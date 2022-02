Nur eine Stadt in NRW hat niedrigere Inzidenz als Duisburg

Duisburg. Duisburgs 7-Tage-Inzidenz ist aktuell die zweitniedrigste in Nordrhein-Westfalen. Nur eine Nachbarstadt meldet einen niedrigeren Wert.

Omikron in Duisburg: Updates vom Montag, 28. Februar

10.30 Uhr: Die Zahl der registrierten aktiven Corona-Fälle ist in Duisburg stark gesunken, von 4651 am Donnerstagabend auf 3727 am Sonntagabend. 273 Neuinfektionen wurden im gleichen Zeitraum dem Gesundheitsamt gemeldet. Weiterhin bestätigt die Stadtverwaltung: „Die neuen Fälle lassen sich fast ausschließlich auf die Omikron-Variante zurückführen.“

8 Uhr: Immer noch hat Duisburg einen der niedrigsten Inzidenzwerte aller Städte und Kreise in NRW. Laut Meldung des Landeszentrums Gesundheit NRW (LZG) von Montagmorgen stieg der Wert am Sonntag allerdings leicht von 615,1 auf 621,1. Nur in Oberhausen liegt die lokale Neuinfektionsrate mit 607,0 niedriger.

Sonntag, 27. Februar: 18 Corona-Patienten auf Intensivstation

11.30 Uhr: 18 Corona-Patienten müssen wegen ihrer starken Symptome auf Intensivstationen im Stadtgebiet behandelt werden. Eine Übersicht über die aktuelle Situation:

• Covid-Fälle in intensivmedizinischer Behandlung: 18; Anteil freie Betten an Gesamtzahl Intensivbetten in Duisburg: 12,08 % (131 von 149 Betten belegt); Quelle: DIVI, Stand: 27.2., 11.15 Uhr.

11 Uhr: Duisburgs Sieben-Tage-Inzidenz ist auf den niedrigsten Wert seit dem 15. Januar gefallen. Laut Meldung des Landeszentrums Gesundheit NRW (LZG) von Sonntagmorgen sank der Wert am Samstag von 648,1 auf 615,1. Das entspricht dem zweitniedrigsten Wert aller Städte und Kreise in NRW.

10.30 Uhr: Im Impfzelt am Hauptbahnhof und in der Impfstelle in Marxloh haben die Impfungen mit Novavax begonnen.

Samstag, 26. Februar: Novavax-Impfungen starten morgen

9 Uhr: Duisburgs Sieben-Tage-Inzidenz ist leicht gesunken, aber nicht mehr die niedrigste in NRW. Laut Meldung des Landeszentrums NRW von Samstagmorgen sank der lokale Wert am Freitag von 655,8 auf 648,1. Unter der Duisburger Neuinfektionsrate liegen in NRW noch Mülheim und Oberhausen.

8.45 Uhr: Ab Sonntag will die Stadt den Novavax-Impfstoff Nuvaxovid im Impfzelt am Hauptbahnhof und in der Impfstation in Marxloh verimpfen. Die Details.

Freitag, 25. Februar: Niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz in NRW

7 Uhr: Nun meldet das LZG NRW für Duisburg die landesweit niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz: Der Wert ist laut LZG-Report vom Freitag von 686,4 (Mittwoch) auf 655,8 (Donnerstag) gefallen. Für Mönchengladbach ergab die Rechnung vom Donnerstagabend denselben Sieben-Tage-Inzidenzwert. Der NRW-Durchschnittswert ist naheu doppelt so hoch, ist von 1130,3 (Mittwoch) auf 1117,9 (Donnerstag) gesunken. Einen Artkel über mögliche Gründe für die vergleichsweise geringe Zahl an neuen Meldungen positiver PCR-Tests lesen Sie hier.

Donnerstag, 24. Februar: Zahl der Infizierten in Krankenhäusern weiter gestiegen

11.15 Uhr: Wie ist die aktuelle Lage in Duisburgs Krankenhäusern? Die Zahl der Covid-Patienten in stationärer Behandlung ist weiter hoch, stieg von Mittwoch auf Donnerstag sogar von 140 auf 147. Allerdings: Ein Engpass bei den Intensivbetten besteht derzeit nicht. 15 Corona-Patienten werden intensivmedizinisch betreut. Eine Übersicht:

• Covid-Fälle in intensivmedizinischer Behandlung: 15 (+/- 0); Anteil freie Betten an Gesamtzahl Intensivbetten in Duisburg: 15,43 % (137 von 162 Betten belegt); Quelle: DIVI, Stand: 24.2., 10.15 Uhr.

8 Uhr: Duisburgs Inzidenz befindet sich weiter im Sinkflug. Laut Meldung des Landeszentrums Gesundheit NRW (LZG) von Donnerstagmorgen sank die lokale Neuinfektionsrate am Mittwoch von 728,4 auf 686,4. Das ist NRW-weit der zweitniedrigste Wert nach Mönchengladbach (648,1).

Mittwoch, 23. Februar: Inzidenz in Ex-Dauer-Hotspot deutlich unter NRW-Schnitt

17 Uhr: Die 7-Tage-Inzidenz im Ex-Dauer-Hotspot Duisburg liegt 430 Fälle unter dem NRW-Schnitt. Ist das realistisch? Das sind mögliche Erklärungen.

7 Uhr: Duisburgs Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut deutlich gefallen: von 765,7 neuen Fällen j1 000.000 Einwohner (Montag) auf 728,4 (Dienstag). Das ist NRW-weit der drittniedrigste Inzidenzwert nach denen der Städte Mönchengladbach (645,1) und Oberhausen (725,8). Auch die für Mülheim berechnete Inzidenz ist vergleichsweise niedrig (768,2). Im Durchschnitt der kreisfreien Städte und Kreise in NRW betrug der Inzidenzwert am Dienstagabend laut LZG-Report vom Mittwochmorgen 1152,1 (Höchstwert: Solingen mit 1947,3). Einen wichtigen Hinweis zur Einordnung der zurzeit gemeldeten Inzidenzwerte lesen Sie unten.

Dienstag, 22. Februar: 7-Tage-Inzidenz nur noch in einem Stadtteil über 1000

16 Uhr: Nur in einem Stadtteil liegt die 7-Tage-Inzidenz über 1000, und nur in einem ist die Zahl der neuen Fälle gestiegen. Welches mögliche Gründe sind und welche Inzidenzen die Stadtverwaltung für alle 46 Stadtteile ausgerechnet hat, lesen Sie hier.

15 Uhr: Die neuen Fallzahlen der Stadt (siehe oben oder hier: Statistik-Übersicht für Duisburg) enthalten drei weitere Todesfälle. Die Zahl der in Krankenhäusern behandelten Infizierten – darunter können auch Zufallsbefunde sein – ist binnen eines Tages um sechs gestiegen und mit 137 weiter relativ hoch.

Sehr niedrig ist die Zahl der Impfungen, die laut RKI/KV in Duisburg vorige Woche durchgeführt wurden – sicher auch witterungsbedingt: Demnach wurden gerade mal 414 weitere Erstimpfungen gezählt.

