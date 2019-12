Duisburger Petition: 3500 Unterschriften gegen DVG-Fahrplan

Die Schülerin Pia Hanke darf sich freuen: Über ihre Online-Petition hat die 18-jährige Duisburgerin schon fast 3500 Unterschriften (Stand 19. Dezember) gegen den neuen und höchst umstrittenen DVG-Fahrplan gesammelt. Was diese Zahl bedeutet.

Klar ist, dass sie das erforderliche Quorum auf www.openpetition.de nicht nur erreicht, sondern bereits übertroffen hat. Die Plattform hat dafür eine eigene Formel entwickelt. Ganz entscheidend ist dabei die Einwohnerzahl. Demnach hätten Pia Hanke schon 3200 Unterschriften gereicht.

Die DVG, Oberbürgermeister Sören Link und der Rat als Adressaten

Klar ist aber auch, dass solche Petitionen rechtlich nicht bindend sind. Das heißt in diesem Fall: Die DVG, Oberbürgermeister Sören Link und der Rat als Adressaten können nicht zum Handeln gezwungen werden. Allerdings haben die Vorsitzenden der beiden großen Fraktionen, Bruno Sagurna (SPD) und Rainer Enzweiler (CDU), und auch der städtische Chef-Planer Martin Linne bereits Nachbesserungen am Fahrplan angekündigt. Linne sprach von ersten möglichen Korrekturen im Sommer 2020 – ohne bislang konkret zu werden.

Die Protest zieht sich durch ganz Duisburg und der Erfolg der Online-Petition erhöht den Druck weiter. Die Sammlung der Unterschriften läuft noch ein paar Tage. Danach möchte Pia Hanke die Liste offiziell übergeben. Wahrscheinlich an einen Ratsvertreter. Einen Termin dafür gibt es noch nicht.

„Ich hoffe natürlich, dass die Petition jetzt auch etwas bringt“

„Ich freue mich jetzt erst einmal, dass es mit meiner Petition geklappt hat“, sagt die Duisburgerin, „und hoffe natürlich, dass sie jetzt auch etwas bringt.“

Pia Hanke selbst ist vom neuen Fahrplan betroffen. Von der Halfmannstraße in Neumühl und von ihrem Freund in Duissern brauche sie länger zur Gesamtschule in Walsum als vorher. Kurz vor der Umstellung auf den neuen Plan hatte sie sich deshalb in der Nacht zu Samstag, 26. Oktober, spontan entschlossen, eine Online-Petition zu starten.