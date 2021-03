Düsseldorfer Straße gesperrt: Bauteile fallen von Bahnbrücke

Die Feuerwehr Duisburg musste am Dienstagnachmittag in Hochfeld die Düsseldorfer Straße sperren. Teile einer Brücke waren auf die Fahrbahn heruntergefallen.

Duisburg. Die Feuerwehr hat am Dienstagnachmittag die Düsseldorfer Straße (B 8) in Hochfeld gesperrt. Teile einer Eisenbahnbrücke waren heruntergefallen.

Der Lagedienst der Feuerwehr hat am Dienstagabend einen Sicherungseinsatz an einer Eisenbahnbrücke in Hochfeld gemeldet, der eine mehrstündige Straßensperrung der Bundesstraße 8 zur Folge hatte. Von der Brücke über der Düsseldorfer Straße – auf Höhe der Paul-Esch-Straße, so die Feuerwehr – waren gegen 15.30 Uhr „Putz und Mauerteile auf die darunter liegende Fahrbahn gefallen“.

Durch die Teile seien zwar keine Verkehrsteilnehmer verletzt worden, weitere Gefahr war jedoch nicht auszuschließen. Die Feuerwehrleute fuhren die Eisenbahnbrücke mit einer Drehleiter ab und entfernten einige Teile, berichtet der Lagedienst: „Alle weiteren Maßnahmen übernimmt die Deutsche Bahn in eigener Zuständigkeit.“ Warum sich Mauerteile und Putz gelöst hatten, war am Abend noch nicht bekannt.

Für die Feuerwehr war auch ein „Fachberater für Bauunfälle“ vor Ort. Die Düsseldorfer Straße war bis in den Abend komplett gesperrt. Um 18 Uhr war ein Ende der B-8-Sperrung nach Angaben des Lagedienstes noch nicht abzusehen.