• In Duisburg bislang insgesamt durchgeführte Impfungen gegen Covid-19 (Stand am Sonntag, 20. Februar 2022; Vergleich zum Sonntag zuvor):

– Erstimpfungen: 367.895 (+ 414)

– Zweitimpfungen: 386.005 (+ 1530)

– Auffrischungsimpfungen: 288.262 (+ 4.435)

8 Uhr: Duisburg hat weiter den zweitniedrigsten Inzidenzwert in NRW. Laut Meldung des Landeszentrums Gesundheit NRW (LZG) von Dienstagmorgen stieg die lokale Neuinfektionsrate am Montag von 757,6 auf 765,7.

Der NRW-Inzidenzwert liegt mit 1189,2 deutlich darüber.

Noch einmal zur Einordnung: Durch die Änderung der Coronatest- und Quarantäneverordnung ist seit dem 3. Februar auch ein positiver Schnelltest (kein Selbsttest) automatisch Grundlage für die eigenverantwortliche Isolation durch die Betroffenen. Durch Schnelltests entdeckte Infektionen müssen also auch nicht mehr zwangsläufig per PCR-Test bestätigt werden – das ist auch der Grund, warum viele bekannte Fälle nicht mehr in die Amtsstatistik zur Berechnung der Inzidenzwerte einfließen.

Montag, 21. Februar: Meisten Neuinfektionen jetzt bei 40 bis 44-Jährigen

12.55 Uhr: Aus den neuesten Fallzahlen von Stadtverwaltung und LZG NRW (siehe oben und zum Nachlesen immer auch in der Statistik-Übersicht für Duisburg) geht hervor, dass erstmals seit dem Sommer 2021 nicht mehr eine der Fünf-Jahres-Altersgruppen unter 20 jene mit den anteilig meisten Neuinfektionen ist: Für die 40- bis 44-Jährigen weist das Landeszentrum Gesundheit am Montag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1129,8 aus, für die Zehn- bis 14-Jährigen den Wert 1121,3 (5–9: 1047,5; 15–19: 1036,5).

Allerdings dürften vor allem infizierte Kinder und Jugendliche in der Statistik unterrepräsentiert sein: Seit der Änderung der Coronatest- und Quarantäneverordnung Anfang Februar genügt auch ein positiver Schnelltest (kein Selbsttest) für die eigenverantwortliche Isolation durch die Betroffenen. Durch Schnelltests entdeckte Infektionen müssen also auch nicht mehr zwangsläufig per PCR-Test bestätigt werden – aber nur PCR-Nachweise gehen in die Amtsstatistik zur Berechnung der Inzidenzwerte ein.

12 Uhr: Trotz sinkender 7-Tage-Inzidenz gibt es viele Corona-Fälle an Duisburger Schulen und Kitas. 668 Kinder und Jugendliche sind bekannt infiziert.

7.55 Uhr: Fast nirgends in NRW sinkt die Neuinfektionsrate schneller als in Duisburg: Laut LZG-Report vom Montagmorgen ist die Sieben-Tage-Inzidenz unter den Duisburgerinnen und Duisburgern am Sonntag von 846,0 (Samstag, 20 Uhr) auf 757,6 (Sonntag, 20 Uhr) gefallen – das ist der zweitniedrigste Wert in NRW nach dem der Stadt Mönchengladbach (741,0). Damit liegt die lokale Inzidenz auch deutlich unter dem NRW-Durchschnittswert, der jüngst von 1261,2 (Sa.) auf 1249,9 (So.) gesunken ist.

Wichtig zur Einordnung: Durch die Änderung der Coronatest- und Quarantäneverordnung ist seit dem 3. Februar auch ein positiver Schnelltest (kein Selbsttest) automatisch Grundlage für die eigenverantwortliche Isolation durch die Betroffenen. Durch Schnelltests entdeckte Infektionen müssen also auch nicht mehr zwangsläufig per PCR-Test bestätigt werden – das ist auch der Grund, warum viele bekannte Fälle nicht mehr in die Amtsstatistik zur Berechnung der Inzidenzwerte einfließen.

Sonntag, 20. Februar: Impfungen am Sonntag trotz der Sturmschäden

10 Uhr: Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz elf Tage in Folge im Sinkflug war, meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW am Sonntag erstmals wieder einen leichten Anstieg: Von 834,5 am Freitag auf 846,0 am Samstag. Duisburg liegt damit deutlich unter der bundesweiten Inzidenz von 1346,3 sowie der landesweiten von 1261,2.

Laut DIVI-Intensivregister sind in Duisburg 12 Covid-Fälle in intensivmedizinischer Behandlung. Der Anteil freier Betten an der Gesamtzahl der Intensivbetten in Duisburg liegt bei 17,11 % (126 von 152 Betten belegt), Stand: 20.2.,10 Uhr; Quelle: DIVI-Intensivregister.

9 Uhr: Die Stadt Duisburg weist darauf hin, dass die Impfangebote im Impfzelt auf dem Bahnhofsvorplatz am Sonntag stattfinden werden. Wegen der Unwetterwarnungen waren die Zelte seit Donnerstag vorsorglich geschlossen. Die Stürme der letzten Tage haben das Kinder-Impfzelt teilzerstört, es soll bis Montag abgebaut werden. Die Kinder-Impfungen mit Termin und auch ohne Termin finden trotzdem statt: im Erwachsenen-Impfzelt. Von 10.30 bis 17.30 ist das Angebot offen.

Samstag, 19. Februar: Duisburg hat zweitniedrigste 7-Tage-Inzidenz in NRW

9.40 Uhr: Duisburgs Sieben-Tage-Inzidenz ist laut LZG-Report vom Samstagmorgen am Freitag den elften Tag in Folge gesunken, zuletzt von 900,6 (Donnerstag, 20 Uhr) auf 834,5 Fälle (Freitag, 20 Uhr).

Im Vergleich der Inzidenzwerte, die das LZG für die 22 kreisfreien Städte und 31 Kreis in Nordrhein-Westfalen berechnet, ist die Duisburger Inzidenz nun die zweitniedrigste nach der der Stadt Mönchengladbach (739,4; Höchstwert: Solingen mit 2367,6). Der NRW-Inzidenzwert ist am siebten Tag in Folge gesunken, liegt aber mit 1290,0 Fällen am Freitagabend deutlich über der offiziellen Duisburger Neuinfektionsrate. Eine Duisburger Stadtsprecherin hatte auf Nachfrage am Dienstag gesagt, es gebe bei der Erfassung der Duisburger Neuinfektionen keine Rückstände.

Wichtig zur Einordnung: Durch die Änderung der Coronatest- und Quarantäneverordnung ist seit dem 3. Februar auch ein positiver Schnelltest (kein Selbsttest) automatisch Grundlage für die eigenverantwortliche Isolation durch die Betroffenen. Durch Schnelltests entdeckte Infektionen müssen also auch nicht mehr zwangsläufig per PCR-Test bestätigt werden – das ist auch der Grund, warum viele bekannte Fälle nicht mehr in die Amtsstatistik zur Berechnung der Inzidenzwerte einfließen.

