In Duisburg-Hamborn gab es am späten Mittwochabend eine Schießerei. An der nahen Harnackstraße wüteten Beteiligte auch in einem Döner-Imbiss.

Duisburg. Wohl über 100 Beteiligte aus dem Clan- und Rockermilieu sind in Duisburg aufeinander losgegangen. Vier Verletzte durch Schüsse, 15 Festnahmen.

Bei einer Schießerei auf dem Hamborner Altmarkt im Duisburger Norden sind am Mittwochabend vier Personen verletzt worden. Zeugen hatten die Polizei alarmiert, nachdem zwei Gruppen von Männern offenbar einen Streit ausgefochten hatten, bei dem auch Schusswaffen eingesetzt wurden – auch scharfe, berichtete die Polizei.

„Das Motiv des Streits ist bislang unklar“, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Duisburg in der Nacht zu Donnerstag mit. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hamborner Altmarkt: Zahlreiche Schüsse, vier verletzte, 15 Festnahmen

Laut Polizei waren zahlreiche Schüsse gefallen, „auch Schuss-Salven wurden abgegeben“, berichtete am Donnerstagmorgen ein Sprecher auf Nachfrage. Auf in sozialen Netzwerken verbreiteten Videos sind mehr als 30 Schüsse zu hören. Als erste Polizeikräfte am Hamborner Altmarkt eintrafen, seien viele Beteiligte geflüchtet. Zwei Verletzte seien mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht worden, berichtete die Polizei. Später hätten sich zwei der Geflüchteten selbst in ärztliche Behandlung begeben. Laut Polizei handle es sich um Schussverletzungen, die den Angaben nach schwer, aber wohl nicht lebensgefährlich seien, sagte der Sprecher.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier gratis für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Insgesamt 15 Personen wurden von der Polizei vorläufig festgenommen. Zur Spurensicherung leuchtete die Feuerwehr den Tatort mit Scheinwerfern aus, teilte die Polizei mit.

Mehr als 100 Beteiligte? Viele flüchteten, als die Polizei kam

Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Vielen Beteiligten gelang aber wohl die Flucht. Foto: Roberto Pfeil / dpa

Die Leitstelle bestätigte am Mittwochabend zunächst einen Einsatz mit vier Verletzten und einen Menschenauflauf gegen 20.40 Uhr. Der Tatort liege im Bereich einer Bäckerei an der Richterstraße, hieß es nach Informationen dieser Redaktion. Personen, die in die Auseinandersetzung verwickelt waren, wurden dort beschossen. Später sei das Geschehen „dynamisch“ gewesen, teilte die Polizei mit.

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Stadtseite + Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Nach Zeugenangaben versammelten sich auf dem Hamborner Altmarkt möglicherweise mehr als 100 Menschen, hieß es bei der Polizei. Von bis zu 200 Personen sei die Rede gewesen, die Polizei konnte die Zahl am Donnerstagmorgen nicht bestätigten.

Dönerladen an der Harnackstraße attackiert

Die Personen seien am Mittwochabend plötzlich auf dem Hamborner Altmarkt aufgetaucht und dann aufeinander losgegangen. Die Lage soll unübersichtlich gewesen sein, berichtete die Polizei.

Die Auseinandersetzung habe wenige Minuten gedauert, sagte am Donnerstagmorgen ein Polizeisprecher. Am Ende hätten mehrere Beteiligte dann noch einen Dönerladen an der Harnackstraße attackiert, sie hätten Mobiliar zerschlagen und das Schaufenster zerstört, sagte der Sprecher.

Auffällige Menschenansammlungen auch in anderen Ruhrgebietsstädten

Laut Augenzeugen lagen nach der Eskalation der Gewalt zahlreiche Patronenhülsen auf dem Asphalt. Parallel soll es auch in anderen Ruhrgebietsstädten Zusammenkünfte gegeben haben, etwa in Essen und in Oberhausen, sagte der Polizeisprecher am Morgen. Man habe aber letztlich keinen Zusammenhang ausmachen können, es sei wohl auch zu keinen Zwischenfällen gekommen, sagte der Sprecher.

Die Verletzten, die in umliegende Krankenhäuser gebracht worden waren, wurden und dort von der Polizei überwacht.

Polizei: Beteiligte aus dem Rocker- und Clan-Milieu

Der Bereich rund um den Imbiss und eine gegnüber liegende Filiale der „Beef Brothers“ an der Harnackstraße wurde großflächig abgesperrt. Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

Die Beteiligten sollen dem Rocker- und Clan-Milieu zugehören, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen. Details nannte er nicht. Es gebe „Überschneidungen“ bei Festgenommenen, hieß es. „Wir haben Personen identifiziert, die Gruppen zugeordnet werden können“, bestätigt Polizeisprecher Stefan Hausch am Abend.

Alexander Dierselhuis, der neue Duisburger Polizeipräsident und ausgewiesene Clan-Experte, hat, als er von dem Vorfall hörte, seine Dienstreise zu einer Tagung der deutschen Polizeipräsidenten unterbrochen. Er will sich im Laufe des Donnerstags äußern.

SEK-Einsatz: Polizeikräfte stürmen Wohnhaus an der Stadtgrenze zu Moers

Die Auswertung der Spuren dauert nach Polizeiangaben an. Es kam zudem zu weiteren Einsätzen in der Umgebung, sagte er: „Bei uns haben in dieser Nacht nur wenige geschlafen.“ So hatten Polizeikräfte in Hamborn bis in den frühen Morgen hinein Spuren gesichert. Auch in umliegenden Städten seien operative Kräfte im Zusammenhang mit den Schüssen in Hamborn zum Einsatz gekommen.

