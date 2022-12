„Dein Song“: ZDF-Weihnachts-Special mit CassMae aus Duisburg

Duisburg. CassMae aus Duisburg ist mit ihrem Lied „Gib mir Frieden“ in einem ZDF-Weihnachts-Special von „Dein Song“ zu sehen. So läuft der Wettbewerb.

CassMae (20), Musikerin aus Duisburg, ist am Sonntag, 4. Dezember, ab 10.15 Uhr in einem festlichen Weihnachts-Special des beliebten Songwriting-Wettbewerbs „Dein Song“ im ZDF zu sehen. Gesucht wird der Weihnachtshit 2022.

Zahlreiche Nachwuchskomponistinnen und -komponisten aus den vergangenen 14 „Dein Song“-Staffeln konnten sich mit einem eigenen Weihnachtssong bewerben. Die seit ihrer Geburt blinde Duisburgerin hatte es 2017 mit dem Lied „Going Home“ ins Finale geschafft. Nun gehört sie zu den sieben besten Künstlern, deren Kompositionen für das Weihnachts-Special ausgewählt worden sind. CassMae stellt sich mit dem gefühlvollen Song „Gib mir Frieden“ einer prominenten Jury mit den Musikstars Kelvin Jones, Stefanie Heinzmann und Rolando Villazón.

„Dein Song“: CassMae aus Duisburg im ZDF-Weihnachts-Special

„Es hat ein bisschen gedauert, bis ich die Inspiration zu dem Song hatte“, sagt die 20-Jährige. „Er passt in diese Zeit.“

In der Show am Sonntag erreichen drei Nachwuchskomponisten nach dem Jury-Urteil mit den besten Weihnachtssongs das große Finale. Dort trifft jedes Jury-Mitglied auf seine favorisierte Songwriterin oder seinen favorisierten Songwriter. Mit Unterstützung der „Dein Song“-Weihnachtsband arbeiten Jury und die Teilnehmer in kreativen Musik-Sessions weiter an den festlichen Kompositionen, um ihnen noch mehr Glanz zu verleihen.

Jury entscheidet über den Weihnachtshit

Ist die passende musikalische Mischung gefunden und eine adventliche Bühnen-Choreographie einstudiert, wartet der große Höhepunkt auf die drei jungen Finalisten: der gemeinsame Auftritt mit ihren Juroren auf der großen „Dein Song“-Weihnachts-Party im Zelt des Zirkus Waldoni in Darmstadt. Dort entscheidet die Jury, wer das musikalische Rennen um den „Dein Song“-Weihnachtshit 2022 gewinnt.

Die prominente Jury mit den Musikstars Kelvin Jones (Mitte), Stefanie Heinzmann und Rolando Villazón entscheidet die Jury am Ende, wer das musikalische Rennen um den „Dein Song“-Weihnachtshit 2022 gewinnt. Foto: ZDF

Die Sendung ist im Offenbacher Capitol bereits aufgezeichnet worden. CassMae darf im Vorfeld natürlich nicht verraten, wie es für sie gelaufen ist. Großen Spaß hat ihr die Show auf jeden Fall gemacht, mit der sie ihren bisherigen Fernsehauftritten einen weiteren hinzufügt.

Auftritt in der ARD-Show „Klein gegen Groß“

Bereits 2014 begeisterte die damals zwölfjährige Schülerin des Steinbart-Gymnasiums mit ihrem „absoluten Gehör“ in der ARD-Show „Klein gegen Groß“ mit Moderator Kai Pflaume. Sie gewann damals das Duell gegen die US-Stargeigerin Lindsey Stirling, bei dem sie die Füllhöhe von Wassergläsern am Klang erriet.

https://www.waz.de/kids/cassandra-14-aus-duisburg-startet-bei-dein-song-id209643701.htmlAls CassMae Mobbing erlebte, schrieb sie nach eigenen Angaben ihren intimen Song „Bullies“, um mit ihrer Situation fertig zu werden, und gewann 2015 auf Anhieb den nationalen Songwriting-Wettbewerb der Berliner Festspiele.

Viele Preise und Auszeichnungen

Nach der ersten Teilnahme am „Dein Song“-Wettbewerb bekam sie 2017 ein Stipendium für das „Summer Performance Program“ am Berklee College of Music in Boston (USA) und war auch dort erfolgreich. 2018 durfte die Duisburgerin den Titelsong für das große Jugend-Musikfestival „Prix Jeunesse International“ in München komponieren und singen. Bis heute hat sie bei verschiedenen Wettbewerben weitere Preise und Auszeichnungen eingeheimst.

Sie studiert aktuell im dritten Semester an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln mit Hauptfach „Singer-Songwriting“ und arbeitet fleißig weiter an ihrer musikalischen Karriere. „Ich will die Dinge aber lieber ruhig angehen“, sagt sie.

Vor ein paar Jahren hat CassMae die indische Kultur für sich entdeckt, die auch ihre Musik („Fusion-Pop“) beeinflusst. „Mein großer Traum ist es, einmal in Indien Konzerte zu geben.“

>> CASSMAE AUS DUISBURG MIT NEUEM SONG

CassMae aus Duisburg hat 2020 ihr Debütalbum „Passt Life" veröffentlicht, 2021 folgte die EP „Nummer 14".

Am 9. Dezember 2022 erscheint ihr neuer Song „Goddess", zu dem auch ein Musikvideo geplant ist, auf den bekannten Streaming-Plattformen.

Weitere Infos zur Künstlerin gibt es online unter anderem auf cassmae.com.