Freitag, 18. Februar: Drei weitere Duisburger Todesopfer

12.40 Uhr: Aus den neuesten Fallzahlen der Stadt (siehe oben und in der Statistik-Übersicht für Duisburg) geht hervor, dass dem Gesundheitsamt zwischen Mittwoch- und Donnerstagabend drei weitere Duisburger gemeldet worden sind, die im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben sind.

Die Gesamtzahl der bekannten Covid-Toten erhöht sich somit auf 837 Duisburgerinnen und Duisburger. Im Februar hat das Gesundheitsamt somit bislang 22 solcher Todesfälle gemeldet – so viele wie im gesamten Januar. Im Januar 2021, vor der Impfkampagne also und bei insgesamt sehr viel weniger Ansteckungen als in der Omikron-Welle, waren in Duisburg noch 135 Menschen an/mit Covid-19 verstorben.

Die Meldungen von Duisburger Corona-Toten in den vergangenen sechs Monaten: 22 (Januar), 63 (Dezember 2020); 35 (November), sechs (Oktober), 20 (September), drei (August).

8 Uhr: Die lokale Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter schnell und liegt inzwischen sehr deutlich unter dem NRW- und Bundesdurchschnitt: Der LZG-Report vom Freitagmorgen benennt für Duisburg am Donnerstagabend den Inzidenzwert 900,6. Am Mittwochabend waren es noch 954,7 neue Fälle je 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen. 900,6 – das ist der niedrigste „eingefrorene Meldewert“ für Duisburg seit dem 20. Januar.

Die NRW-Inzidenz ist jüngst laut LZG von 1395,5 (Mi.) auf 1359,9 (Do.) gesunken. Die bundesweite Durchschnittsinzidenz betrug laut Robert Koch-Institut am Donnerstagabend 1371,7.

Donnerstag, 17. Februar: 7-Tage-Inzidenz nun wieder unter 1000

13 Uhr: Die städtischen Impfzentren am Hauptbahnhof und an der Merkez-Moschee in Marxloh bleiben wegen der Unwetterlage auch am Samstag geschlossen. Ab Sonntag wird hier wieder zwischen 10.30 und 17.30 Uhr geimpft.

In der kommenden Woche werden auch wieder dezentrale Angebote gemacht. Jeweils von 10 bis 16 Uhr ist eine Impfung

• am Montag, 21. Februar in der Evangelischen Kirchengemeinde Homberg, Wilhelmstraße 55 möglich,

• am Dienstag, 22. Februar in der Pauluskirche, Paulusstraße 10 in Hochfeld,

• am Mittwoch, 23. Februar in der Christuskirche Rheinhausen, Friedenstraße,

• am Donnerstag, 24. Februar in der Ev. Kirchengemeinde Meiderich, Auf dem Damm 8

• sowie am Freitag, 25. Februar in der Gemeinde St. Franziskus, Großenbaumer Allee 24.

8.45 Uhr: Duisburgs Sieben-Tage-Inzidenz fällt weiter schnell: Die Inzidenz-Rechnung ergab am Dienstagabend nach LZG-Angaben noch 1000,7, am Mittwochabend dann 954,7 neue Fälle in den letzten sieben Tagen je 100.000 Einwohner. Damit liegt Duisburgs offizielle lokale Neuinfektionsrate das erste Mal seit dem 22. Januar unter 1000 – allerdings auch, weil nicht mehr alle bekannten Infektionen in die Statistik zur Berechnung der Inzidenz eingehen (siehe unten).

Durch die Änderung der Coronatest- und Quarantäneverordnung ist seit dem 3. Februar wie berichtet auch ein positiver Schnelltest (kein Selbsttest) automatisch Grundlage für die eigenverantwortliche Isolation durch die Betroffenen. Durch Schnelltests entdeckte Infektionen müssen also auch nicht mehr zwangsläufig per PCR-Test bestätigt werden – das ist auch der Grund, warum viele Fälle nicht mehr in die Amtsstatistik zur Berechnung der Inzidenzwerte einfließen.

8.40 Uhr: Das Gesundheitsamt Duisburg hat in der Omikron-Wand die telefonische Kontaktverfolgung eingestellt. Es setzt auf CISS und einen Strategiewechsel.

Mittwoch, 16. Februar: Stadt schließt Impfstellen wegen Sturmwarnung

16 Uhr: Das neueste Zahlenpaket (zur Gesamtübersicht für Übersicht):

Di., 15.2. (Stand: 20 Uhr) (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 5541 (- 137); in Summe: 77.378 (+ 754); rechnerisch „genesen“: 71.003 (+ 890); ); gestorben: 834 (+ 1); in stationärer Behandlung: 138 (- 8); Sieben-Tage-Inzidenz: 1007,1 (- 110,1); (Quelle: Stadt Duisburg); Höchste Sieben-Tage-Inzidenz: 1778,7 (10- bis 14-Jährige) (Quelle: LZG NRW)

Covid-Fälle in intensivmedizinischer Behandlung: 18 (- 2); Anteil freie Betten an Gesamtzahl Intensivbetten in Duisburg: 12,18 % (137 von 156 Betten belegt); Quelle: DIVI, Stand: 16.2., 15 Uhr.

12 Uhr: Die Stadt Duisburg hat angekündigt, die städtischen Impfstellen an der Merkez-Moschee in Marxloh und am Hauptbahnhof am Donnerstag, 17. Februar, und Freitag, 18. Februar, nicht zu öffnen.

7.50 Uhr: Duisburgs Sieben-Tage-Inzidenz ist nach Angaben des LZG NRW auch am Dienstag deutlich gesunken: von 1117,2 (Mo.) auf 1000,7 (Di.). Damit liegt die Neuinfektionsrate inzwischen um etwa 400 Fälle unter der NRW-Inzidenz. An Personalengpässen, Rückständen oder Übertragungsproblemen liege das nicht, hatte eine Stadtsprecherin am Dienstag gesagt (siehe Updates vom 15. Februar).

Dienstag, 15. Februar: Nur etwa 250 neue Fälle – 7-Tage-Inzidenz rapide gesunken

18.15 Uhr: Dem Trend zum Trotz ist die Zahl der neuen Fälle noch nicht in allen Stadtteilen gesunken. Die Zahlen für alle sieben Bezirke und 46 Ortsteile.

17.15 Uhr: In Duisburg haben am Montagabend erneut deutlich weniger sogenannte Spaziergänger demonstriert als noch im Januar. Dabei hatten zwei Gruppen von Kritikern der Corona-Maßnahmen Versammlungen angemeldet: zum Bericht. Hier lesen Sie auch die Erklärung des Duisburger rates gegen die Querdenker.

12 Uhr: Duisburgs lokale Sieben-Tage-Inzidenz ist nach Angaben der Stadt tatsächlich so stark gesunken wie seit Monaten nicht: Der Wert sei zwischen Sonntag- und Montagabend – wie jüngst vom Landeszentrum Gesundheit (LZG NRW) berichtet – abgesackt: von 1385,4 auf 1117,2 neue Fälle je 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen.

Es handele sich also nicht um einen Übertragungsfehler, bestätigt Stadtsprecherin Gabi Priem für das Gesundheitsamt: „Im Vergleich zur Vorwoche haben wir derzeit tatsächlich weniger Fälle von Infizierten. Alle Meldungen sind in der Inzidenz eingearbeitet.“ Es gebe auch keine „Rückstände bei der Verarbeitung der Labormeldungen“. Seit vorigem Mittwoch sei „die Bearbeitung der Labormeldungen“ durch das Gesundheitsamt „wieder auf dem aktuellen Stand“, so Priem.

Das LZG NRW zählte für seinen jüngsten Report 236 neue Meldungen aus Duisburg, in der städtischen Statistik sind für den Zeitraum zwischen Sonntag- und Montagabend 252 positive PCR-Test angegeben. Wegen der Meldeverzögerungen ist dies jedoch kein Widerspruch.

Offen bleibt, wie stark die veränderten Regelungen in NRW die Werte beeinflussen: Seit dem 3. Februar müssen für eine Quarantäneanordnung nicht mehr alle den Gesundheitsbehörden bekannten Infektionen per PCR-Test bestätigt werden. Seither genügt dazu ein positiver Bürgertest, zum Beispiel bei der Auflösung positiver Pool-Tests. In die Statistik fließen jedoch nur mit PCR-Test bestätigte neue Fälle ein. Darum bildet der Inzidenzwert sehr wahrscheinlich nicht mehr alle bekannten Fälle ab.

8 Uhr: Duisburgs lokale Sieben-Tage-Inzidenz klingt zu niedrig, um wahr zu sein: Nach Angaben des automatisch generierten LZG-Reports vom Dienstagmorgen soll die Inzidenz von 1508,0 am Sonntagabend auf 1117,2 am Montagabend gesunken sein.

Ein solch deutlicher „Absacker“ wäre in der aktuellen Lage allerdings sehr ungewöhnlich. Und laut LZG sind zwischen Sonntag- und Montagabend auch „nur“ 236 neue Duisburger Fälle in die neueste Berechnung eingegangen. Zum Vergleich: Vorige Wochen waren es zwischen Sonntag- und Montagabend 1335 Neuinfektionen, jüngst zwischen Donnerstag- und Sonntagabend 1970. 236 neue Fällen binnen 24 Stunden in Duisburg – das deutet also eher auf einen erneuten Fehler bei der Übertragung zwischen Duisburger Stadtverwaltung und Landeszentrum Gesundheit (LZG NRW) hin. Wir fragen nach und berichten später hier.

In der Nachbarstadt Mülheim zum Beispiel kommt das Gesundheitsamt aufgrund zahlreicher Krankheitsausfälle mit dem Melden der aktuellen Covid-19-Fälle ans Landeszentrum für Gesundheit nicht mehr nach – und hat deshalb eine der landesweit niedrigsten Inzidenzwerte.

Der wahrscheinlich fehlerhafte Duisburger Wert fließt freilich auch in die Berechnung der NRW-Durchschnittsinzidenz ein. Diese ist laut LZG-Berechnung weiter gesunken, jedoch nur leicht: von 1524,4 (Sa.) auf 1508,0 (So.) und 1479,9 (Mo.).

Montag, 14. Februar: Laut Stadtverwaltung mehr als 6000 aktive Corona-Fälle in Duisburg

12 Uhr: Der aktuelle Stand in der Übersicht (sonst auch immer hier: Statistik-Übersicht für Duisburg):

So., 13.2. (Stand: 20 Uhr) (Vergleich zum 10.2.). Aktuell infiziert: 6012 (+ 900); in Summe: 76.372 (+ 1970); rechnerisch „genesen“: 69.528 (+ 1863); gestorben: 832 (+ 3); in stationärer Behandlung: 132 (- 10); Sieben-Tage-Inzidenz: 1385,4 (- 114,3) (Quelle: Stadt Duisburg); Höchste Sieben-Tage-Inzidenz: 2328,6 (10- bis 14-Jährige) (Quelle: LZG NRW)

Zu bedenken ist: Nicht mehr alle den Gesundheitsbehörden bekannten Infektionen werden per PCR-Test bestätigt, da für eine Quarantäneanordnung seit dem 3. Februar in NRW ein positiver Bürgertest ausreichen kann (z.B. in Schulen). In die Statistik fließen jedoch nur mit PCR-Test bestätigte neue Fälle ein. Darum bildet der Inzidenzwert nicht mehr alle bekannten Fälle ab.

Covid-Fälle in intensivmedizinischer Behandlung: 18 (+/- 0); Anteil freie Betten an Gesamtzahl Intensivbetten in Duisburg: 11,76 % (135 von 153 Betten belegt); Quelle: DIVI, Stand: 14.2., 11.15 Uhr.

8 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz unter den Duisburgerinnen und Duisburgern ist am Sonntag den sechsten Tag in Folge gesunken: von 1590,5 (am 7. Februar) auf 1437,2 am Samstagabend (12. Februar) und 1385,4 am Sonntagabend (13. Februar). Das ist der niedrigste lokale Meldewerte seit dem 29. Januar (1355,4).

Der NRW-Inzidenzwert ist am Sonntag laut LZG NRW ebenfalls gesunken, von 1524,4 auf 1508,0. Das ist jedoch immer noch der fünfthöchste NRW-Wert in der Pandemie.

Sonntag, 13. Februar: LZG meldet 830. Duisburger Todesopfer

8.30 Uhr: Duisburg trauert um einen weiteren Corona-Toten: Nach Zahlen des Landeszentrums für Gesundheit NRW (LZG) am Sonntagmorgen ist von Freitag auf Samstag eine Person in Zusammenhang mit einer laborbestätigten Corona-Infektion verstorben. Damit steigt die Zahl der Todesopfer in Duisburg auf 830. Außerdem meldet das LZG 389 Neuinfektionen mit dem Coronavirus.

Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das LZG am Sonntagmorgen mit 1437,2 an. Damit ist der Wert von Freitag (1442,3) auf Samstag um fünf gesunken. Es ist der fünfte Tag in Folge, dass für Duisburg eine sinkende Corona-Inzidenz gemeldet wird.

Auch in NRW ist die Inzidenz demzufolge gesunken, bleibt aber über der Schwelle von 1500: Das LZG beziffert sie aktuell mit 1524,4 (-13,1).

Samstag, 10. Februar: Inzidenz sinkt gegen den NRW-Trend

9.45 Uhr: Nach den Zahlen des Landeszentrums für Gesundheit NRW (LZG) am Samstagmorgen ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Duisburg weiter gesunken: von 1499,7 am Donnerstag auf 1442,3 am Freitag. Damit sinkt der Wert in Duisburg den vierten Tag in Folge.

