Duisburg: Bluttat in Hanau – Demo gegen rechten Terror

Trauer nach der Bluttat in Hanau. In Duisburg findet am Abend eine Kundgebung statt.

Duisburg/Hanau. In Hanau tötete ein Mann neun Menschen – das Motiv ist wohl Fremdenhass. In Duisburg soll es am Abend eine spontane Kundgebung geben.

In Duisburg herrscht nach den Anschlag in Hanau Wut und Betroffenheit. Das Bündnis „Duisburg stellt sich quer“ hat spontan zu einer Kundgebung am Donnerstagabend aufgerufen.

„Wir sind wütend und in tiefer Trauer um die neun Opfer des rechten Terroranschlags in Hanau und rufen zum Protest auf“, heißt es in einer knappen Mitteilung. Das Bündnis ruft dazu auf, sich m 18 Uhr soll dem Forum in der Innenstadt zu versammeln, um „den rechten Terror zu stoppen“. Eine weitere Kundgebung soll es am Samstag um 14 Uhr vor dem Duisburger Hauptbahnhof geben.

Alevitische Gemeinde: Anschlag auf demokratische Grundordnung

Am Donnerstagvormittag reagierte auch die Alevitische Gemeinde auf die Bluttat. Dieser Anschlag gelte der freiheitlich demokratischen Grundordnung und dem friedlichen Leben der Menschen in Deutschland, teilte sie mit.

Im hessischen Hanau hat ein 43-Jähriger am späten Mittwochabend und in der Nacht neun Menschen erschossen. Es gibt hinweise auf ein fremdenfeindliches Motiv.