Die Hoffnung auf einen großen Weihnachtsmarkt in der Duisburger Innenstadt lebt trotz steigender Coronazahlen weiter: Der Veranstalter Duisburg Kontor hat bestätigt, dass er gemeinsam mit der Stadt Duisburg als Genehmigungsbehörde und den Schaustellern ein Hygiene- und Infektionsschutzkonzept entwickelt hat.

Die Gesamtplanung soll nach Angaben von Patrick Kötteritzsch, Stabsleiter Marketing bei Duisburg Kontor, „in Kürze“ zur Genehmigung vorgelegt werden. In der kommenden Woche wird dann mit einer verbindlichen Entscheidung über den Weihnachtsmarkt 2020 gerechnet.

Weihnachtsmarkt 2020 in Duisburg: Kommt eine „Insel-Lösung“?

Doch wie könnte ein Budenzauber im Corona-Jahr überhaupt aussehen? Nach Informationen dieser Redaktion ist eine Lösung mit mehreren umzäunten Weihnachtsdörfern geplant. An jedem dieser Dörfer soll es Einlasskontrollen geben. Eine Registrierung der Gäste ist ebenfalls vorgesehen.

Laut Planungen soll der Weihnachtsmarkt bis zum Hauptbahnhof ausgeweitet werden. Foto: Hans Blossey

Eine solche „Insel-Lösung“ haben die Behörden in Essen bereits genehmigt. Dort werden 14 Glühweingärten in der City verteilt. „Wünschenswert wäre eine einheitliche Linie, eine Art Schablone, mit der man arbeitet, um einen Weihnachtsmarkt zu organisieren“, hatte Kontor-Geschäftsführer Uwe Kluge zuletzt gefordert. Eine Blaupause ist nun in Essen geschaffen worden.

Glühweinstände und Co. auch vor dem Hauptbahnhof Duisburg geplant

Um ein dichtes Gedränge in der Duisburger Fußgängerzone zu vermeiden, wollen die Macher die Veranstaltungsfläche im Vergleich zu den Vorjahren ausweiten. Nach dem derzeitigen Plan soll sich der Weihnachtsmarkt von der Münzstraße über die Kuhstraße und Königstraße bis zum Portsmouthplatz erstrecken. Somit könnten erstmals Glühweinbuden und Co. vor dem Hauptbahnhof auf der „Platte“ aufgebaut werden.

Bespielt werden sollen außerdem noch die Düsseldorfer Straße und der König-Heinrich-Platz. Ein möglicher Clou bei der räumlichen Erweiterung: Der Weihnachtsmarkt 2020 könnte trotz des Infektionsschutzkonzepts 120 Schaustellern Platz bieten. Das entspräche annähernd der Zahl der vorherigen Ausgabe. 2019 waren zum Beispiel 123 Schausteller am Start.

Findet 2020 ein Weihnachtsmarkt in Duisburg statt?

Wie groß die Chancen sind, dass der Duisburger Weihnachtsmarkt 2020 tatsächlich am 12. November beginnen kann, ist unklar. Die Genehmigung des Essener Weihnachtsmarkts kann als positives Signal gewertet werden. Ein großes Fragezeichen sind jedoch die deutlich angestiegenen Corona-Zahlen in Duisburg. 226 aktive Fälle meldete das Gesundheitsamt am Dienstagabend.

Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz lag laut Robert-Koch-Institut am Mittwoch bei 42,1 pro 100.000 Einwohner. Seitdem der Wert über 35 geklettert ist, müssen private Feiern mit über 50 Gästen beim Ordnungsamt angemeldet werden. Der MSV Duisburg muss sein Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken wohl vor leeren Rängen austragen. „Das aktuelle Infektionsgeschehen kann natürlich im weiteren Verlauf zu Anpassungen bei den Planungen führen“, erklärte Patrick Kötteritzsch mit Blick auf den Weihnachtsmarkt. Man habe aber bereits eine Fülle an Maßnahmen bei unterschiedlichen Szenarien im Hygiene- und Infektionsschutzkonzept berücksichtigt.

Kleinere Märkte in den Stadtteilen fallen aus

Viele kleinere Weihnachts- und Adventsmärkte in den Stadtteilen fallen in diesem Jahr aus. Die Durchführung eines Hygienekonzepts mit Zugangssteuerung und Gästeregistrierung sei einfach nicht zu stemmen, hieß es von den ehrenamtlichen Organisatoren in Gemeinden und Vereinen.

>>WEIHNACHTSMARKT-GESCHÄFT FÜR SCHAUSTELLER WICHTIG