910 Menschen haben sich demnach neu mit dem Coronavirus infiziert.

In NRW bleibt die Sieben-Tage-Inzidenz dagegen weiter über dem Wert von 1500: Das LZG gibt sie aktuell mit 1537,5 an (+4,8).

Freitag, 10. Februar: Sechs Tote innerhalb von einem Tag

11 Uhr: In dem aktuellen Update aus dem städtischen Gesundheitsamt steckt eine traurige Nachricht: Sechs Menschen sind von Mittwoch- bis Donnerstagabend im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Die Gesamtzahl der Todesopfer stieg damit auf 829.

8 Uhr: Duisburgs Sieben-Tage-Inzidenz erstmals im Februar unter die 1500er-Marke gesunken. Laut Angaben des Landeszentrums Gesundheit NRW (LZG) von Freitagmorgen fiel der Wert am Donnerstag von 1544,3 auf 1499,7.

Der NRW-Inzidenzwert liegt mit 1532,7 mittlerweile wieder über der lokalen Neuinfektionsrate.

7 Uhr: Die Zahl der Impfungen im Impfzelt am Hauptbahnhof ist derzeit äußerst überschaubar. Die Stadt will trotzdem weiter an diesem Angebot und auch an der Impfstelle in Marxloh festhalten.

Donnerstag, 9. Februar: Stadt korrigiert Sieben-Tage-Inzidenz des LZG

12 Uhr: Erneut hat die Stadt die Allgemeinverfügung zur Maskenpflicht auf Wochenmärkten und dem Bauernmarkt in der Innenstadt verlängert. Die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske (mindestens OP-Maske) gilt nun vorerst bis zum 9. März zu den jeweiligen Marktzeiten.

11 Uhr: Zwischen Dienstag- und Mittwochabend wurden der Stadt erneut mehr als 1000 neue Fälle (PCR-Testungen) übermittelt. Die Zahl der infizierten Patienten in Duisburger Krankenhäusern ist in den letzten 24 Stunden von 150 auf 142 gesunken. Einige der aktuellsten Fallzahlen finden Sie oben im Blog in der Übersicht und immer auch in unserer Statistik-Übersicht für Duisburg.

8.50 Uhr: Die Stadt Duisburg hat nun einen korrigierten Inzidenzwert veröffentlicht: Laut dieser Meldung sank die lokale Neuinfektionsrate am Mittwoch von 1557,0 auf 1544,3.

8 Uhr: Das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) meldet am Donnerstagmorgen mit 1336,2 für Duisburg einen deutlich niedrigeren Wert als noch am Mittwochmorgen. Aber: Die automatisch generierte Inzidenz ist wohl falsch. Denn: Am Mittwoch flossen null Neuinfektionen in die Statistik ein. Das scheint bei der derzeitigen Infektionslage vollkommen unrealistisch. Probleme bei der Datenübermittlung zwischen Städten und dem LZG treten vereinzelt immer wieder mal auf.

Mittwoch, 9. Februar: Patientenzahl in Duisburgs Kliniken auf Höchststand

11 Uhr: In Duisburg werden derzeit so viele Corona-Patienten stationär in Krankenhäusern behandelt wie noch nie in der Omikron-Welle. Die Zahl stieg bis Dienstagabend auf 150. Einen Überblick über die aktuelle Situation auf den Intensivstationen:

• Covid-Fälle in intensivmedizinischer Behandlung: 16 (- 4); Anteil freie Betten an Gesamtzahl Intensivbetten in Duisburg: 16,46 % (132 von 158 Betten belegt); Quelle. DIVI, Stand: 9.2., 10.15 Uhr.

8 Uhr: Gibt es eine Chance, dass der Höhepunkt der Omikronwand nun erreicht ist? Experten rechnen mit dem Höhepunkt eigentlich erst Mitte des Monats. In Duisburg stagniert die lokale Sieben-Tage-Inzidenz bereits seit einigen Tagen. Laut Meldung des Landeszentrums Gesundheit NRW (LZG) von Mittwochmorgen sank der Wert am Dienstag von 1590,5 auf 1557,0.

Die NRW-Inzidenz liegt bei 1483,9.

Dienstag, 8. Februar: Neue Corona-Höchstwerte in etlichen Stadtteilen

18 Uhr: In fünf Bezirken und etlichen Stadtteilen sind die Inzidenzen in der Vorwoche erneut gestiegen. Dabei werden nicht mehr alle bekannten Corona-Fälle mitgezählt. In diesem Artikel lesen Sie den Grund und die genauer Fallzahlen für alle 46 Stadtteile. Die Werte der sieben Bezirke:

• Walsum: 1739,3 (+ 96,3)

• Meiderich/Beeck: 1656,9 (+ 39,5)

• Hamborn: 1655,1 (+ 18,9)

• Homberg/Ruhrort/Baerl: 1646,3 (- 128,5)

• Duisburg gesamt: 1535,2 (+ 81,8)

• Mitte: 1303,5 (+ 175,3)

• Süd: 1376,4 (+ 224,1)

• Rheinhausen: 1280,6 (- 53,8)

In dieser Übersicht finden Sie alle jemals veröffentlichten innerstädtischen Fallzahlen.

11.39 Uhr: Die Zahl der durchgeführten Impfungen geht in Duisburg weiter zurück. Nach Daten des Robert-Koch-Instituts haben sich in der vergangenen Woche lediglich 7866 Menschen gegen Corona impfen lassen. Ein Großteil der Impfungen entfällt dabei auf die Boosterimpfungen. Eine Übersicht:

• In Duisburg bislang insgesamt durchgeführte Impfungen gegen Covid-19 (Stand am Sonntag, 6. Februar 2022; Vergleich zum Sonntag zuvor):

– Erstimpfungen: 365.598 (+ 622)

– Zweitimpfungen: 379.286 (+ 1350)

– Auffrischungsimpfungen: 268.977 (+ 5894)

Quelle: RKI/KVNo

11 Uhr: Duisburgs Sieben-Tage-Inzidenz steigt nach einem Rückgang am Wochenende nun wieder an. Laut Meldung des Landeszentrums Gesundheit NRW (LZG) von Dienstagmorgen sprang der lokale Wert am Montag von 1547,9 auf 1590,5. Die NRW-Inzidenz liegt mit 1485 deutlich darunter.

Montag, 7. Februar: Eltern schreiben Brandbrief wegen Test-Chaos

17 Uhr: Die Teststrategie an Grundschulen frustriert Eltern, stresst Lehrer und verunsichert Kinder. Was Brandbriefe und Gewerkschaften fordern. Eltern einer Duisburger Grundschule schildern in einem Brandbrief große Probleme.

11 Uhr: Das Gesundheitsamt bestätigt in seinem Wochenupdate, dass sich die neuen Corona-Fälle in Duisburg „fast ausschließlich auf die Omikron-Variante“ zurückführen lassen.

