehr holt Essen vom Herd

Duisburg. Eine Duisburgerin hat sich am Donnerstagabend aus ihrer Wohnung an der Gneisenaustraße ausgesperrt. Das Essen stand noch auf dem Herd.

Bei der Polizei ging am Donnerstagabend ein Notruf ein: Eine Duisburgerin hatte sich aus ihrer Wohnung an der Gneisenaustraße in Neudorf ausgesperrt. Eigentlich kein Grund für einen Notruf: Die Frau berichtete aber, dass ihr Essen noch auf dem Herd stünde.

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Stadtseite + Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Mit mehreren Einsatzfahrzeugen rückten Feuerwehr und Polizei an. Nachdem die Tür geöffnet wurde, sei die Wohnung zwar voller Rauch gewesen, ein Feuer sei aber noch nicht ausgebrochen, berichtete die Polizei.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg