In seiner Sitzung am kommenden Montag entscheidet der Rat über einen neuen Zuschnitt der Dezernate in der Verwaltung. Demnach wird es ab dem 1. Mai 2021 wieder ein Umweltdezernat geben. Der Vorschlag sei politisch mehrheitsfähig abgestimmt, hieß es am Donnerstag aus Reihen der SPD und der Grünen, die über Kooperation im Rat verhandeln.

Neue Dezernatsverteilung im Duisburger Verwaltungsvorstandes greift ab 1. Mai 2021

Die Umsetzung greift zum 1. Mai, weil dann die Amtszeit des grünen Dezernenten Dr. Ralf Krumpholz (Grüne) endet. Er wird nicht zur Wiederwahl vorgeschlagen von seiner Partei, die Suche für die Neubesetzung hat begonnen (wir berichteten). Als gesetzt galt auch, was die Neuverteilung ebenfalls vorsieht: Eine spürbare Verkleinerung des Dezernats von Astrid Neese, die derzeit neben Jugend, Familie, Soziales und Bildung auch die Kultur verantwortet.

Der Beigeordnete Paul Bischof verantwortet ab Mai die Bereiche Jugend und Familie in der Duisburger Stadtverwaltung. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Sie gibt Kultur an das bisherige Ressort Krumpholz ab, in dem nur noch die Themen Gesundheit und Verbraucherschutz bleiben, das Umweltamt kehrt zurück aus dem Dezernat für Stadtentwicklung, das Thema Klimaschutz kommt neu hinzu.

Bischof hat Erfahrung als Jugenddezernent

Die Bereiche Jugend und Familie gehen an an Rechtsdezernent Paul Bischof, der in diese Aufgaben bereits in seiner Zeit als Beigeordneter der Stadt Herford betreute. Der Bereich Recht und Ordnung wechselt ins Wirtschaftsdezernat von Andree Haack.

Die Stabsstelle „Sonderinvestitionsprogramme“, bislang im Dezernat I (Stadtdirektor Martin Murrack) angesiedelt, wechselt ins Dezernat V (Stadtplanung) zum Immobilienmanagement IMD, das mit der Umsetzung der Investitionen betraut ist. Demnach ergibt sich folgende Verteilung.

Dezernat OB (Sören Link, SPD) : Stabsbereiche Verwaltung und Rat, Compliance, Bezirkliche Angelegenheiten, Kommunikation, Rechnungsprüfungsamt.

Dezernat I (Stadtdirektor Martin Murrack, SPD): Finanzen (Kämmerei), Beteiligungen, Digitalisierung, Feuerwehr.

Dezernat II (Beigeordneter Paul Bischof, CDU): Recht, Familie und Jugend, Integration.

Dezernat III (Bg. Astrid Neese): Bildung (Schulen, VHS, Bibliotheken), Arbeit (Jobcenter) und Soziales und Wohnen.

Dezernat IV (Bg. Kerstin Wittmeier): Personal, Qualifizierung, Organisation.

Dezernat V (Bg Martin Linne): Stadtentwicklung, Mobilität, Sport und IMD.

Dezernat VI: (NN, Grüne): Umwelt- und Klimaschutz, Kultur, Gesundheit und Verbraucherschutz

Dezernat VII (Bg Andree Haack, CDU) : Wirtschaft, Sicherheit und Ordnung (Ordnungsamt, Baurecht, betriebl. Umweltschutz, Problem-Immobilien)