Was darüber hinaus auffällt: Die Zahl der Duisburger, die wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus behandelt werden müssen, steigt täglich. In Duisburg liegen nun auch merklich mehr Covid-Infizierte auf Intensivstationen. Die Zahl stieg von Freitag bis Montag von 10 auf 19 an.

• Covid-Fälle in intensivmedizinischer Behandlung: 19 (+ 9); Anteil freie Betten an Gesamtzahl Intensivbetten in Duisburg: 18,92 % (129 von 154 Betten belegt); Quelle. DIVI, Stand: 7.2., 10.15 Uhr.

8.20 Uhr: Die Stadt Duisburg hat soeben den vom LZG gemeldeten Wert korrigiert. Nach Berechnungen aus dem Gesundheitsamt lag der Inzidenzwert für Duisburg am Sonntagabend demnach bei 1547,9.

8 Uhr: Es sind Zahlen, die man zunächst einmal vorsichtig beobachtet. Denn: Die von Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) automatisch generierte und am Montagmorgen gemeldete Sieben-Tage-Inzidenz für Duisburg ist entgegen dem Trend deutlich gesunken, von 1611,1 auf 1392,3.

Sollte der Wert korrekt sein, würde die lokale Neuinfektionsrate erstmals seit längerer Zeit wieder unter der NRW-Inzidenz liegen, sie wird am Montagmorgen mit 1444,3 gemeldet.

Sonntag, 6. Februar: Inzidenz sinkt

10.35 Uhr: Das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) meldet am Sonntagmorgen erstmals seit rund anderthalb Wochen wieder eine sinkende Sieben-Tage-Inzidenz für Duisburg. Demnach haben sich in den letzten sieben Tagen je 100.000 Einwohner 1611,1 Menschen bis mit dem Coronavirus angesteckt (Stand: Samstagabend). Das sind deutlich weniger als noch am Vortag (-63,3).

Außerdem verweist das LZG auf 409 laborbestätigte Neuinfektionen in Duisburg. Unter allen 7989 nachweislich neuangesteckten Menschen seit dem 30. Januar sind 445 Omikron-Fälle identifiziert.

Die NRW-Inzidenz bleibt weiterhin erheblich unter dem für Duisburg gemeldeten Wert, ist aber ebenfalls gefallen – wenn auch nur leicht – und beträgt 1416,7.

Samstag, 5. Februar: Weiteres Corona-Todesopfer

10.45 Uhr: Das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) hat am Samstagmorgen einen weiteren Corona-Todesfall in Duisburg gemeldet. Demnach sind hier in der Pandemie bereits 820 Menschen an oder mit Covid gestorben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt steigt laut LZG deutlich an, in Duisburg hatten sich in den letzten sieben Tagen je 100.000 Einwohner 1.674,4 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt (Stand: Freitagabend). Außerdem spricht das Landeszentrum Gesundheit NRW in diesem Zusammenhang aktuell von 1169 laborbestätigten Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen. Unter den 8303 gemeldeten Duisburger Neuansteckungen seit dem 29. Januar wurde die Omikron-Variante bei 447 Menschen nachgewiesen.

Die Inzidenz für Nordrhein-Westfalen ist bis zum späten Freitagabend ebenfalls gestiegen und beträgt 1420,1.

Freitag, 4. Februar: Mehr Corona-Patienten in stationärer Behandlung

12 Uhr: Die Zahl der Corona-Patienten, die stationär in Krankenhäusern behandelt werden müssen, steigt nun auch durch die Omikron-Wand an: 144 zählte die Stadt am Donnerstagabend. Ein Vergleich: Vor einer Woche, am 27. Januar, waren es noch 94 Patienten.

8 Uhr: Wann ist in Duisburg der Höhepunkt der Omikron-Wand erreicht? Experten rechnen damit Mitte Februar. Zunächst steigt die lokale Sieben-Tage-Inzidenz allerdings weiter. Laut Meldung des Landeszentrums Gesundheit NRW (LZG) von Freitagmorgen kletterte die Neuinfektionsrate am Donnerstag von 1617,7 auf 1650,6.

Die NRW-Inzidenz stieg ebenfalls, auf 1370,8.

Donnerstag, 3. Februar: Neue Infos zur vierten Impfung

16.55 Uhr: Die Ständige Impfkommission empfiehlt eine zweite Auffrischungsimpfung für Menschen ab 70 Jahren, Bewohner und Betreute in Einrichtungen der Pflege, Menschen mit Immunschwäche ab fünf Jahren sowie Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen – insbesondere bei direktem Kontakt mit Patienten und Bewohnern. Die Stadt Duisburg reagiert darauf.

8.40 Uhr: Noch nie waren so viele Duisburger gleichzeitig mit Corona infiziert. Nach neuesten Angaben aus dem städtischen Gesundheitsamt sind 6086 aktuelle Fälle registriert. Bei den Neuinfektionen trifft besonders die 10- bis 14-Jährigen besonders hart.

8 Uhr: Duisburgs Inzidenz hat nun auch die 1600er-Marke überstiegen. Die lokale Neuinfektionsrate stieg nach Meldung des Landeszentrums Gesundheit NRW von Donnerstagmorgen am Mittwoch von 1571,3 auf 1617,7.

Die NRW-Inzidenz liegt nun bei 1314,1.

7.40 Uhr: Eine Duisburger Mutter und Ärztin hat einen Brief an die Duisburger Landtagsabgeordneten geschickt. Darin formuliert sie deutliche Kritik an der aktuellen Teststrategie an Schulen in NRW. Die sei aus medizinischer Sicht völlig unsinnig.

Covid-19 in Duisburg: Updates vom Mittwoch, 2. Februar

11.30 Uhr: Die Zahl der infizierten Intensivpatienten (Statistiken >> hier) in Duisburger Krankenhäusern ist weiterhin geringer als in den vergangenen Wellen – aktuell sind es laut DIVI-Intensivregister zehn. Allerdings ist die Zahl der insgesamt stationär aufgenommenen Infizierten nach den Angaben der Stadtverwaltung in den vergangenen Wochen stetig gestiegen: von 44 am 3. Januar auf 124 am Dienstagabend, 2. Februar. Die Höchstzahl stationär aufgenommener Infizierter lag in der Delta-Welle nach den Daten der Stadt bei 112 Betroffenen am 25. November (Mitte Oktober: 14).

Die Zahl der intensivmedizinisch behandelten Infizierten ist nicht zu verwechseln mit jener der insgesamt stationär behandelten Covid-Patienten. Mitte Dezember 2020 etwa, vor Beginn der Schutzimpfungen, wurden in hiesigen Krankenhäusern 197 Infizierte stationär behandelt, 42 davon auf einer Intensivstation.

Die Zahl der im Zusammenhang mit Covid verstorbenen Duisburgerinnen und Duisburger ist zwischen Delta- und Omikron-Welle deutlich gesunken: Im Dezember waren es laut Amtsstatistik 63, im Januar 22.

