Duisburg: Drei Tote nach Amphetamin-Konsum binnen 6 Tagen

Duisburg. Die Polizei warnt nach einer dramatischen Häufung: Binnen sechs Tagen sind drei Männer aus Duisburg nach dem Konsum von Amphetaminen gestorben.

Die Duisburger Kriminalpolizei hat bei Todesermittlungsverfahren jüngst eine beunruhigende Häufung im Stadtnorden festgestellt: Innerhalb von sechs Tagen seien seit Donnerstag, 13. Juli, drei Männer gestorben, die Amphetamine konsumiert hatten. Die Drogentoten waren nach Angaben der Polizei 21, 43 und 43 Jahre alt.

Der letzte der auffälligen Todesfälle wurde der Polizei in der Nacht zu Mittwoch gemeldet. Am Mittwochnachmittag veröffentlichte das Präsidium die Warnung.

Drei Drogentote in Duisburg: Amphetamine führten wohl zu tödlichen Herzstörungen

Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass der Konsum der Droge kardiologische Komplikationen zur Folge hatte, die in allen Fällen tödlich endeten. Die Obduktion des 21-Jährigen habe diesen Verdacht mit hoher Wahrscheinlichkeit bestätigt.

Die Obduktionsergebnisse sowie die Ergebnisse der toxikologischen Untersuchungen zu den anderen beiden Verstorbenen (beide 43) stehen noch aus. „Ein Zusammenhang ist noch nicht gesichert. Zum jetzigen Zeitpunkt war es uns aber wichtig, die Bevölkerung schnell zu warnen“, erklärte Polizeisprecher Jonas Tepe.

Was den Zusammenhang zwischen Drogenkonsum und Todesfolge auch bei den beiden 43-Jährigen nahe legt: In allen Wohnungen stellten die Beamten Amphetamine sicher. Ob in Form von Speed, Crystal Meth, Ecstasy oder Pep, das ist öffentlich noch nicht bekannt. Die Substanzen werden derzeit untersucht.

Polizei: Die Toten kannten sich wohl nicht

Offen ist auch, wie die Männer an das Amphetamin gelangten. Kauften sie etwa beim gleichen Dealer? Nach ersten Erkenntnissen der Kripo kannten die Opfer sich nicht. „Sie waren nicht verwandt oder Nachbarn“, präzisiert Tepe.

Die Polizei warnt vor jeglichen Drogen – und in diesem Zusammenhang nun ganz besonders vor dem Konsum von Amphetaminen.

Amphetamine sind synthetisch hergestellte Psychostimulanzien, die Bestandteil verschiedener Medikamente sind, aber auch als illegale Drogen in Umlauf gebracht werden. Sie werden in Form von Pillen, Tabletten oder Pulver konsumiert und wirken auf das zentrale Nervensystem.

