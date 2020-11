Zu Corona-Zeiten machen es sich die meisten Leute zu Hause gemütlich – Baumärkte und Möbelhäuser melden steigende Umsätze. Wer es individuell und dennoch behaglich mag, landet vielleicht in Duisburg-Hochfeld. Hier stellt Ingrid Szperkowski seit 15 Jahren Sitzsäcke her. Unter dem Namen „Weichmöbel“ entwirft sie Riesenkissen zum Reinfläzen oder solche, die es mit einem Cocktail-Sessel aufnehmen können. Angefangen hat sie im heimischen Wohnzimmer, doch mittlerweile werden die Liebhaberstücke auch bundesweit ausgeliefert. Sogar Schulen und Bibliotheken gehören zu ihren Kunden.

Gelernte Tischlerin aus Duisburg experimentierte für das erste Modell

Ingrid Szperkowksi beim Zuschneiden der Stoffe. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

„Das erste Mal habe ich so einen Sitzsack auf der Art Cologne gesehen. Ich war von der fließenden Eigenschaft des Materials begeistert“, erinnert sich die 47-Jährige. Als die schließlich einen Sitzsack suchte, gefielen ihr die gängigen Modelle, die es in den Möbelgeschäften gab, nicht. Also experimentierte die gelernte Schreinerin. Sie schnitt Stoff zu, baute eine Art Trichter und überlegte, wie sich das Füllmaterial wohl verhält, wenn man sich hineinplumpsen lässt. Und an die tausenden Kügelchen, die man braucht, um die Hülle prall zu bekommen, musste Ingrid Szperkowski auch erst einmal kommen.

Genutzt werden so genannte EPS-Perlen. EPS steht für „Expandiertes Polystyrol“, besser bekannt als Styropor. Fündig wurde sie ausgerechnet in Dänemark. Mit einem alten Auto ging’s gen Norden und mit sperrigen Säcken wieder zurück. Später entwickelte sie ein „Innenleben“ aus zwei Schichten. Eine umschließt die Kügelchen, die äußere ist waschbar oder kann ausgetauscht werden. So funktioniert das Prinzip auch heute: Kunden suchen sich eine Farbe und einen Stoff aus, dann wird das Modell erstellt. „Am Anfang habe ich die Leute in meinem Wohnzimmer empfangen und die Sachen nebenan gefertigt“, erinnert sie sich lächelnd. Mittlerweile gibt es eine Werkstatt samt Lager und angeschlossenem Showroom, in dem sich Interessierte die verschiedenen Modelle und Stoffmuster anschauen können. Kinder mögen eher knallige Farben, für die Erwachsenen gibt’s auch Creme- und Grautöne.

Modelle sind nach wirbellosen Meeresbewohnern benannt

Bei der Suche nach einem Namen für ihr Unternehmen stieß Ingrid Szperkowski schließlich auf die wirbellosen Tiere, die im Meer leben. „Ich habe mit Bekannten ein bisschen rumgesponnen. Ich stelle ja wirbellose Sitzmöbel her. Auch sie können auf ein stützendes Skelett verzichten und zeigen sich möglicherweise gerade deshalb in ihrer außergewöhnlichen Formenvielfalt.“ Ein bisschen Fantasie ist dennoch dabei. Das „Elefantenseeohr“ hat die Designerin ob seiner Größe so getauft. Aber „Würfelquallen“ gibt es tatsächlich.

Bei Bedarf designt Ingrid Szperkowski auch kuschelige Einzelanfertigungen. Foto: Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Und die haben sogar Liebhaber in Schulen oder Büchereien. Irgendwann kam eine Anfrage von einer Einrichtung, seitdem näht sie regelmäßig Sonderanfertigungen im Dutzend. Ein Fan schrieb ihr mal: „Man hat das Gefühl, man sitzt auf einem Joghurt-Bonbon. Es ist leicht aufzuräumen, ästhetisch ansprechend und wirbellos weich.“ Ein anderer Kunde wollte ein kuscheliges Kissen für seinen Hund. Nun gibt es auch Modelle für Haustiere.

Bleibt noch die Frage zu klären, wie man möglichst elegant aus dem Sitzsack wieder aufsteht. Da gibt es nur zwei Möglichkeiten: Trainieren oder sitzen bleiben, weil’s so gemütlich ist.

>>Die Öffnungszeiten

■ Die Manufaktur „Weichmöbel“ befindet sich an der Tersteegenstraße 11 in Duisburg-Hochfeld im Hinterhof. Geöffnet ist jeweils Dienstag bis Freitag von 10 Uhr bis 12.30 Uhr sowie von 14.30 Uhr bis 18 Uhr. Samstags von 10 Uhr bis 14 Uhr.

■ Nähere Informationen gibt es im Netz unter www.weichmoebel.de oder 0203/935 29 00. Aktuell bekommt jeder Käufer, der Ingrid Szperkowski besucht, einen Mund-Nasen-Schutz geschenkt.