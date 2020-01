Süd Sondersitzung zu 6-Seen-Wedau

In der Bezirksvertretung Süd wurden die Änderungen an Flächennutzungs- und Bebauungsplan mit der Mehrheit von SPD und CDU beschlossen.

Die eigentliche Entscheidung trifft am 30. Januar der Rat in einer Sondersitzung. Sie beginnt um 15 Uhr im Rathaus, Am Burgplatz 2, Zimmer 100.

Zu 6-Seen-Wedau liegen für die Sitzung zwei Anträge vor: Grüne und Linke beantragen zum einen eine Mediation, zum anderen beantragen sie 20 bis 30 Prozent sozialen Wohnungsbau.