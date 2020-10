Duisburg: Haus nach Wohnungsbrand einsturzgefährdet

Die Feuerwehr hat eine brennende Wohnung in Duisburg-Hochfeld gelöscht. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in die Nacht. (Symbolfoto)

Duisburg. Die Feuerwehr ist in Duisburg-Hochfeld im Einsatz: In der dritten Etage brannte eine Wohnung. Die Nachlöscharbeiten dauern an.

Die Feuerwehr Duisburg wurde am Samstagnachmittag nach Duisburg-Hochfeld gerufen. Eine Wohnung brannte vollständig.

Gegen 15.10 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Blücherstraße gerufen. Eine Wohnung im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses stand in Flammen. Das Feuer griff bereits auf den Dachstuhl über.

Mit mehreren Trupps wurde das Feuer im Innen- und Außenangriff über mehrere Strahlrohre bekämpft. Dabei waren auch zwei Drehleitern im Einsatz. Parallel dazu wurde das Übergreifen auf ein Nachbargebäude durch eine Riegelstellung verhindert. Fünf Bewohner des Hauses wurden vom Rettungsdienst untersucht. Zwei Personen kamen ins Krankenhaus, drei konnten nach der Untersuchung durch einen Notarzt vor Ort verbleiben.

Haus ist einsturzgefährdet

Durch den Brand sowie die Löschmaßnahmen ist das Haus zur Zeit nicht bewohnbar. Durch den Vermieter wurden die Bewohner in Ersatzunterkünften untergebracht. Für die umfangreichen Löschmaßnahmen musste das Wasser aus mehreren Hydranten zur Einsatzstelle gefördert werden.

Das Haus kann nicht mehr betreten werden: Es besteht Einsturzgefahr. Die verschachtelte Bauweise erschwerte das Arbeiten mit Drehleitern, so dass die Löscharbeiten extrem schwierig waren und das Feuer im Haus sowie auf dem Dach immer wieder aufflammte. Zusammen 75 Feuerwehrkräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr waren im Einsatz. Die verwaisten Wachen der Berufsfeuerwehr wurden durch Freiwillige Feuerwehr besetzt.

Für die Ermittlung der Brandursache wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Der Einsatz dauert am späten Abend noch an und wird sehr wahrscheinlich bis in den frühen Morgen andauern. (red)