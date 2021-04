Duisburger Freiheit: Weiterer Neubau für Polizeihochschule

So soll der sechsgeschossige Neubau in Duisburg aussehen, wenn er fertig ist.

Duisburg. Auf dem Areal der Duisburger Freiheit wird derzeit die Polizeihochschule gebaut. Jetzt ist der Vertrag für einen weiteren Neubau unterschrieben.

Noch ist das neue Domizil der Hochschule für Polizei und Verwaltung am Duisburger Hauptbahnhof nicht fertiggebaut, da ist schon klar, dass sie zusätzliche Flächen benötigt und ausbauen wird. Den entsprechenden Mietvertrag hat die Hochschule jetzt mit Bauherr Aurelis unterzeichnet und so den Weg freigemacht für ein weiteres Neubauprojekt im Quartier eins der Duisburger Freiheit.

„Temporäre Lösungen, die den akuten Platzbedarf vorerst decken konnten, laufen bald aus“, erklärt Hochschulpräsident Martin Bornträger. „Daher freue ich mich umso mehr für unsere Studierenden, Lehrenden und Mitarbeitenden in Duisburg, dass sie künftig in einer modernen Umgebung mit Campuscharakter und kurzen Wegen lernen, lehren und arbeiten werden.“

Bereits im Juli rollen in Duisburg die Bagger

Aurelis errichtet in unmittelbarer Nachbarschaft des derzeit im Bau befindlichen Studienstandorts auf einem der letzten Baufelder im Quartier eins ein sechsgeschossiges Bürogebäude mit rund 7000 Quadratmetern Mietfläche. „Die Hochschule übernimmt in diesem Gebäude eine Mietfläche von 3.750 Quadratmetern“, berichtet Michael Buchholz, Leiter der Aurelis-Region West. „Für die weiteren Flächen werden wir ebenfalls Nutzer finden. Duisburg hat sich in den letzten Jahren zum Top-Standort für Behörden und öffentliche Einrichtungen entwickelt.“

Durch das zusätzliche Bürogebäude wächst die Kapazität der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW um 22 Kursräume, zehn Büros für Dozenten und Verwaltung sowie um elf Gruppenarbeits- und Trainingsräume. Nebenan im Hauptgebäude, das gerade gebaut wird, sind bereits 61 Kursräume, eine Bibliothek, eine Kantine, zahlreiche weitere Büros sowie eine Tiefgarage mit 398 Stellplätzen vorgesehen. Dort sollen auf knapp 31.000 Quadratmeter gut 2000 Studierende als Nachwuchskräfte für Polizei, Kommunal- und Landesverwaltung sowie der Rentenversicherung ausgebildet werden. Mitte 2022 ist das Hauptgebäude als neuer Studienstandort voraussichtlich bezugsfertig.

Für das weitere Bürogebäude habe Aurelis bereits den Bauantrag eingereicht, wie das Unternehmen mitteilt. Demnach beginnen schon im Juli die Erdarbeiten, und der Neubau soll Mitte 2023 an die Polizeihochschule übergeben werden.

Wirtschaftsförderung: „Duisburger Büromarkt wächst selbst in Zeiten von Corona“

„Der Duisburger Büromarkt wächst selbst in Zeiten von Corona – das ist einmalig in der Republik und zeigt das Potenzial in Duisburg“, freut sich Rasmus C. Beck, der Geschäftsführer der städtischen Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und sieht diesen Aufwärtstrend durch den Hochschulneubau unterstrichen.

>> AURELIS SETZT AUF BEWÄHRTE PARTNER

● Aurelis wird das neue Bürogebäude in Zusammenarbeit mit den Architekten Heinle, Wischer und Partner (Köln) und dem Projektsteuerer Drees & Sommer (Düsseldorf) in Angriff nehmen und setzt dabei auf bewährte Partner.

● Realisiert wird der Neubau von Hochtief. Das Bauunternehmen hatte bereits das Aurelis-Projekt für das Lanuv durchgeführt und baut aktuell an der Duisburger Freiheit auch das Studienzentrum der Polizeihochschule.