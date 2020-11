Corona: Kanzelrede mit Mark Benecke in Duisburg abgesagt

Duisburg. Corona: Der Evangelische Kirchenkreis Duisburg sagt bis auf Gottesdienste alle öffentlichen Veranstaltungen ab – auch die Kanzelrede mit Benecke.

Anlässlich der neuen NRW-Corona-Schutzverordnung empfiehlt Pfarrer Armin Schneider, Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Duisburg, „dringend, alle öffentlichen Veranstaltungen in Kirchen und Gemeindehäusern sowie alle kirchlichen Veranstaltungen - bis auf Gottesdienste und Konfirmandenunterricht - abzusagen.“

Superintendent Schneider nennt in seiner Rundmail, die am 30. Oktober 2020 an die Gemeinden des Evangelischen Kirchenkreises Duisburg verschickt wurde, als ein Beispiel die Absage des Kirchenkreises der für den 22. November 2020 geplanten Kanzelrede in der Salvatorkirche mit dem bekannten Kriminalbiologen Dr. Mark Benecke.

Corona: Kanzelrede in Duisburg mit prominentem Kriminalbiologen fällt aus

Benecke ist zum Beispiel durch seine allgemeinverständlichen wissenschaftlichen Hintergrundinfos in den TV-Serien „Medical Detectives“ (Vox, RTL Nitro) und „Autopsie – Mysteriöse Todesfälle“ (RTL II) bekannt geworden. Die Absage, so Schneider, „ist uns im Blick auf den prominenten Redner nicht leicht gefallen, wir hielten es in der gegenwärtigen Situation aber für dringend geboten.“

Für den Konfirmandenunterricht gelten zwar als Bildungsveranstaltung dieselben Regeln und Auflagen wie für den schulischen Unterricht; wenn eine Gemeinde sich in der gegenwärtigen Situation dazu entschließe, den Kirchlichen Unterricht jedoch ganz abzusagen, „ist das verständlich“, betont Superintendent Schneider. Entschieden wurde außerdem, dass im Haus der Kirche, Am Burgacker 14-16, ab sofort keine Zusammenkünfte bzw. Sitzungen von Gruppen mehr stattfinden.