7.55 Uhr: Duisburgs Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter auf neue Negativrekorde. Laut Meldung des Landeszentrums Gesundheit NRW (LZG) von Mittwochmorgen stieg die lokale Neuinfektionsrate am Dienstag von 1532 auf 1571,3. Am Dienstag hatte das LZG erstmals einen Wert über 1500 gemeldet.

Die NRW-Inzidenz liegt mittlerweile bei 1299.

Dienstag, 1. Februar: Kita-Schließungen und Klassen im Distanzunterricht

16 Uhr: In allen sieben Duisburger Stadtbezirken haben sich vom 24. bis 30. Januar so viele Menschen angesteckt wie nie zuvor. In drei von 46 Stadtteilen liegt die 7-Tage-Inzidenz über 2000, in nur fünf unter 1000. Für diese Duisburger ist das Infektionsrisiko am größten.

15.50 Uhr: Personalmangel und viele Infektionen mit Omikron führen in Duisburg zu Kita-Schließungen, Notbetreuung und Klassen im Distanzunterricht. Zum Bericht.

7.20 Uhr: Duisburgs Sieben-Tage-Inzidenz hat zwischen Sonntag- und Montagabend erneut einen ordentlichen Sprung nach oben gemacht und liegt nun erstmals in der Pandemie bei mehr als 1500 neuen Fällen je 100.000 Einwohner: Der Wert ist von 1355,4 (Samstag) auf 1458,2 (Sonntag) und nun 1532,0 (Montag) gesprungen. Auch der NRW-Wert ist in diesem Zeitraum weiter gestiegen: von 1212,9 auf 1272,0.

Montag, 31. Januar: Inzidenz 4373,6 unter Zehn- bis 14-Jährigen

18.30 Uhr: Nach dem Test-Desaster: Schulen im Notbetrieb, Eltern organisieren Impfaktion und schreiben offene Briefe. So angespannt ist die Lage an den Grundschulen.

12.35 Uhr: Die Gewerkschaft Verdi fordert mehr Sicherheit für die Beschäftigen in Duisburger Kitas: Die Stadt solle von Eltern zertifizierte Tests verlangen, so Verdi. Die Details.

12.25 Uhr: Auch an dieser Stelle einmal alle neuen Daten auf einen Blick – halten wir in dieser Form Tag für Tag dauerhaft hier fest.

• So., 30.1. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 31.1. (Vergleich zum 27.1.). Aktuell infiziert: 5441 (- 452); in Summe: 61.755 (+ 3141); rechnerisch „genesen“: 55.497 (+ 3592); gestorben: 817 (+ 1); in stationärer Behandlung: 100 (+ 6); Sieben-Tage-Inzidenz (Vergleich zum Vortag): 1458,2 (+ 102,8); Höchste Sieben-Tage-Inzidenz: 4373,6 (10- bis 14-Jährige)

• Covid-Fälle in intensivmedizinischer Behandlung: 10 (+ 1); Anteil freie Betten an Gesamtzahl Intensivbetten in Duisburg: 13,92 % (136 von 158 Betten belegt); Quelle. DIVI, Stand: 31.1.22, 11.30 Uhr.

7.30 Uhr: Die Zahl der labordiagnostisch binnen sieben Tagen nachgewiesenen Corona-Neuinfektionen steigt auch auf höchstem Niveau immer weiter: Duisburgs Sieben-Tage-Inzidenz hat zwischen Samstag- und Sonntagabend einen Sprung von 1355,4 auf 1458,2 gemacht. Das ist – abermals – ein neuer Höchststand. Die Inzidenz unter den Zehn- bis 14-Jährigen Duisburgern ist ebenfalls weiter gestiegen: von 4060,0 (Anzahl: 945 neue Fälle in sieben Tagen) am Freitagabend auf 4373,6 (1018 neue Fälle in Summe) am Sonntagabend.

Auch beim NRW-Wert geht es im schlechten Sinne weiter deutlich aufwärts: Die NRW-Inzidenz ist von 1176,2 (Samstagabend) auf 1212,9 (Sonntagabend) gestiegen.

Sonntag, 30. Januar: Inzidenz 4060,0 unter Zehn- bis 14-Jährigen

13.30 Uhr: Die Omikron-Wand hat am Wochenende erneut zu zwei Duisburger Negativ-Rekorden geführt. Nicht nur, dass die gesamtstädtische Sieben-Tage-Inzidenz auf einen neuen Höchststand geklettert ist. Die Durchseuchung der Kinder und Jugendlichen schreitet immer schneller voran:

Das zeigen die nach Altersgruppen spezifizierten Neuinfektionsraten, die das Landeszentrum Gesundheit NRW (dorthin übermittelt das Gesundheitsamt täglich positive PCR-Test-Ergebnisse) ausweist.

Demnach lag die Sieben-Tage-Inzidenz unter den 10- bis 14-Jährigen in Duisburg am Freitagabend bei 4060,0 neuen Fällen je 100.000. Das entspricht 945 bekannten, laborbestätigten Neuinfektionen in sieben Tagen. Auch landesweit gab es in dieser Fünf-Jahres-Altersgruppe die meisten neuen Fälle. Die spezifische NRW-Inzidenz: 3227,7 – das waren 26.428 laborbestätigte Fälle landesweit.

Damit eine Neuinfektion in die Statistik aufgenommen wird, muss diese über einen PCR-Test nachgewiesen werden, das positive Ergebnis eines Antigen-Schnelltests reicht nicht aus.

Die drei höchsten und niedrigsten Sieben-Tage-Inzidenzwerte (Stand: 28. Januar, Quelle: LZG NRW):

• Zehn- bis 14-Jährige: 4060,0 (945 neue Fälle in sieben Tagen)

• Fünf- bis Neunjährige: 2873,3 (672)

• 15- bis 19-Jährige: 2539,1 (610)

• 75- bis 79-Jährige: 184,8 (34)

• 70- bis 74-Jährige: 214,0 (46)

• 90+: 225,9 (zwölf)

13.15 Uhr: Die Zahl der Covid-Patienten auf Duisburger Intensivstationen bleibt weiterhin trotz der vielen neuen Omikron-Fälle in den letzten drei Wochen auf einem niedrigen Niveau:

Covid-Fälle in intensivmedizinischer Behandlung: 9 (- 2); Anteil freie Betten an Gesamtzahl Intensivbetten in Duisburg: 11,84 % (134 von 152 Betten belegt); Quelle. DIVI, Stand: 30.1.22, 13 Uhr.

10 Uhr: Duisburgs Sieben-Tage-Inzidenz ist auch am Samstag weiter gestiegen. Die lokalen Inzidenzwerte der vergangenen drei Tage: 1280,5 (Donnerstag), 1349,3 (Freitag) und 1355,4 (Samstag). So hoch wie am Samstag war die Corona-Inzidenz in Duisburg noch nie (siehe auch Grafik oben). Er liegt weiterhin über dem NRW-Inzidenzwert, der sich in den letzten Tagen so entwickelt hat: 1084,1 (Donnerstag), 1145,3 (Freitag), 1176,2 (Samstag) gestiegen. Die NRW-weit höchste Sieben-Tage-Inzidenz hat das LZG für Solingen berechnet: 2099,3.

