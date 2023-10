Halloween: Eier- und Böller-Attacken auf Bahnen und Security

Security der Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) am Halloween-Abend in Hochfeld. Nach Eier- und Böller-Attacken sollen sich die Sicherheitskräfte zurückgezogen haben.

Duisburg. Böller explodieren, Eier fliegen – am Halloween-Abend in Duisburg: Die DVG meldet Angriffe auf Bahnen – und reagiert. Konfrontation in Hochfeld.

Die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) hatte wegen Halloween-Krawallen in den Vorjahren für Dienstag verstärkte Sicherheitsmaßnahmen angekündigt (wir berichteten). Die Sicherheitskräfte aber hielten Jugendliche nicht von Eier-Angriffen auf Straßenbahnen ab: In Hochfeld kam es laut Augenzeugen am Dienstagabend sogar zu Angriffen mit Silvester-Böllern auf Security.

„Gleich mehrfach wurden am heutigen frühen Abend, 31. Oktober, Bahnen der DVG“ attackiert, berichtete eine Sprecherin des Verkehrsunternehmens. Betroffen sei vor allem die Linie 903 in Hochfeld. „Jugendliche bewarfen die Bahnen mit Eiern“, teilte die Sprecherin um 19 Uhr mit. Die DVG habe „die Vorfälle dokumentiert, Videomaterial gesichert und bei den zuständigen Ermittlungsbehörden Strafanzeigen gestellt“.

Duisburg: Angriffe auf Straßenbahnen auch in Wanheimerort und Wanheim – DVG kappt Linie 903 Richtung Süden

Die DVG schickte die Straßenbahnen kurzerhand auf einem Umweg an Hochfeld vorbei – und griff später am Abend zu noch drastischeren Eingriffen in den Fahrplan: „Der Duisburger Süden und Hochfeld werden derzeit nicht angefahren.“

Der Grund laut DVG: „Die Angriffe auf Fahrzeuge weiten sich aus“, meldete die Sprecherin um 20.07 Uhr. Es seien auf der Linie 903 auch Fahrzeuge „an mehreren Haltestellen in Wanheimerort und Wanheim betroffen“. Die Fahrzeuge machten in der Folge bereits ab der Haltestelle „Platanenhof“ wieder kehrt Richtung Duisburger Norden.

Hochfeld: Jugendliche werfen Böller auf Sicherheitskräfte und zerstören Haltestelle

Ein Mitarbeiter unserer Redaktion berichtet, in der Nähe der Pauluskirche in Hochfeld habe um etwa 19.15 Uhr eine größere Gruppe Security-Kräfte die Aufmerksamkeit und die Aggressionen vieler Jugendlicher auf sich gezogen:

Die zerstörte Haltestelle Pauluskirche in Duisburg-Hochfeld. Die DVG kündigt Strafanzeigen an. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

„Das waren eine ganze Menge Sicherheitskräfte – auch auf die haben Jugendliche wie wild Böller und Eier geworfen“, beschreibt der 62-Jährige die Vorfälle.

Polizisten hätten die Sicherheitsleute aufgefordert, sich zurückzuziehen – zur Deeskalation. Auch die Polizisten selbst hätten den Platz dann verlassen, schildert unser Mitarbeiter seine Beobachtungen. Die Haltestelle Pauluskirche sei zerstört worden.

Die Leitstelle der Polizei konnte auf Nachfrage der Redaktion noch keine Angaben zu dem Vorfall machen. Es gebe wegen Halloween zahlreiche Einsätze im Stadtgebiet, sagte ein Mitarbeiter um etwa 19.20 Uhr.

DVG-Durchsage: Angriffe auch auf Fahrer

Die DVG informierte ihre Fahrgäste am Abend über die Umleitungen, auch in Durchsagen. Es könne „auch auf anderen Linien durch die Angriffe zu Einschränkungen und Verspätungen kommen“. In einzelnen Durchsagen an die Fahrgäste war auch von Angriffen auf Fahrer die Rede.

Bereits in den vergangenen Jahren hatten zu Halloween Jugendliche in Duisburg Busse und Bahnen mit Eiern beworfen und Türen aufgerissen. An den Endhaltestellen der Bahnlinien mussten die Fahrzeuge zum Teil aufwendig gereinigt werden, wodurch es zu größeren Verspätungen kam. Die meisten Vorfälle hatte es laut DVG in den Vorjahren in Hochfeld, Marxloh und Ruhrort gegeben.

In der Halloween-Nacht 2022 hatte die DVG Hochfeld darum nicht mehr angesteuert – rund um den Jahreswechsel 2022/2023 aus demselben Grund ebenfalls nicht mehr. Auch damals war die Haltestelle Pauluskirche einer der Krawall-Schwerpunkte in Duisburg gewesen. Lesen Sie zum Thema auch diese Berichte:

Duisburg-Hochfeld, 31. Oktober: Auch die von der DVG eingesetzten Sicherheitskräfte sollen mit Eiern und Böllern beworfen worden sein. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