Um 3.19 Uhr erfolgte ein SEK-Zugriff an der Waldstraße in Duisburg an der Stadtgrenze zu Moers. Ein Wohnhaus wurde auf der Suche nach einem der mutmaßlichen Tatbeteiligten in Hamborn durchforstet. Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

Auf der Suche nach einem Schützen stürmten Spezialkräfte der Polizei gegen 3 Uhr ein Einfamilienhaus an der Waldstraße in Duisburg, an der Stadtgrenze zu Moers, bestätigte der Sprecher. Das Haus wurde durchsucht, es sei jedoch niemand angetroffen worden.

Polizei sucht Zeugen und weitere Videos vom Tatgeschehen

Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder zu beteiligten Personen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0203 280-0 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Für die Ermittler sind insbesondere Fotos oder Videoaufnahmen von Interesse, die während oder nach dem Tatgeschehen gefertigt wurden.

Vier Verletzte nach Streit im Rocker- und Clanmilieu Vier Verletzte nach Streit im Rocker- und Clanmilieu Etliche Polizisten untersuchten den Tatort, nachdem Zeugen am Mittwochabend eine Schießerei auf dem Altmarkt in Duisburg-Hamborn gemeldet hatten. Foto: Roberto Pfeil / dpa

Vier Verletzte nach Streit im Rocker- und Clanmilieu Nach ersten Angaben waren bis zu 100 Männer an der blutigen Eskalation beteiligt. Vier Menschen wurden verletzt, Lebensgefahr besteht nicht. Foto: Roberto Pfeil / dpa

Vier Verletzte nach Streit im Rocker- und Clanmilieu Dort wurde das Mobiliar zerschlagen und das Schaufenster zerstört. Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

Vier Verletzte nach Streit im Rocker- und Clanmilieu Rund 100 Männer sind auf dem Altmarkt in Duisburg-Hamborn aufeinander losgegangen. Bei einer Schießerei wurden vier Menschen verletzt. Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

Vier Verletzte nach Streit im Rocker- und Clanmilieu Bei den Beteiligten soll es sich um polizeibekannte Milieu-Größen aus der Rocker- und Clanszene handeln. Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

Vier Verletzte nach Streit im Rocker- und Clanmilieu Auch die Spurensicherung war mit einem Großaufgebot vor Ort. Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

Vier Verletzte nach Streit im Rocker- und Clanmilieu Die Feuerwehr leuchtete den Tatort aus. Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

Vier Verletzte nach Streit im Rocker- und Clanmilieu 15 Beteiligte wurden verhaftet. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

Vier Verletzte nach Streit im Rocker- und Clanmilieu Noch in der Nacht sprenten SEK-Kräfte die Tür eines Hauses an der Stadtgrenze zwischen Duisburg und Moers auf. Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

Vier Verletzte nach Streit im Rocker- und Clanmilieu Es wurden allerdings keine Personen in dem Gebäude angetroffen. Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

Vier Verletzte nach Streit im Rocker- und Clanmilieu Die Fahndung nach den Beteiligten läuft am Donnerstag weiter. Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

Vier Verletzte nach Streit im Rocker- und Clanmilieu Die Auswertung der Spuren dauert nach Polizeiangaben an. Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

Vier Verletzte nach Streit im Rocker- und Clanmilieu Im März 2018 war es auf dem Hamborner Altmarkt schon mal zu einem Massen-Streit gekommen. Die Polizei konnte damals Schlimmeres verhindern. 50 Personen hätten sich gegenüber gestanden. Bei ihnen waren unter anderem eine Machete und andere Waffen gefunden worden. Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

Vier Verletzte nach Streit im Rocker- und Clanmilieu Wegen der polizeilichen Ermittlungen und der Spurensicherungsmaßnahmen fällt der Wochenmarkt in Hamborn am Donnerstag, 5. Mai, aus. Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

Vier Verletzte nach Streit im Rocker- und Clanmilieu Auch in umliegenden Städten seien operative Kräfte im Zusammenhang mit den Schüssen in Hamborn zum Einsatz gekommen. Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

Vier Verletzte nach Streit im Rocker- und Clanmilieu Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder zu beteiligten Personen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0203 280-0 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. Foto: Roberto Pfeil / dpa

Hamborner Altmarkt: Tumulte 2018 / Wochenmarkt fällt aus

Wegen der polizeilichen Ermittlungen und der Spurensicherungsmaßnahmen fällt der Wochenmarkt in Hamborn am Donnerstag, 5. Mai, aus . Das hat Duisburg Kontor am Donnerstagmorgen mitgeteilt.

. Das hat Duisburg Kontor am Donnerstagmorgen mitgeteilt. Im März 2018 war es auf dem Hamborner Altmarkt schon mal zu einem Massen-Streit gekommen. Die Polizei konnte damals Schlimmeres verhindern. 50 Personen hätten sich gegenüber gestanden. Bei ihnen waren unter anderem eine Machete und andere Waffen gefunden worden.

war es auf dem Hamborner Altmarkt schon mal zu einem Massen-Streit gekommen. Die Polizei konnte damals Schlimmeres verhindern. 50 Personen hätten sich gegenüber gestanden. Bei ihnen waren unter anderem eine Machete und andere Waffen gefunden worden. Artikel vom 28. März 2018: Polizei verhindert Massenschlägerei: Hamborner in Angst

Artikel vom 28. März 2018: 80 Beteiligte: Duisburger Polizei verhindert Straßenschlacht

Artikel vom 28. März 2018: Tumulte in Duisburg: Diesmal war die Polizeischneller

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg