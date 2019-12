„Duisburg ist echt“ macht vieles richtig und kann wirken

Duisburg. Die neue Marke „Duisburg ist echt ...“ ist besser als Nörgler und Besserwisser den Slogan machen. Warum die Kampagne langfristig wirken könnte.

Welche Städte-Slogans fallen Ihnen auf die Schnelle ein? … Keine? Es ist schwierig, treffende Sprüche zu finden, die in Erinnerung bleiben. Und meist einfach, solche Eigenwerbung zu zerpflücken, die Hamburg und Berlin (nein, „arm, aber sexy“ ist es nicht) gar nicht nötig hätten. Die Nörgelei nach der Vorstellung von „Duisburg ist echt“ kam auch deshalb so überraschend wie Weihnachten. Duisburg ist echt … arm, kriminell, verschuldet. Verbesserungsvorschläge habe ich allerdings wieder mal nicht gelesen. Wer seine Reflexe überwindet, um sich kurz mit dem Ziel der Kampagne zu beschäftigen, stellt fest: „Duisburg ist echt“ hat Potenzial, echt jetzt. Was für die „Wort-Bild-Marke“ spricht?