Samstag, 29. Januar: Sieben-Tage-Inzidenz macht erneut einen Sprung auf neuen Höchstwert

10 Uhr: In die Berechnung der Sieben-Tage-Inzidenzwerte fließen weiterhin ausschließlich positive Ergebnisse von PCR-Tests ein. Die Statistik berücksichtigt also (weiterhin) nicht Infizierte, deren Ansteckung nur mit einem der ungenaueren Antigen-Schnelltests nachgewiesen wurde.

Dennoch sind Duisburgs Sieben-Tage-Inzidenz und der NRW-Wert noch einmal deutlich gestiegen: In Duisburg hatten sich demnach in den letzten sieben Tagen je 100.000 Einwohner 1349,3 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt (Stand: Freitagabend). Das entspricht in Summe 6691 amtlich erfassten Neuinfektionen. Am Donnerstagabend hatte der lokale Inzidenzwert noch bei 1280,5 gelegen.

Der Durchschnittswert alle Sieben-Tage-Inzidenzen in NRW ist zwischen Donnerstag- und Freitagabend von 1084,1 auf 1145,3 gestiegen.

Freitag, 28. Januar: Eine Grundschule komplett ohne Präsenzunterricht, neue Öffnungszeiten der Helios-Impfzentren

16.25 Uhr: Schüler, Eltern und Lehrer leiden unter Omikron und den Folgen – zudem unter dem Test-Chaos an den Grundschulen. Eine Sprecherin der Bezirksregierung hat am Freitag auf eine Anfrage unserer Redaktion zum Unterricht geantwortet. Demnach sei Corona-bedingt von den Grundschulen „nach aktuellem Kenntnisstand von heute lediglich die KGS Fährmannschule mit allen Klassen im Distanzunterricht“, so die Sprecherin.

In der in Beeck liegenden Schule sind besonders viele Lehrerinnen und Lehrer positiv auf das Virus getestet worden. „Ab Montag wird dort voraussichtlich wieder Präsenzunterricht angeboten“, so die Sprecherin.

Helios-Impfzentren in Huckingen und Hamborn haben neue Öffnungszeiten

16 Uhr: Die Impfzentren an der Helios St. Anna Klinik in Huckingen und der Helios St. Johannes Klinik in Hamborn haben neue Öffnungszeiten. An beiden Standorten wird von mittwochs bis freitags von 15.30 bis 19.30 Uhr sowie samstags von 10.30 bis 16.30 Uhr geimpft. Wie der Helioskonzern mitteilt, ist eine Terminbuchung ab sofort nicht mehr notwendig. Am Dienstag, 1. Februar, bieten die Kinderärzte der St. Anna Klinik von 10 bis 16 Uhr Impfungen für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren an. Hier muss ein Termin gebucht werden unter www.terminland.eu/Helios-impft-Duisburg.

13.10 Uhr: Nach den neusten Fallzahlen der Stadt (siehe oben oder hier, in der Statistik-Übersicht) ist die Zahl der aktuell bekannt infizierten Duisburgerinnen und Duisburger erneut gewaltig gestiegen, auf 5893 am Donnerstagabend. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz wurde mit 3836,6 für die Zehn- bis 14-Jährigen Duisburger berechnet.

Die guten Nachrichten: Die Stadt meldet keine weiteren Todesfälle (weiterhin: 816 an/mit Covid gestorbene Duisburger), und die Zahl der Infizierten in den Krankenhäusern ist in den letzten beiden Tagen etwas rückläufig (94 am Donnerstagabend). Die Zahl der intensivmedizinisch in Duisburg behandelten Infizierten ist weiterhin vergleichsweise gering:

Covid-Fälle in intensivmedizinischer Behandlung: 11 (+/- 0); Anteil freie Betten an Gesamtzahl Intensivbetten in Duisburg: 10,13 % (142 von 158 Betten belegt); Quelle. DIVI, Stand: 28.1.22, 13 Uhr.

12.30 Uhr: 3G oder 2G plus bei der Anmeldung? Die Ansagen des Schul- und des Gesundheitsministeriums widersprechen sich. So wollen die Schulen vorgehen.

11.15 Uhr: Zum dritten Mal führt das Jobcenter Duisburg am Mittwoch, 2. Februar, in der Stadtmitte eine Impfaktion durch.

7.55 Uhr: Viele Gesundheitsämter schaffen es nicht mal mehr, alle von Laboren gesendeten Corona-Befunde in das Programm Sormas einzugeben. In NRW haben die Ämter immerhin so viele laborbestätigte neue Fälle ans Landeszentrum Gesundheit (LZG NRW) melden können, dass die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz von 991,8 am Mittwoch auf 1084,1 am Donnerstagabend gestiegen ist. Duisburgs Sieben-Tage-Inzidenz liegt weiterhin über der der NRW-Inzidenz; Der lokale Wert ist von 1273,9 am Mittwoch auf 1280,5 am Donnerstagabend gestiegen.

Donnerstag, 27. Januar: 5189 bekannte aktive Fälle unter knapp 500.000 Duisburgern

17 Uhr: Wegen der geringen Nachfrage schließt die Stadt zum 6. Februar ihre Impfstationen in Großenbaum und in Alt-Homberg. Ab dem 7. Februar soll es stattdessen im Süden und im Westen ein mobiles Impfangebot mit wechselnden Standorten geben. An vier Tagen in der kommenden Woche bietet die Stadt auch wieder dezentrale Impfangebote an – hier gibt’s die Termine.

12 Uhr: Nach den neuesten Angaben der Stadtverwaltung (siehe oben und hier: zum Statistik-Sammler) haben Labore dem Gesundheitsamt erneut mehr als 1000 neue Fälle – also mehr als 1000 positive PCR-Testergebnisse – binnen 24 Stunden übermittelt. Die Zahl der aktiven Fälle, der aktuell infizierten Duisburgerinnen und Duisburger, ist auf einen neuen Höchststand gestiegen: auf 5189 laborbestätigt Infizierte. Somit ist gerade jetzt mehr als jeder 100. Duisburger bekannt positiv.

Die gesamtstädtische Sieben-Tage-Inzidenz unter allen Duisburgerinnen und Duisburgern ist zwar erstmals seit 23 Tagen gesunken, die Neuinfektionsraten unter den Jüngeren steigen jedoch weiter: auf neue Negativ-Rekordwerte von 3840,9 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner bei den Zehn- bis 14-Jährigen und auf 3283,7 unter den Fünf- bis Neunjährigen.

8 Uhr: Duisburgs Sieben-Tage-Inzidenz ist erstmals nach 23 Tagen nicht weiter gestiegen. Laut LZG-Report vom Donnerstagmorgen ist der lokale Wert zwischen Dienstag- und Mittwochabend von 1289,8 auf 1273,9 gesunken. Die NRW-weite Inzidenz ist

